«Соллерс» реанимирует моторный завод в Елабуге: здесь будут выпускать дизельные двигатели для УАЗов

Ранее мы писали Что думают первые владельцы Sollers Atlant о своих фургонах? Производство коммерческих автомобилей Sollers Atlant стартовало на заводе в Елабуге в середине ноября 2022 ... Читать далее

Проект по локализации дизельных моторов оценивается в 2,2 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей предоставит Фонд развития промышленности в виде займа. Соответствующий договор с «Соллерс» уже подписан. Компания планирует перезапустить моторный завод в ОЭЗ «Алабуга» и задействовать собственный инжиниринговый центр в Татарстане по разработке, запуску и сертификации новых продуктов и прочих инженерных изменений и решений.

Моторы нового поколения объемом от 2,0 до 2,7 литра созданы на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций. Цепной привод ГРМ и чугунная головка блока цилиндров должны гарантировать надежную работу автомобиля в любых самых сложных условиях эксплуатации. Агрегатами будут оснащать не только коммерческие модели под собственной маркой Sollers, но и автомобили УАЗ, которые должны получить 2,0-литровый турбодизель. В перспективе двигатель можно доработать под экологический стандарт Евро-6.

Фото: Соллерс

Как рассказал 110KM.RU председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, «долгосрочная цель данного проекта – появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, а также других отраслей — в том числе специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других».

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