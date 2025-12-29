Самый дорогой Sollers SF1: стоит ли ждать сенсации или это просто очередной минивэн?

Sollers SF1: почему новый микроавтобус может удивить корпоративный рынок России

Sollers SF1 готовится ворваться в корпоративный сегмент. Цена обещает удивить даже скептиков. Конкуренты нервно курят в сторонке. Что скрывает новый минивэн - интрига сохраняется.

Российский рынок коммерческих автомобилей в ближайшие годы может получить весьма необычного игрока - пассажирскую версию минивэна Sollers SF1. Как сообщает Автостат, эта модификация станет самой дорогой в линейке и будет ориентирована на корпоративных клиентов, которым важны не только вместимость, но и экономия бюджета. Ожидается, что стоимость семиместного микроавтобуса окажется в районе 2,4–2,5 миллиона рублей, что заметно выделяет его на фоне конкурентов.

В настоящее время на рынке уже доступен цельнометаллический фургон SF1, стартующий примерно с двух миллионов рублей. Однако пассажирская версия, по оценкам экспертов, традиционно дороже на 20–25%. Это объясняется не только дополнительными опциями, но и более сложной компоновкой салона. Впрочем, даже с учетом этой наценки, SF1 остается в низком ценовом сегменте, где прямых соперников практически нет.

Потенциальные конкуренты - LADA Largus и «Соболь Бизнес» - не могут похвастаться аналогичными характеристиками. Largus заметно компактнее и относится к другому классу, а «Соболь Бизнес» хоть и ближе по формату, но уступает по мощности и современности оснащения. Sollers SF1 оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 136 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Задний привод и увеличенные габариты делают его привлекательным для перевозки пассажиров в городских условиях.

В базовой комплектации минивэн предлагает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему, ультразвуковые датчики парковки сзади, электроприводы стекол и зеркал, кондиционер, штатную аудиосистему с поддержкой USB и MP3, а также подогрев сидений и руля. Для пассажиров предусмотрены дополнительные удобства: отдельный отопитель, износостойкая тканевая обивка, подстаканники и порты для зарядки гаджетов. Высота кузова 1,9 метра позволяет без проблем заезжать на подземные паркинги, а маневренность делает SF1 удобным для плотного городского трафика.

По информации Автостата, основная аудитория новинки - корпоративные автопарки, где важна не только цена, но и надежность, а также простота обслуживания. Однако судьба модели во многом будет зависеть от трех факторов: производственных мощностей, стабильности поставок комплектующих из Китая и финальной стоимости пассажирской версии. Если хотя бы один из этих пунктов даст сбой, планы по завоеванию рынка могут оказаться под угрозой.

Серийное производство Sollers SF1 в пассажирском исполнении стартует на заводе в Елабуге в первом квартале 2026 года. К этому времени компания рассчитывает наладить все логистические цепочки и обеспечить стабильный выпуск. В салоне минивэна предусмотрена компоновка 2+2+3, что позволяет перевозить шестерых пассажиров с комфортом. Для корпоративных клиентов это может стать решающим аргументом в пользу выбора SF1.

Напомним, Sollers - один из крупнейших российских автопроизводителей, специализирующийся на выпуске коммерческих автомобилей и сотрудничестве с зарубежными брендами. Компания активно развивает собственные модели, а также занимается локализацией иностранных платформ. В последние годы Sollers делает ставку на расширение модельного ряда и внедрение современных технологий в производство.