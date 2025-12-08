Первая в России скорая с автоматом: что известно о новинке на базе Sollers

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 12:39

Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем

Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем

Первая в России скорая с автоматом: что известно о новинке на базе Sollers

Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем

В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.

В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.

Нижегородская компания «СТ Нижегородец», известная своими спецверсиями коммерческих автомобилей, готовит к показу важную новинку. На грядущей столичной выставке «Здравоохранение-2025» будет представлен автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП), построенный на базе фургона Sollers SF5. Этот проект заслуживает особого внимания, поскольку он предлагает уникальное для российского рынка сочетание характеристик.

Главной особенностью новой «скорой» является то, что это первая в стране машина класса С, созданная на шасси Sollers SF5 и оснащенная автоматической коробкой передач. Класс С подразумевает реанимобиль, предназначенный для оказания экстренной помощи и проведения интенсивной терапии прямо в пути. Наличие «автомата» в таком автомобиле - это не просто опция для комфорта. Для бригады медиков это означает более плавный ход, что критически важно при транспортировке тяжелых пациентов. Для водителя - снижение утомляемости в плотном городском трафике, что позволяет лучше концентрироваться на дороге в экстренной ситуации.

Под капотом у спецавтомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,7 литра. Силовой агрегат развивает мощность в 150 лошадиных сил и, что важно, является полностью локализованным продуктом. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Такое сочетание обеспечивает достаточную тягу для тяжелой машины и одновременно делает управление ею простым и предсказуемым.

Как сообщает портал «Движок», серийное производство этих машин уже стартовало на производственных мощностях «СТ Нижегородец» в Нижнем Новгороде. Автомобиль полностью подготовлен для выполнения своих непростых задач: оказания экстренной помощи, проведения лечебных мероприятий силами бригады, а также для перевозки и непрерывного мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Несмотря на свое утилитарное назначение, автомобиль неплохо оснащен уже в базовой комплектации. В кабине водителя есть бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема с MP3 и USB-разъемами, а также электрические стеклоподъемники и зеркала с подогревом и электроприводом. Для безопасности предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни.

Медицинский салон, как и положено реанимобилю класса С, укомплектован по последнему слову техники. В компании-производителе подчеркивают, что на борту есть полный набор необходимого оборудования и специальных укладок для оказания помощи в самых критических ситуациях.

Представители «СТ Нижегородец» также заверили, что конструкция автомобиля полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Это подтверждено всеми необходимыми испытаниями и сертификатами, которые прошел как сам автомобиль в сборе, так и его отдельные компоненты. Таким образом, новинка отвечает самым строгим стандартам безопасности, принятым для спецтранспорта.

Упомянутые марки: Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс

Похожие материалы Соллерс

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Иркутск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться