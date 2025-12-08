Первая в России скорая с автоматом: что известно о новинке на базе Sollers

8 декабря 2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.
Нижегородская компания «СТ Нижегородец», известная своими спецверсиями коммерческих автомобилей, готовит к показу важную новинку. На грядущей столичной выставке «Здравоохранение-2025» будет представлен автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП), построенный на базе фургона Sollers SF5. Этот проект заслуживает особого внимания, поскольку он предлагает уникальное для российского рынка сочетание характеристик.
Главной особенностью новой «скорой» является то, что это первая в стране машина класса С, созданная на шасси Sollers SF5 и оснащенная автоматической коробкой передач. Класс С подразумевает реанимобиль, предназначенный для оказания экстренной помощи и проведения интенсивной терапии прямо в пути. Наличие «автомата» в таком автомобиле - это не просто опция для комфорта. Для бригады медиков это означает более плавный ход, что критически важно при транспортировке тяжелых пациентов. Для водителя - снижение утомляемости в плотном городском трафике, что позволяет лучше концентрироваться на дороге в экстренной ситуации.
Под капотом у спецавтомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,7 литра. Силовой агрегат развивает мощность в 150 лошадиных сил и, что важно, является полностью локализованным продуктом. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Такое сочетание обеспечивает достаточную тягу для тяжелой машины и одновременно делает управление ею простым и предсказуемым.
Как сообщает портал «Движок», серийное производство этих машин уже стартовало на производственных мощностях «СТ Нижегородец» в Нижнем Новгороде. Автомобиль полностью подготовлен для выполнения своих непростых задач: оказания экстренной помощи, проведения лечебных мероприятий силами бригады, а также для перевозки и непрерывного мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Несмотря на свое утилитарное назначение, автомобиль неплохо оснащен уже в базовой комплектации. В кабине водителя есть бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема с MP3 и USB-разъемами, а также электрические стеклоподъемники и зеркала с подогревом и электроприводом. Для безопасности предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни.
Медицинский салон, как и положено реанимобилю класса С, укомплектован по последнему слову техники. В компании-производителе подчеркивают, что на борту есть полный набор необходимого оборудования и специальных укладок для оказания помощи в самых критических ситуациях.
Представители «СТ Нижегородец» также заверили, что конструкция автомобиля полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Это подтверждено всеми необходимыми испытаниями и сертификатами, которые прошел как сам автомобиль в сборе, так и его отдельные компоненты. Таким образом, новинка отвечает самым строгим стандартам безопасности, принятым для спецтранспорта.
