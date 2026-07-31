Sollers SF1: почему пассажирская версия, которую игнорируют конкуренты, может стать главным недооценённым хитом года

31 июля 2026, 08:33
Sollers SF1: пассажирский минивэн с семью местами и ценой до 2,25 млн рублей
Sollers SF1: пассажирский минивэн с семью местами и ценой до 2,25 млн рублей
На фоне дефицита новых минивэнов и роста цен, Sollers SF1 выходит на рынок с продуманной комплектацией и доступной стоимостью. Модель ориентирована на семьи и малый бизнес, предлагая редкое сочетание вместимости, оснащения и цены - именно это сейчас особенно востребовано.
Появление пассажирской версии Sollers SF1 на российском рынке совпало с периодом, когда выбор новых минивэнов практически исчез, а цены на привычные модели заметно выросли. В этих условиях SF1 сразу привлек внимание сочетанием разумной стоимости и продуманного оснащения.
Максимальная рекомендованная цена на пассажирский Sollers SF1 составляет 2 250 000 рублей. За эти деньги покупатель получает полноценный семиместный минивэн, длиной 5115 мм и колесной базой 3080 мм. Такие параметры позволяют конкурировать с более дорогими моделями, оставаясь в нише, где новых предложений почти нет. Высота 1900 мм и ширина 1765 мм делают SF1 удобным для городской среды, а радиус разворота в 6 метров обеспечивает маневренность даже в тесных дворах.
Техническая часть построена на проверенных решениях: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такая компоновка рассчитана на долгий срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Гарантия - 2 года или 200 000 км пробега, что подтверждает уверенность производителя в надежности основных агрегатов.
Оснащение приятно удивляет: в базовой комплектации есть подогрев сидений, кожаный руль с подогревом, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев форсунок, обогрев заднего стекла, система курсовой устойчивости, ABS, контроль давления в шинах, задние парктроники и дисковые тормоза по кругу. Для автомобиля, стоимостью чуть выше двух миллионов рублей, такой набор выглядит убедительно, особенно если сравнивать с конкурентами, где за многие опции приходится доплачивать отдельно.
Салон SF1 изначально спроектирован для перевозки пассажиров, а не переоборудован из коммерческого фургона. Это обеспечивает удобную компоновку сидений, достаточное пространство и легкий доступ к третьему ряду. Широкие боковые двери, высокий проем и оптимальная погрузочная высота делают автомобиль практичным для семей и коммерческих перевозчиков.
Интересно, что на рынке пассажирская версия SF1 пока остается в тени: конкуренты почти не упоминают ее в информационном поле. Возможно, это связано с тем, что появление SF1 меняет привычный расклад: GAC M7 и JAC RF8 стоят дороже, а по оснащению не всегда превосходят Sollers. Тем не менее, именно эти модели чаще оказываются в центре внимания профильных изданий, как, например, в материале о сравнении Belgee X50+ и Changan CS35PLUS - эксперты отмечают важные нюансы при выборе между конкурентами.
Если рассматривать ситуацию шире, Sollers SF1 может занять почетное место в сегменте минивэнов. Он сочетает доступность, простоту обслуживания, практичность и достойный уровень оснащения. Такой автомобиль подходит для семей, небольших компаний, гостиниц, служб доставки и даже для междугородних перевозок. При этом не нужно переплачивать за бренд или сложные технологии.
Для российского рынка важно, что интерес к практичным и надежным автомобилям сохраняется даже в условиях ограниченного выбора. По данным отраслевых аналитиков, спрос на минивэны с просторным салоном и базовой комплектацией стабильно растет, особенно среди семей и малого бизнеса. Sollers SF1 может занять заметное место в этом сегменте, предлагая сбалансированное сочетание цены, оснащения и надежности. Важно отметить, что в последние годы российский рынок минивэнов переживает трансформацию: уход западных брендов, рост цен на импортные модели и дефицит новых предложений усиливают интерес к отечественным и локализованным решениям. Sollers SF1 выглядит как своевременный ответ на эти вызовы, предлагая редкое сочетание вместимости, оснащения и разумной цены.
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