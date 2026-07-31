Sollers SF1: почему пассажирская версия, которую игнорируют конкуренты, может стать главным недооценённым хитом года

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 08:33

Sollers SF1: пассажирский минивэн с семью местами и ценой до 2,25 млн рублей

Sollers SF1: пассажирский минивэн с семью местами и ценой до 2,25 млн рублей

Sollers SF1: почему пассажирская версия, которую игнорируют конкуренты, может стать главным недооценённым хитом года

Sollers SF1: пассажирский минивэн с семью местами и ценой до 2,25 млн рублей

На фоне дефицита новых минивэнов и роста цен, Sollers SF1 выходит на рынок с продуманной комплектацией и доступной стоимостью. Модель ориентирована на семьи и малый бизнес, предлагая редкое сочетание вместимости, оснащения и цены - именно это сейчас особенно востребовано.

На фоне дефицита новых минивэнов и роста цен, Sollers SF1 выходит на рынок с продуманной комплектацией и доступной стоимостью. Модель ориентирована на семьи и малый бизнес, предлагая редкое сочетание вместимости, оснащения и цены - именно это сейчас особенно востребовано.

Появление пассажирской версии Sollers SF1 на российском рынке совпало с периодом, когда выбор новых минивэнов практически исчез, а цены на привычные модели заметно выросли. В этих условиях SF1 сразу привлек внимание сочетанием разумной стоимости и продуманного оснащения.

Максимальная рекомендованная цена на пассажирский Sollers SF1 составляет 2 250 000 рублей. За эти деньги покупатель получает полноценный семиместный минивэн, длиной 5115 мм и колесной базой 3080 мм. Такие параметры позволяют конкурировать с более дорогими моделями, оставаясь в нише, где новых предложений почти нет. Высота 1900 мм и ширина 1765 мм делают SF1 удобным для городской среды, а радиус разворота в 6 метров обеспечивает маневренность даже в тесных дворах.

Техническая часть построена на проверенных решениях: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такая компоновка рассчитана на долгий срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Гарантия - 2 года или 200 000 км пробега, что подтверждает уверенность производителя в надежности основных агрегатов.

Оснащение приятно удивляет: в базовой комплектации есть подогрев сидений, кожаный руль с подогревом, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев форсунок, обогрев заднего стекла, система курсовой устойчивости, ABS, контроль давления в шинах, задние парктроники и дисковые тормоза по кругу. Для автомобиля, стоимостью чуть выше двух миллионов рублей, такой набор выглядит убедительно, особенно если сравнивать с конкурентами, где за многие опции приходится доплачивать отдельно.

Салон SF1 изначально спроектирован для перевозки пассажиров, а не переоборудован из коммерческого фургона. Это обеспечивает удобную компоновку сидений, достаточное пространство и легкий доступ к третьему ряду. Широкие боковые двери, высокий проем и оптимальная погрузочная высота делают автомобиль практичным для семей и коммерческих перевозчиков.

Интересно, что на рынке пассажирская версия SF1 пока остается в тени: конкуренты почти не упоминают ее в информационном поле. Возможно, это связано с тем, что появление SF1 меняет привычный расклад: GAC M7 и JAC RF8 стоят дороже, а по оснащению не всегда превосходят Sollers. Тем не менее, именно эти модели чаще оказываются в центре внимания профильных изданий, как, например, в материале о сравнении Belgee X50+ и Changan CS35PLUS - эксперты отмечают важные нюансы при выборе между конкурентами.

Если рассматривать ситуацию шире, Sollers SF1 может занять почетное место в сегменте минивэнов. Он сочетает доступность, простоту обслуживания, практичность и достойный уровень оснащения. Такой автомобиль подходит для семей, небольших компаний, гостиниц, служб доставки и даже для междугородних перевозок. При этом не нужно переплачивать за бренд или сложные технологии.

Для российского рынка важно, что интерес к практичным и надежным автомобилям сохраняется даже в условиях ограниченного выбора. По данным отраслевых аналитиков, спрос на минивэны с просторным салоном и базовой комплектацией стабильно растет, особенно среди семей и малого бизнеса. Sollers SF1 может занять заметное место в этом сегменте, предлагая сбалансированное сочетание цены, оснащения и надежности. Важно отметить, что в последние годы российский рынок минивэнов переживает трансформацию: уход западных брендов, рост цен на импортные модели и дефицит новых предложений усиливают интерес к отечественным и локализованным решениям. Sollers SF1 выглядит как своевременный ответ на эти вызовы, предлагая редкое сочетание вместимости, оснащения и разумной цены.

Упомянутые марки: Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс

Похожие материалы Соллерс

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Казань Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться