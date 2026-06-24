На УАЗе стартует выпуск рамного внедорожника Sollers S9: кто станет его главным конкурентом

Sollers S9: старт производства нового рамного внедорожника на УАЗ и его особенности

На Ульяновском автозаводе начинается выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9, созданного на базе китайской модели JAC JS9. Производство кузовных элементов полностью локализовано, а запуск намечен на осень 2026 года. Почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке - в материале.

На Ульяновском автозаводе начинается выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9, созданного на базе китайской модели JAC JS9. Производство кузовных элементов полностью локализовано, а запуск намечен на осень 2026 года. Почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке - в материале.

Выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 на Ульяновском автозаводе — событие, способное изменить баланс сил в сегменте крупных SUV российского рынка. Модель, построенная на базе китайского JAC JS9, впервые появится на конвейере в России уже осенью 2026 года. Для производства кузовных элементов создан отдельный конвейер, а инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей. Это не просто очередная сборка: все кузова будут изготавливать из российского оцинкованного металла, что повышает уровень локализации и снижает зависимость от импорта.

Sollers S9 отличается внушительными габаритами и современным оснащением. Под капотом — бензиновый турбомотор N20TG объёмом 2 литра и мощностью 231 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод — подключаемый, по схеме Part-time, однако в будущем не исключена версия с постоянным полным приводом. Инженеры МГТУ им. Баумана участвовали в адаптации модели для российских условий: они оптимизировали расположение камер кругового обзора и разработали оригинальную решётку радиатора. Унификация с пикапом Sollers ST9 позволит избежать дефицита запчастей и упростит сервисное обслуживание.

На фоне обновления отечественных моделей — LADA Azimut, классической «Нивы» и модернизированного УАЗ «Патриот» — Sollers S9 выглядит как попытка предложить рынку современный продукт с максимальной локализацией. Важно, что производство кузовных деталей полностью перенесено на УАЗ, а металл поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Это позволяет рассчитывать на стабильные поставки и контроль качества.

Запуск Sollers S9 — это не только расширение модельного ряда, но и вклад в развитие отечественного автопрома. Локализация производства, новые рабочие места и снижение зависимости от зарубежных комплектующих могут стать важными факторами для рынка. Ожидается, что первые автомобили сойдут с конвейера в сентябре 2026 года, однако цены и сроки старта продаж пока не раскрываются. Если проект окажется успешным, Sollers S9 может стать одной из немногих реально доступных альтернатив в сегменте рамных внедорожников российского производства.

Эксперты отмечают, что для успеха на рынке Sollers S9 придётся удерживать цену ниже, чем у Tank 500, и обеспечить полноценную сервисную поддержку через сеть УАЗа. В противном случае модель окажется в жёсткой конкуренции с широким спектром китайских внедорожников, где покупатели ориентируются на оснащение и стоимость владения. Кстати, интерес к локальным разработкам растёт: например, коммерческий электрофургон с уникальным кузовом, о котором недавно рассказывалось в материале о возрождении марки «Руссо-Балтъ», также стал примером новой волны российских автопроектов.