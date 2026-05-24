В этом году на УАЗе начнут выпускать новый рамный 7-местный джип с дизелем: вдохнёт ли он в завод второе дыхание?

24 мая 2026, 06:21
Sollers S9: новый рамный внедорожник с дизелем и автоматом выходит на рынок России
Sollers S9: новый рамный внедорожник с дизелем и автоматом выходит на рынок России
В 2026 году Ульяновский автозавод начинает выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с дизельным и бензиновым двигателями. Модель обещает стать самой доступной в своем классе и может изменить расстановку сил на рынке крупных SUV.
Российский рынок внедорожников в 2026 году получает заметное пополнение — на Ульяновском автозаводе стартует производство нового рамного SUV Sollers S9. Это событие может стать поворотным для предприятия, которое долгое время не предлагало принципиально новых моделей и оставалось в тени на фоне стремительного развития конкурентов.
Sollers S9 — крупный рамный внедорожник с полным приводом, рассчитанный на 5 или 7 пассажиров. Модель построена на базе пикапа Sollers ST9, который, в свою очередь, является лицензионной версией китайского JAC T9. Внедорожник получил переработанную внешность, отличную от китайского аналога JAC JS9, а также адаптацию к российским условиям эксплуатации. В разработке участвовали инженеры МГТУ имени Баумана и специалисты Sollers, что позволило учесть специфику климата и дорог.
Габариты Sollers S9 внушительны: длина около 5,2–5,3 метра, ширина 1,9 метра, высота 1,8 метра, клиренс — примерно 21 см. Такие размеры делают автомобиль скорее «внедорожным кораблем», чем городским кроссовером. Внутри — до семи посадочных мест, что выделяет модель среди конкурентов по вместимости.
Техническая часть включает два типа двигателей: бензиновый мощностью 224 л.с. и дизельный на 163 л.с. Оба агрегатируются с классическим 8-ступенчатым автоматом. Все тормоза дисковые, подвеска многорычажная, рессор нет. Внедорожник оснащен системой полного привода с несколькими режимами, блокировкой дифференциала и топливным баком на 76 литров. По неофициальным данным, возможно усиление подвески и дополнительная антикоррозийная защита.
Sollers S9 позиционируется как самый доступный рамный внедорожник в своем сегменте: ожидаемая цена — от 3,2 до 3,5 млн рублей. Для сравнения, Tank 300 стоит минимум на миллион дороже, а топовые версии конкурентов достигают 4,7 млн рублей. Это может сделать новинку привлекательной для тех, кто ищет вместительный и проходимый автомобиль, но не готов переплачивать за бренд.
Запуск Sollers S9 может стать важным шагом для УАЗа и всей российской автопромышленности. Модель сочетает локализацию производства, адаптацию к российским условиям и конкурентную цену. Важно отметить, что внедорожник создан на базе проверенной китайской платформы, что позволяет рассчитывать на надежность агрегатов. В условиях ограниченного выбора среди крупных SUV и роста цен на импортные аналоги появление доступного рамного внедорожника с дизелем и автоматом может существенно повлиять на предпочтения покупателей и оживить интерес к отечественным маркам.
Похожие материалы UAZ, Соллерс, ДжАК
-
14.05.2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
09.04.2026, 19:26
Sollers S9: новая платформа, отдельная линия и ставка на российский рынок
Sollers запускает серийное производство внедорожника S9 на базе ST9, делая акцент на локализации и новых технологиях. Проект обещает изменить сегмент крупных SUV в России и привлечь внимание к отечественным разработкам. Почему это событие может стать ключевым для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
01.04.2026, 14:43
JAC T9 выходит на рынок Беларуси: старт крупноузловой сборки и новые детали
На заводе «Юнисон» в Обчаке стартует крупноузловая сборка пикапа JAC T9 с участием инженеров из Китая. Первая партия - всего 24 машины, но уже сейчас дилеры ждут ажиотажа. Почему это событие может изменить рынок и что получат покупатели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 09:37
Локализация и новые технологии: Sollers готовит к запуску новый полноразмерный внедорожник S9 на базе ST9
Sollers объявил о запуске серийного производства внедорожника S9, созданного на платформе ST9. Новинка обещает изменить расстановку сил среди полноразмерных SUV и привлечь внимание к отечественным разработкам. Важные детали - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.Читать далее
-
28.01.2026, 08:26
Sollers S9: старт производства нового российского внедорожника намечен на осень 2026
В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Соллерс, ДжАК
-
14.05.2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
09.04.2026, 19:26
Sollers S9: новая платформа, отдельная линия и ставка на российский рынок
Sollers запускает серийное производство внедорожника S9 на базе ST9, делая акцент на локализации и новых технологиях. Проект обещает изменить сегмент крупных SUV в России и привлечь внимание к отечественным разработкам. Почему это событие может стать ключевым для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
01.04.2026, 14:43
JAC T9 выходит на рынок Беларуси: старт крупноузловой сборки и новые детали
На заводе «Юнисон» в Обчаке стартует крупноузловая сборка пикапа JAC T9 с участием инженеров из Китая. Первая партия - всего 24 машины, но уже сейчас дилеры ждут ажиотажа. Почему это событие может изменить рынок и что получат покупатели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 09:37
Локализация и новые технологии: Sollers готовит к запуску новый полноразмерный внедорожник S9 на базе ST9
Sollers объявил о запуске серийного производства внедорожника S9, созданного на платформе ST9. Новинка обещает изменить расстановку сил среди полноразмерных SUV и привлечь внимание к отечественным разработкам. Важные детали - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.Читать далее
-
28.01.2026, 08:26
Sollers S9: старт производства нового российского внедорожника намечен на осень 2026
В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее