Что известно о первом внедорожнике Sollers S9, который будут собирать на УАЗе, и почему его называют «Русским Прадо»

30 января 2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.
Российский рынок внедорожников в ближайшие годы ждет заметное пополнение: Sollers официально анонсировала выпуск своей первой модели S9, которую будут собирать на заводе УАЗ в Ульяновске. Это событие может стать поворотным моментом для отечественного автопрома, поскольку речь идет о создании конкурента современным зарубежным моделям, используя современные технологии и местное производство.
По словам представителей Sollers, S9 появится в продаже в третьем квартале 2026 года. Уже известно, что новинка будет предлагаться в двух вариантах: на пять и семь посадочных местах. Основная ставка делается именно на семиместную версию — по прогнозам компании, на нее придется около 60% всех продаж. Такой подход позволит добиться растущего спроса на местные семейные автомобили, особенно в регионах.
S9 получит расширенный набор зимних опций: пусковой подогрев, обогрев передних кресел и заднего дивана, а также подогрев лобового и заднего стекла и зеркал. Это решение явно ориентировано на российские климатические условия и должно повысить привлекательность модели среди покупателей, привыкших к суровым зимам.
Техническая часть внедорожника также вызывает интерес. Sollers S9 будет оснащен дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью около 200 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода Part-time. Для поклонников классики в будущем будет выпущена и версия с механической трансмиссией. Через несколько лет после старта продаж модель ждет серьезное обновление: появится постоянный полный привод Torque-on-Demand, что сделает S9 еще более универсальным на бездорожье.
Интересно, что Sollers S9 разрабатывается на базе пикапа ST9, который, в свою очередь, является адаптацией китайского JAC T9. Платформа этих автомобилей во многом повторяет Toyota Hilux, что позволяет говорить о высокой надежности и проверенных технических решениях. Внешнее и по оснащение S9 будет отличаться от своего китайского «родственника» JAC JS9: российская версия получит улучшенную антикоррозийную защиту и ряд изменений в комплектациях, адаптированных под местные условия эксплуатации.
Производство внедорожника на мощных мощностях УАЗа открывает новые возможности для унификации с уже существующими моделями завода. Не исключено, что в будущем и другие автомобили ульяновской марки перейдут на международную тенденцию, что позволит повысить их конкурентоспособность и снизить стоимость. Анализ китайских технологий и инжиниринг проектов Sollers становится все более заметным, что может сыграть свою роль в привлечении внимания автолюбителей, ожидающих современных и доступных внедорожников.
Первые эскизы S9 были показаны еще в конце 2024 года, и теперь проект обретает настоящие очертания. Компания «Соллерс» использует сочетание проверенных технических решений, адаптацию к российским условиям и местному производству. Ожидания от новинки высокы.
Таким образом, Sollers S9 может стать тем самым «Русским Прадо», о котором говорили многие сторонники отечественного автопрома. Впереди - испытания временем и дорогами, но уже сейчас ясно: появление этой модели способно изменить расстановку сил на рынке и задать новый вектор развития российских внедорожников.
Похожие материалы Соллерс, ДжАК, Тойота
-
28.01.2026, 08:26
Sollers S9: старт производства нового российского внедорожника намечен на осень 2026
В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
14.10.2025, 18:09
Первый собранный в России JAC T9 уже в шоуруме: есть ли отличия от китайского пикапа?
Первый российский JAC T9 уже появился у дилеров. Он выглядит в точности, как китайский. Действительно ли это местная сборка? Есть ли различия в цене, комплектациях и качестве? Журналисты выяснили, что скрывается за «российской» табличкой на популярном пикапе.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 07:47
Дизельный пикап JAC T9 добрался до российских дилерских центров
Популярный пикап получил новую версию. Она работает на другом топливе. Автомобили уже появляются в салонах. Цены и комплектации стали известны. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы Соллерс, ДжАК, Тойота
-
28.01.2026, 08:26
Sollers S9: старт производства нового российского внедорожника намечен на осень 2026
В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
14.10.2025, 18:09
Первый собранный в России JAC T9 уже в шоуруме: есть ли отличия от китайского пикапа?
Первый российский JAC T9 уже появился у дилеров. Он выглядит в точности, как китайский. Действительно ли это местная сборка? Есть ли различия в цене, комплектациях и качестве? Журналисты выяснили, что скрывается за «российской» табличкой на популярном пикапе.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 07:47
Дизельный пикап JAC T9 добрался до российских дилерских центров
Популярный пикап получил новую версию. Она работает на другом топливе. Автомобили уже появляются в салонах. Цены и комплектации стали известны. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее