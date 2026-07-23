Sollers SF1: почему пассажирская версия, которую игнорируют конкуренты, может стать главным недооценённым хитом 2026 года

23 июля 2026, 06:25
Sollers SF1: новая пассажирская версия минивэна с ценой до 2,25 млн рублей
Sollers SF1: новая пассажирская версия минивэна с ценой до 2,25 млн рублей
Пассажирский Sollers SF1 вышел на российский рынок в момент, когда выбор новых минивэнов минимален, а цены на привычные модели резко выросли. Эта новинка выделяется сочетанием доступной стоимости и продуманной комплектации, что особенно актуально для семей и малого бизнеса.
Появление пассажирской версии Sollers SF1 на российском рынке стало заметным событием для сегмента минивэнов. В условиях, когда спрос на отечественные автомобили стабильно растёт, а выбор новых моделей ограничен, SF1 выделяется сочетанием разумной цены и богатого оснащения. На фоне ухода многих конкурентов и подорожания привычных моделей предложение от «Соллерса» выглядит особенно своевременным.
Согласно официальным документам компании, прайс-лист на пассажирский SF1 уже несколько месяцев фигурирует с максимальной рекомендованной ценой 2 250 000 рублей. За эти деньги покупатель получает полноценный семиместный минивэн длиной 5115 мм и колёсной базой 3080 мм. Такие габариты позволяют конкурировать с более дорогими моделями, оставаясь в нише, где новых предложений практически нет. Высота 1900 мм и ширина 1765 мм делают автомобиль удобным для городской эксплуатации, а радиус разворота в 6 метров обеспечивает манёвренность даже в тесных дворах.
Техническая часть построена на проверенных решениях: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такая схема рассчитана на долгий срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Гарантия составляет 2 года или 200 000 км пробега, что подтверждает уверенность производителя в надёжности основных агрегатов.
Оснащение пассажирской версии приятно удивляет: подогрев сидений, кожаный руль с подогревом, кондиционер, электростеклоподъёмники, подогрев форсунок, обогрев заднего стекла, система курсовой устойчивости, ABS, контроль давления в шинах, задние парктроники и дисковые тормоза по кругу входят в базовую комплектацию. Для автомобиля стоимостью чуть выше двух миллионов рублей такой набор выглядит убедительно, особенно если сравнивать с конкурентами, у которых за многие опции приходится доплачивать отдельно.
Салон SF1 изначально спроектирован для перевозки пассажиров, а не переоборудован из коммерческого фургона. Это обеспечивает удобную компоновку, достаточное пространство и лёгкий доступ к третьему ряду. Широкие боковые двери, высокий проём и оптимальная погрузочная высота делают автомобиль практичным для семей и перевозчиков.
Интересно, что на рынке пассажирская версия SF1 пока остаётся в тени: конкуренты почти не упоминают её в информационном поле. Возможно, это связано с тем, что появление SF1 меняет привычный расклад: GAC M7 и JAC RF8 стоят дороже, а по оснащению не всегда превосходят Sollers. Тем не менее именно эти модели чаще оказываются в центре внимания профильных изданий, в то время как «Соллерс» действует без лишнего шума, но закрывает целую нишу.
Если рассматривать ситуацию шире, SF1 может стать одним из самых востребованных автомобилей в своём сегменте. Он сочетает доступность, простоту обслуживания, практичность и достойный уровень оснащения. Такой автомобиль подходит для семей, небольших компаний, гостиниц, служб доставки и даже для междугородних перевозок. При этом не нужно переплачивать за бренд или сложные технологии — это позволяет контролировать стоимость владения.
Для российского рынка важно, что интерес к практичным и надёжным автомобилям сохраняется даже в условиях ограниченного выбора. По данным отраслевых аналитиков, спрос на минивэны с просторным салоном и базовой комплектацией стабильно растёт, особенно среди семей и малого бизнеса. Sollers SF1 может занять заметное место в этом сегменте, предлагая сбалансированное сочетание цены, оснащения и надёжности.
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