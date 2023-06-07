«Соллерс» реанимирует моторный завод в Елабуге: здесь будут выпускать дизельные двигатели для УАЗов
Моторы нового поколения объемом от 2,0 до 2,7 литра созданы на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций. Цепной привод ГРМ и чугунная головка блока цилиндров должны гарантировать надежную работу автомобиля в любых самых сложных условиях эксплуатации. Агрегатами будут оснащать не только коммерческие модели под собственной маркой Sollers, но и автомобили УАЗ, которые должны получить 2,0-литровый турбодизель. В перспективе двигатель можно доработать под экологический стандарт Евро-6.
Как рассказал 110KM.RU председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, «долгосрочная цель данного проекта – появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, а также других отраслей — в том числе специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других».
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Что думают первые владельцы Sollers Atlant о своих фургонах?
Производство коммерческих автомобилей Sollers Atlant стартовало на заводе в Елабуге в середине ноября 2022 года. По данным «Автостата» за первые четыре месяца 2023 года было продано порядка шестисот экземпляров. Первые владельцы уже поделились своими впечатлениями.Читать далее
-
01.03.2023, 10:43
Фургоны Sollers начали раздавать по подписке: от 71 тысячи рублей в месяц
Компания Sollers предложила клиентам не покупать коммерческие автомобили, а оформить на них подписку сроком от года до пяти лет. Ежемесячный платеж включает все расходы от регистрации и страховки до ТО и шиномонтажа.Читать далее
-
15.12.2022, 08:46
Российские фургоны Sollers сравнили с Ford Transit
Компания Sollers в конце ноября 2022 года возобновила сборку коммерческих моделей на заводе в Елабуге. С конвейера, где еще недавно выпускали Ford Transit, теперь сходят две модели, Sollers Atlant и Sollers Argo.Читать далее
-
26.11.2022, 19:27
Компания «Соллерс» приступила к выпуску в Алабуге автомобилей под своим брендом
Новые отечественные машины получили названия «Атлант» и «Арго». Оба относятся к сегменту LCV, а, значат, заменят собой уехавшие с российского рынка Ford Transit. Читать далее
-
13.06.2023, 17:04
Беспилотный грузовик проехал 684 километра от Москвы до Петербурга: дорога глазами машины (видео)
Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
-
13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
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