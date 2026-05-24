В этом году на УАЗе начнут выпускать новый рамный 7-местный джип с дизелем: вдохнёт ли он в завод второе дыхание?

Sollers S9: новый рамный внедорожник с дизелем и автоматом выходит на рынок России

В 2026 году Ульяновский автозавод начинает выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с дизельным и бензиновым двигателями. Модель обещает стать самой доступной в своем классе и может изменить расстановку сил на рынке крупных SUV.

Российский рынок внедорожников в 2026 году получает заметное пополнение — на Ульяновском автозаводе стартует производство нового рамного SUV Sollers S9. Это событие может стать поворотным для предприятия, которое долгое время не предлагало принципиально новых моделей и оставалось в тени на фоне стремительного развития конкурентов.

Sollers S9 — крупный рамный внедорожник с полным приводом, рассчитанный на 5 или 7 пассажиров. Модель построена на базе пикапа Sollers ST9, который, в свою очередь, является лицензионной версией китайского JAC T9. Внедорожник получил переработанную внешность, отличную от китайского аналога JAC JS9, а также адаптацию к российским условиям эксплуатации. В разработке участвовали инженеры МГТУ имени Баумана и специалисты Sollers, что позволило учесть специфику климата и дорог.

Габариты Sollers S9 внушительны: длина около 5,2–5,3 метра, ширина 1,9 метра, высота 1,8 метра, клиренс — примерно 21 см. Такие размеры делают автомобиль скорее «внедорожным кораблем», чем городским кроссовером. Внутри — до семи посадочных мест, что выделяет модель среди конкурентов по вместимости.

Техническая часть включает два типа двигателей: бензиновый мощностью 224 л.с. и дизельный на 163 л.с. Оба агрегатируются с классическим 8-ступенчатым автоматом. Все тормоза дисковые, подвеска многорычажная, рессор нет. Внедорожник оснащен системой полного привода с несколькими режимами, блокировкой дифференциала и топливным баком на 76 литров. По неофициальным данным, возможно усиление подвески и дополнительная антикоррозийная защита.

Sollers S9 позиционируется как самый доступный рамный внедорожник в своем сегменте: ожидаемая цена — от 3,2 до 3,5 млн рублей. Для сравнения, Tank 300 стоит минимум на миллион дороже, а топовые версии конкурентов достигают 4,7 млн рублей. Это может сделать новинку привлекательной для тех, кто ищет вместительный и проходимый автомобиль, но не готов переплачивать за бренд.

Запуск Sollers S9 может стать важным шагом для УАЗа и всей российской автопромышленности. Модель сочетает локализацию производства, адаптацию к российским условиям и конкурентную цену. Важно отметить, что внедорожник создан на базе проверенной китайской платформы, что позволяет рассчитывать на надежность агрегатов. В условиях ограниченного выбора среди крупных SUV и роста цен на импортные аналоги появление доступного рамного внедорожника с дизелем и автоматом может существенно повлиять на предпочтения покупателей и оживить интерес к отечественным маркам.