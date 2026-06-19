Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 19:10

Sollers S9: старт сертификации и запуск нового завода в Ульяновске

Sollers S9: старт сертификации и запуск нового завода в Ульяновске

Новый внедорожник Sollers S9 выходит на рынок - что это за машина

Sollers S9: старт сертификации и запуск нового завода в Ульяновске

Премьера предсерийного Sollers S9 и открытие завода «Штамповые технологии» в Ульяновске стали важным событием для российского автопрома. Модель уже прошла испытания в суровых условиях, а запуск серийного производства намечен на 2026 год. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут покупателей - разбираемся в деталях.

Премьера предсерийного Sollers S9 и открытие завода «Штамповые технологии» в Ульяновске стали важным событием для российского автопрома. Модель уже прошла испытания в суровых условиях, а запуск серийного производства намечен на 2026 год. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут покупателей - разбираемся в деталях.

Российский рынок автомобилей давно ждал появления нового отечественного внедорожника, способного конкурировать с зарубежными аналогами и отвечать современным требованиям. Премьера предсерийного Sollers S9, которую посетил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, стала заметным событием для автолюбителей. Это не просто очередная новинка - речь идет о модели, разработанной с учетом российских условий и возможностей локального производства.

Как сообщает Российская Газета, Денис Мантуров лично осмотрел рамный полноприводный Sollers S9, созданный на базе пикапа Sollers ST9. Инженеры Sollers совместно со специалистами МГТУ им. Баумана и технологическим партнером разработали автомобиль, который уже прошел испытания в суровых климатических условиях России. Кузов из оцинкованного отечественного металла и зимний пакет опций позволили подтвердить его пригодность для эксплуатации в разных регионах страны. Сейчас собрана пилотная партия внедорожников, которая передана на сертификацию.

Открытие завода «Штамповые технологии» на площадке индустриального комплекса УАЗ - еще один шаг к развитию отечественного автопрома. Здесь будут выпускаться кузовные детали не только для Sollers, но и для автомобилей УАЗ. Такой подход позволяет повысить уровень локализации и снизить зависимость от импортных компонентов, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений на поставки.

Фото: Sollers

Серийное производство Sollers S9 по технологии полного цикла, включающей штамповку, сварку и окраску кузовов, стартует в сентябре 2026 года. Уже на этапе запуска модель получит значительную долю российских комплектующих. Под капотом - 2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Для тех, кто предпочитает бензин, готовится версия с мотором на 224 л.с. Такой выбор силовых агрегатов может заинтересовать широкий круг покупателей, ориентированных на надежность и адаптацию к российским дорогам.

Интересно, что тенденция к созданию новых внедорожников и обновлению модельного ряда наблюдается не только у Sollers. Например, недавно на рынке обсуждалась закрытая премьера нового поколения Mitsubishi Montero, который должен заменить Pajero. Как отмечается в материале о переменах в сегменте рамных внедорожников, такие события подчеркивают растущий интерес к этому классу автомобилей и в России, и за рубежом.

Если рассматривать перспективы Sollers S9, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, ставка на отечественные материалы и комплектующие может снизить стоимость владения и упростить обслуживание. Во-вторых, запуск нового завода в Ульяновске создает рабочие места и поддерживает развитие региональной промышленности. В-третьих, успешная сертификация и последующий выход на рынок позволят укрепить позиции российских брендов в сегменте внедорожников. По имеющимся данным, спрос на такие автомобили в России стабильно высок, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями. Таким образом, Sollers S9 может стать не только технологическим, но и экономическим драйвером для отрасли.

Упомянутые марки: Sollers
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