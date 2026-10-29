Китайские корни и японская схема: какой «неубиваемый» автомат наконец-то получит УАЗ «Патриот» вместо вариатора

В России начнут собирать новую 8-ступенчатую АКП за 500 миллионов рублей

Заем в 395 млн рублей направят на локализацию 8-ступенчатой АКП с гидротрансформатором. Выпуск в Елабуге намечен на вторую половину 2027 года. Какие модели рассматривают и где будут обрабатывать картеры - в материале.

Заем в 395 млн рублей направят на локализацию 8-ступенчатой АКП с гидротрансформатором. Выпуск в Елабуге намечен на вторую половину 2027 года. Какие модели рассматривают и где будут обрабатывать картеры - в материале.

Пикапы ST8 и ST9 входят в количество моделей, для которых готовят новую автоматическую коробку. Ее также планируют устанавливать на внедорожник S9. В список адресатов входят легкие коммерческие SF1 и SF5. По плану группы, первыми новую АКП получат Sollers S9, ST8, ST9 и SF1, а SF5 присоединится позже.

Группа «Соллерс» получила льготный заем в размере 395 млн рублей от Фонда развития промышленности, контролируемого Минпромторгом РФ. Средства предоставят по программе «Автокомпоненты» и направят на локализацию в России 8-ступенчатой гидромеханической АКП с гидротрансформатором. Общие инвестиции в проект составят около 500 млн рублей; заем ФРП - часть этой суммы.

Производственную схему разделят между двумя площадками холдинга. В Елабуге, на площадке «Соллерс Алабуга», планируют организовать финальную сборку коробок и проверку агрегатов на испытательных стендах. Картеры будут отливать и обрабатывать на заводе «РосАЛит» в Заволжье. Для проекта предусмотрены оборудование и технологическая оснастка, литейная оснастка, режущий и измерительный инструмент, испытательные стенды и линии механообработки картеров. Проектная мощность составит до 13,7 тыс. коробок в год.

В перспективе такую коробку намерены предлагать и для УАЗ «Патриота», в паре с привычным для модели бензиновым двигателем ЗМЗ Pro. Заявленный агрегат имеет китайское происхождение и это копию японской коробки Aisin. Это классическая 8-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия с гидротрансформатором, не роботизированная коробка с двойным сцеплением или вариатор. Серийный выпуск АКП елабужского производства планируют начать во второй половине 2027 года.