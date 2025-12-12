Соллерс запускает новые автобусы: сертификация есть, но не все так просто

12 декабря 2025, 10:11
Sollers SA6: старт продаж 9-метровых автобусов после одобрения типа
Sollers готовит к выходу на рынок свежую модель автобуса. Сертификация уже завершена, но есть нюансы. Какие варианты салона доступны? Почему 12-метровая версия пока вне игры? Подробности внутри.
Российская компания Sollers официально завершила оформление Одобрения Типа Транспортного Средства (ОТТС) для своей новой 9-метровой модели автобуса SA6. Это событие открывает дорогу к началу продаж на внутреннем рынке, хотя некоторые вопросы по линейке остаются открытыми. Как сообщает Комтранс, речь идет о транспортных средствах, которые по сути являются локализованными версиями китайских автобусов Ankai, тесно связанных с JAC.
Покупателям предложат три варианта компоновки салона: 35+1, 33+1 и 33+1+1. Последний вариант предусматривает дополнительное откидное место для гида у входа, что может быть полезно для туристических маршрутов или экскурсионных перевозок. В техническом плане выбор не велик: под капотом установлен единственный 6-цилиндровый дизельный двигатель Yuchai, а в качестве трансмиссии используется только механическая коробка Fast Gear.
Производство автобусов уже стартовало на заводе Sollers во Владивостоке. Однако до недавнего времени выпуск был ограничен, поскольку не было необходимой сертификации. Теперь, после получения ОТТС, компания может официально начать продажи и расширять присутствие на рынке пассажирских перевозок. Интересно, что 12-метровая версия SA6 пока не прошла сертификацию, и сроки ее появления остаются неизвестными.
Напомним, Sollers — один из крупнейших российских производителей коммерческого транспорта. Компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами, в том числе с китайскими автоконцернами, что позволяет ей быстро адаптировать современные модели под российские условия. В последние годы Sollers делает ставку на локализацию производства и расширение модельного ряда, чтобы укрепить позиции на рынке и снизить зависимость от импорта.
