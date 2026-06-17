3,42 млн за комфорт в пробках: Sollers SF5 с автоматом меняет правила игры для малого бизнеса

Sollers SF5 с автоматом: старт продаж обновленного фургона в России

В России начались продажи Sollers SF5 с автоматической коробкой передач - впервые среди отечественных LCV. Модель получила обновленный дизайн, улучшенный салон и расширенную базовую комплектацию. Почему это событие может изменить рынок коммерческого транспорта и что важно знать о новинке - разбираемся подробно.

В России начались продажи Sollers SF5 с автоматической коробкой передач - впервые среди отечественных LCV. Модель получила обновленный дизайн, улучшенный салон и расширенную базовую комплектацию. Почему это событие может изменить рынок коммерческого транспорта и что важно знать о новинке - разбираемся подробно.

Российский рынок коммерческих автомобилей получил заметное обновление: Sollers SF5 стал первым отечественным легким фургоном с заводской автоматической коробкой передач. Для многих владельцев малого бизнеса и корпоративных парков это событие может стать поворотным - теперь не нужно выбирать между удобством и отечественным производством.

Обновленный Sollers SF5 - это рестайлинг хорошо знакомого Atlant, но с рядом важных доработок. Передняя часть кузова получила современный облик, а в салоне улучшили шумоизоляцию и материалы отделки. Главная техническая новинка - 2,7-литровый турбодизель на 150 л.с., который теперь работает в паре с автоматической трансмиссией. Ранее среди российских LCV серийных моделей с «автоматом» не было, что ограничивало выбор для тех, кто ценит комфорт в городских пробках и на дальних маршрутах.

Фото: Sollers

Производитель отмечает, что значительная часть комплектующих - российского происхождения: стекла, кресла, радиаторы и аккумуляторы поставляются отечественными компаниями. Кузова собирают из оцинкованной стали российского производства, что должно положительно сказаться на долговечности и устойчивости к коррозии. В стандартной комплектации уже есть телематическая система для удаленного контроля маршрутов и состояния автомобиля, а также системы стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и аудиосистема.

Цены на Sollers SF5 стартуют от 3,3 млн рублей. За версию с автоматической коробкой придется доплатить 120 тысяч. Такой шаг может изменить расстановку сил на рынке, ведь раньше отечественные производители не предлагали подобного решения в сегменте LCV. Для сравнения, в сегменте премиальных внедорожников обновления тоже становятся все более технологичными - например, недавно Mercedes-AMG представил новые версии GLE 63 S и GLS 63 с модернизированными моторами и гибридными системами, что говорит о тренде на повышение комфорта и технологичности во всех классах автомобилей.

Если рассматривать Sollers SF5 в контексте рынка, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, автоматическая трансмиссия может существенно снизить усталость водителя при работе в плотном городском трафике. Во-вторых, использование российских комплектующих и материалов снижает зависимость от импортных поставок, что особенно актуально в условиях санкций и логистических ограничений. В-третьих, расширенная базовая комплектация делает модель привлекательной для корпоративных клиентов, которым важно получить максимум опций без дополнительных затрат. В целом, появление такого фургона с автоматом может стать стимулом для других производителей пересмотреть свои предложения и ускорить обновление модельных линеек.