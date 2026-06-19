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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 06:47

Sollers SF1 в пассажирской версии: новые стандарты минивэнов на российском рынке

Sollers SF1 в пассажирской версии: новые стандарты минивэнов на российском рынке

Sollers SF1: почему пассажирская версия, которую игнорируют конкуренты, может стать главным недооценённым хитом 2026 года

Sollers SF1 в пассажирской версии: новые стандарты минивэнов на российском рынке

Пассажирский Sollers SF1 выходит на рынок в момент, когда выбор минивэнов в России минимален, а цены на конкурентов растут. Новинка выделяется сочетанием доступной стоимости, вместимости и оснащения, что делает ее особенно актуальной для семей и бизнеса.

Пассажирский Sollers SF1 выходит на рынок в момент, когда выбор минивэнов в России минимален, а цены на конкурентов растут. Новинка выделяется сочетанием доступной стоимости, вместимости и оснащения, что делает ее особенно актуальной для семей и бизнеса.

Российский рынок минивэнов оказался в непростой ситуации: новые модели появляются редко, а цены на привычные варианты заметно выросли. На этом фоне Sollers SF1 в пассажирской версии выглядит своевременным ответом на запросы покупателей, которым важны вместимость, разумная стоимость и современное оснащение.

SF1 — это полноценный семиместный минивэн длиной 5115 мм и с колёсной базой 3080 мм, что позволяет ему конкурировать с более дорогими моделями. Высота 1900 мм и ширина 1765 мм делают автомобиль удобным для городской эксплуатации, а радиус разворота в 6 метров обеспечивает маневренность даже в тесных дворах. Важно, что салон изначально проектировался для перевозки пассажиров, а не переоборудовался из коммерческого фургона, — это положительно сказывается на комфорте и эргономике.

Техническая часть построена на проверенных решениях: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такая схема рассчитана на долгий срок службы и минимальные расходы на обслуживание. Гарантия составляет 2 года или 200 000 км, что подтверждает уверенность производителя в надёжности агрегатов.

Оснащение пассажирской версии SF1 приятно удивляет. Уже в базовой комплектации есть подогрев сидений, кожаный руль с подогревом, кондиционер, электростеклоподъёмники, подогрев форсунок, обогрев заднего стекла, система курсовой устойчивости, ABS, контроль давления в шинах, задние парктроники и дисковые тормоза по кругу. Для автомобиля стоимостью чуть выше двух миллионов рублей такой набор выглядит убедительно, особенно если сравнивать с конкурентами, где за многие опции приходится доплачивать отдельно.

Практичность SF1 проявляется и в деталях: широкие боковые двери, высокий проём и оптимальная погрузочная высота делают посадку и высадку удобной для всех пассажиров, включая детей и пожилых людей. Третий ряд сидений доступен без лишних усилий, а компоновка салона позволяет использовать минивэн как для семейных поездок, так и для коммерческих перевозок.

Интересно, что на фоне исчезновения многих конкурентов и роста цен на привычные модели предложение Sollers выглядит особенно актуальным. GAC M7 и JAC RF8 стоят заметно дороже, а по оснащению не всегда превосходят SF1. Тем не менее именно эти модели чаще оказываются в центре внимания профильных изданий, тогда как Sollers действует без лишнего шума, но закрывает важную нишу на рынке.

Если рассматривать ситуацию шире, SF1 может стать одним из самых востребованных минивэнов в своём сегменте. Он сочетает доступность, простоту обслуживания, практичность и достойный уровень оснащения. Такой автомобиль подходит для семей, небольших компаний, гостиниц, служб доставки и даже для междугородних перевозок. При этом не приходится переплачивать за бренд или сложные технологии, что позволяет контролировать стоимость владения и делает SF1 особенно привлекательным для российского рынка.

Показательно, что интерес к практичным и надёжным автомобилям в России сохраняется даже при ограниченном выборе. Например, опыт эксплуатации кроссовера в сложных условиях, как это было с Haval Jolion, который прошёл 120 тысяч километров, подтверждает востребованность простых и выносливых машин. Аналогичный подход прослеживается и в материалах о рестайлинге отечественных моделей — например, в обзоре изменений и мнений экспертов о Lada Vesta, подробнее по этой ссылке.

Упомянутые модели: Sollers SF1
Упомянутые марки: Sollers, GAC, JAC, Haval
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