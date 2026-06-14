Sollers SF1: почему пассажирская версия, которую игнорируют конкуренты, рискует стать главным недооценённым хитом 2026 года

14 июня 2026, 07:50
Sollers SF1: новая пассажирская версия меняет правила на рынке минивэнов России
Sollers SF1: новая пассажирская версия меняет правила на рынке минивэнов России
Российский рынок минивэнов переживает дефицит новых моделей, а Sollers SF1 в пассажирской версии предлагает уникальное сочетание цены, оснащения и практичности. Эта новинка может изменить баланс сил в сегменте уже в ближайшие годы.
Появление пассажирской версии Sollers SF1 на российском рынке — событие, которое может изменить привычный расклад в сегменте минивэнов. В условиях, когда спрос на местные автомобили стабильно растет, а выбор новых моделей ограничен, SF1 отличается сочетанием доступных цен и продуманной комплектации. На фоне исчезновения многих конкурентов и резкого роста цен на исторические модели предложение «Соллерса» выглядит особенно актуальным.
В официальных документах компании уже несколько месяцев есть прайс-лист на пассажирскую модификацию SF1 с максимальной рекомендованной ценой 2 250 000 рублей.
Sollers SF1 — это полноценный семиместный минивэн длиной 5115 мм и колесной базой 3080 мм. Такие размеры позволяют конкурировать с более дорогими моделями, оставаясь в сегменте, где практически нет новых предложений. Высота 1900 мм и ширина 1765 мм делают автомобиль комфортным для городского использования, а радиус разворота в 6 метров обеспечивает маневренность даже в тесных дворах.
Техническая часть конструкции основана на проверенных решениях: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Это классическая схема, рассчитанная на длительный срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Гарантия — 2 года или 200 000 км, что подтверждает уверенность производителя в надежности агрегатов.
Оснащение пассажирской версии приятно удивляет: подогрев сидений, кожаный руль с подогревом, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев форсунок, обогрев заднего стекла, система курсовой устойчивости, ABS, контроль давления в шинах, задние парктроники и тормозные диски по кругу — все это соответствует базовой комплектации. Для автомобиля стоимостью чуть выше двух миллионов рублей такой набор выглядит убедительно, особенно если сравнивать его с конкурентами, у которых за многие возможности приходится доплачивать.
Салон SF1 изначально предназначен для перевозки пассажиров и не переоборудован из коммерческого фургона. Это обеспечивает удобную компоновку, достаточное пространство и легкий доступ к третьему ряду. Широкие боковые двери, высокий проем и оптимальная погрузочная высота делают автомобиль практичным для семей и перевозчиков.
Интересно, что в информационном поле конкуренты практически не упоминают пассажирскую версию SF1. Возможно, потому, что ее появление меняет привычную картину рынка: GAC M7 и JAC RF8 стоят дороже, а по оснащению не всегда превосходят Sollers. Тем не менее именно эти модели чаще оказываются в центре внимания профильных изданий, в то время как «Соллерс» действует без лишнего шума, но предлагает продукт, который объективно закрывает целую нишу.
Если рассмотреть ситуацию шире, становится понятно, что SF1 может стать одним из самых востребованных автомобилей в своем сегменте. Он сочетает доступность, простоту обслуживания, практичность и достойный уровень оснащения. Такой автомобиль подходит для семей, небольших компаний, гостиниц, служб доставки и даже для междугородних перевозок. При этом не нужно переплачивать за бренд или сложные технологии — это позволяет контролировать стоимость владения.
Показательно, что интерес к практичным и надежным автомобилям в России сохраняется даже в условиях ограниченного выбора. Например, опыт эксплуатации кроссовера в непростых условиях, описанный в материалах о том, как Haval Jolion преодолел 120 тысяч километров, он отличается умеренной простотой и надежностью для российских водителей.
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