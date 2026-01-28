Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 08:26

Вопрос о новом российском внедорожнике снят: как изменится сегмент полноразмерных SUV после запуска Sollers S9

В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.

Российский рынок внедорожников в ближайшие годы ждет заметное обновление: Sollers официально объявил о запуске серийного производства полноразмерного SUV S9 в августе-сентябре 2026 года. Это событие может стать ключевым для отечественного автопрома, ведь речь идет о модели, которая способна изменить расстановку сил в сегменте крупных внедорожников.

Внедорожник S9 разрабатывается на платформе пикапа Sollers ST9, который уже выпускается на УАЗе. Интересно, что ST9 — это локализованная версия китайского JAC T9, а значит, в основе S9 лежит проверенная временем конструкция. Однако российские инженеры и производственники не ограничились простой адаптацией: для нового SUV на УАЗе строится отдельная производственная линия, а кузовные панели будут штамповаться в новом прессовом цехе, который сейчас находится на финальной стадии строительства.

Колесная база S9 сохранит внушительные 3090 мм, как у ST9, что обещает просторный салон и отличную проходимость. Лонжероны рамы у обеих моделей идентичны, что упрощает унификацию и снижает издержки. Но, по словам руководства Sollers, внедорожник получит собственные настройки подвески и ряд доработок, чтобы соответствовать ожиданиям российских покупателей, привыкших к суровым условиям эксплуатации.

Проект реализуется в партнерстве с китайским концерном JAC Group, что позволяет использовать современные технологические решения и ускоряет вывод модели на рынок. В ближайшие два года в развитие производственных мощностей УАЗа будет вложено 12 млрд рублей — сумма, которая говорит о серьезности намерений компании. Помимо линии для S9, на заводе появится цех по выпуску надувных подушек безопасности, ремней, рулевых колес и электронных блоков управления. Это позволит повысить локализацию и снизить зависимость от импорта комплектующих.

Для российского автопрома запуск S9 — не просто очередная новинка. Это попытка вернуть доверие покупателей к отечественным крупным внедорожникам, которые в последние годы уступили позиции из-за ухода западных брендов и ограниченного выбора. Sollers делает ставку на сочетание проверенной платформы, современных технологий и адаптации под российские реалии. Впрочем, остается вопрос: удастся ли новинке выдержать конкуренцию с китайскими и корейскими аналогами, которые уже прочно обосновались на рынке?

Пока подробные характеристики S9 держатся в секрете, но известно, что модель будет ориентирована на широкий круг покупателей — от корпоративных клиентов до частных владельцев, которым важны надежность, вместимость и проходимость. Внедорожник обещает стать универсальным решением для работы и отдыха, а также получить расширенный набор опций безопасности и комфорта.

В целом, запуск Sollers S9 — это не только технологический, но и имиджевый шаг для российского автопрома. Если проект окажется успешным, он может стать примером для других производителей и дать новый импульс развитию сегмента полноразмерных SUV в России. Остается следить за деталями и ждать первых серийных машин, которые, по плану, сойдут с конвейера уже через два года.

Упомянутые модели: JAC T9
Упомянутые марки: Sollers, JAC
Похожие материалы Соллерс, ДжАК

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
