Что известно о первом внедорожнике Sollers S9, который будут собирать на УАЗе, и почему его называют «Русским Прадо»

Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом

Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.

Российский рынок внедорожников в ближайшие годы ждет заметное пополнение: Sollers официально анонсировала выпуск своей первой модели S9, которую будут собирать на заводе УАЗ в Ульяновске. Это событие может стать поворотным моментом для отечественного автопрома, поскольку речь идет о создании конкурента современным зарубежным моделям, используя современные технологии и местное производство.

По словам представителей Sollers, S9 появится в продаже в третьем квартале 2026 года. Уже известно, что новинка будет предлагаться в двух вариантах: на пять и семь посадочных местах. Основная ставка делается именно на семиместную версию — по прогнозам компании, на нее придется около 60% всех продаж. Такой подход позволит добиться растущего спроса на местные семейные автомобили, особенно в регионах.

S9 получит расширенный набор зимних опций: пусковой подогрев, обогрев передних кресел и заднего дивана, а также подогрев лобового и заднего стекла и зеркал. Это решение явно ориентировано на российские климатические условия и должно повысить привлекательность модели среди покупателей, привыкших к суровым зимам.

Техническая часть внедорожника также вызывает интерес. Sollers S9 будет оснащен дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью около 200 л.с., ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода Part-time. Для поклонников классики в будущем будет выпущена и версия с механической трансмиссией. Через несколько лет после старта продаж модель ждет серьезное обновление: появится постоянный полный привод Torque-on-Demand, что сделает S9 еще более универсальным на бездорожье.

Интересно, что Sollers S9 разрабатывается на базе пикапа ST9, который, в свою очередь, является адаптацией китайского JAC T9. Платформа этих автомобилей во многом повторяет Toyota Hilux, что позволяет говорить о высокой надежности и проверенных технических решениях. Внешнее и по оснащение S9 будет отличаться от своего китайского «родственника» JAC JS9: российская версия получит улучшенную антикоррозийную защиту и ряд изменений в комплектациях, адаптированных под местные условия эксплуатации.

Производство внедорожника на мощных мощностях УАЗа открывает новые возможности для унификации с уже существующими моделями завода. Не исключено, что в будущем и другие автомобили ульяновской марки перейдут на международную тенденцию, что позволит повысить их конкурентоспособность и снизить стоимость. Анализ китайских технологий и инжиниринг проектов Sollers становится все более заметным, что может сыграть свою роль в привлечении внимания автолюбителей, ожидающих современных и доступных внедорожников.

Первые эскизы S9 были показаны еще в конце 2024 года, и теперь проект обретает настоящие очертания. Компания «Соллерс» использует сочетание проверенных технических решений, адаптацию к российским условиям и местному производству. Ожидания от новинки высокы.

Таким образом, Sollers S9 может стать тем самым «Русским Прадо», о котором говорили многие сторонники отечественного автопрома. Впереди - испытания временем и дорогами, но уже сейчас ясно: появление этой модели способно изменить расстановку сил на рынке и задать новый вектор развития российских внедорожников.