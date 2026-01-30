Что известно о первом внедорожнике Sollers S9, который будут собирать на УАЗе, и почему его называют «Русским Прадо»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 08:13

Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом

Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом

Что известно о первом внедорожнике Sollers S9, который будут собирать на УАЗе, и почему его называют «Русским Прадо»

Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом

Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.

Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.

Российский рынок внедорожников в ближайшие годы ждет заметное пополнение: Sollers официально анонсировала выпуск своей первой модели S9, которую будут собирать на заводе УАЗ в Ульяновске. Это событие может стать поворотным моментом для отечественного автопрома, поскольку речь идет о создании конкурента современным зарубежным моделям, используя современные технологии и местное производство.

По словам представителей Sollers, S9 появится в продаже в третьем квартале 2026 года. Уже известно, что новинка будет предлагаться в двух вариантах: на пять и семь посадочных местах. Основная ставка делается именно на семиместную версию — по прогнозам компании, на нее придется около 60% всех продаж. Такой подход позволит добиться растущего спроса на местные семейные автомобили, особенно в регионах.

S9 получит расширенный набор зимних опций: пусковой подогрев, обогрев передних кресел и заднего дивана, а также подогрев лобового и заднего стекла и зеркал. Это решение явно ориентировано на российские климатические условия и должно повысить привлекательность модели среди покупателей, привыкших к суровым зимам.

Техническая часть внедорожника также вызывает интерес. Sollers S9 будет оснащен дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью около 200 л.с., ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода Part-time. Для поклонников классики в будущем будет выпущена и версия с механической трансмиссией. Через несколько лет после старта продаж модель ждет серьезное обновление: появится постоянный полный привод Torque-on-Demand, что сделает S9 еще более универсальным на бездорожье.

Интересно, что Sollers S9 разрабатывается на базе пикапа ST9, который, в свою очередь, является адаптацией китайского JAC T9. Платформа этих автомобилей во многом повторяет Toyota Hilux, что позволяет говорить о высокой надежности и проверенных технических решениях. Внешнее и по оснащение S9 будет отличаться от своего китайского «родственника» JAC JS9: российская версия получит улучшенную антикоррозийную защиту и ряд изменений в комплектациях, адаптированных под местные условия эксплуатации.

Производство внедорожника на мощных мощностях УАЗа открывает новые возможности для унификации с уже существующими моделями завода. Не исключено, что в будущем и другие автомобили ульяновской марки перейдут на международную тенденцию, что позволит повысить их конкурентоспособность и снизить стоимость. Анализ китайских технологий и инжиниринг проектов Sollers становится все более заметным, что может сыграть свою роль в привлечении внимания автолюбителей, ожидающих современных и доступных внедорожников.

Первые эскизы S9 были показаны еще в конце 2024 года, и теперь проект обретает настоящие очертания. Компания «Соллерс» использует сочетание проверенных технических решений, адаптацию к российским условиям и местному производству. Ожидания от новинки высокы.

Таким образом, Sollers S9 может стать тем самым «Русским Прадо», о котором говорили многие сторонники отечественного автопрома. Впереди - испытания временем и дорогами, но уже сейчас ясно: появление этой модели способно изменить расстановку сил на рынке и задать новый вектор развития российских внедорожников.

Упомянутые модели: JAC T9
Упомянутые марки: Sollers, JAC, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс, ДжАК, Тойота

Похожие материалы Соллерс, ДжАК, Тойота

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Смоленск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться