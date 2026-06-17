Плавный разгон и комфорт на неровностях: тестируем Sollers SF5 с автоматом

Sollers SF5 с новым 6-ступенчатым автоматом Aisin: гарантия, масло и локализация

Sollers представил SF5 с 6-ступенчатым автоматом Aisin и расширенной гарантией. Масло в коробке теперь нужно менять каждые 40 тысяч км, а кузов стал более защищенным от коррозии. Почему это важно для рынка и что ждет УАЗ Патриот - разбираемся в деталях.

Sollers представил SF5 с 6-ступенчатым автоматом Aisin и расширенной гарантией. Масло в коробке теперь нужно менять каждые 40 тысяч км, а кузов стал более защищенным от коррозии. Почему это важно для рынка и что ждет УАЗ Патриот - разбираемся в деталях.

Российским автолюбителям стоит обратить внимание на свежие перемены в сегменте коммерческих автомобилей: Sollers SF5 теперь доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Это решение не только упрощает эксплуатацию, но и обещает снизить затраты на обслуживание благодаря продленной гарантии и новым стандартам локализации.

Презентация обновленного цельнометаллического фургона Sollers SF5 прошла в Москве, где впервые показали версию с автоматом. Производство базовой модели стартовало год назад, а теперь с конвейера сошла и первая машина с АКП. Ранее этот автомобиль был известен как Atlant, но после модернизации и перехода на полный цикл сборки в России, модель получила новое имя и улучшенную защиту кузова. Теперь кузов SF5 сварен из российских оцинкованных деталей, что заметно повысило его стойкость к коррозии. Исключение - только плоская часть крыши, которая пока поступает из Китая. На лакокрасочное покрытие теперь действует 4-летняя гарантия, а на отсутствие сквозной коррозии - 8 лет.

Высокая степень локализации - более 75% по массе - позволяет Sollers снизить зависимость от китайских поставщиков и непредсказуемых логистических расходов. В прошлом году доставка одного контейнера из Китая обходилась компании в 4 тысячи долларов, а сейчас цена может доходить до 14 тысяч. Это напрямую влияет на конечную стоимость автомобилей для российских покупателей.

Фото: Sollers

Что касается самой коробки передач, на SF5 устанавливается 6-ступенчатый автомат Aisin китайской сборки. В ближайшие годы Sollers планирует локализовать производство автоматов в России, причем рассматриваются варианты как с 6, так и с 8 ступенями. Экономисты компании сейчас анализируют, какой вариант окажется выгоднее для массового внедрения, особенно с учетом планируемых объемов продаж внедорожника S9, который получит 8-ступенчатую АКП. Если выбор падет на 8АКП, то именно она появится и на UAZ Patriot, но не раньше 2028 года. До событий на Украине Patriot оснащался французской гидромеханикой Punch Powerglide 6L50, но теперь альтернативы китайским агрегатам нет.

Гарантия на 6АКП составляет 4 года или 200 тысяч километров, а масло в коробке рекомендуется менять каждые 40 тысяч километров. На сам автомобиль действует 2-летняя гарантия без ограничения пробега, но если коробка выйдет из строя после двух лет, ремонт уже ляжет на плечи владельца. Все узлы и детали автомата покрываются гарантией, а в качестве бонуса покупателям предлагают три бесплатных ТО (первое, третье и четвертое), тогда как второе обслуживание оплачивается отдельно.

На тест-драйве SF5 с автоматом показал себя уверенно как в пустом, так и в загруженном состоянии, пишет Дром. Машина быстро набирает скорость, а подвеска обеспечивает комфорт даже на неровных дорогах. Единственное, чего не хватает - камеры заднего вида, но эта опция появится в ближайшее время. По управляемости SF5 напоминает крупные американские внедорожники 90-х годов, а тормозная система и стабилизаторы уже полностью локализованы в России.

Программа локализации Sollers расписана до 2030 года: в ближайшие годы на SF5 начнут устанавливать российские ремни безопасности, рулевые колеса, электронные блоки управления и другие компоненты. К 2030 году планируется перейти на отечественные поршневые кольца, клапаны и турбокомпрессоры. Под капотом SF5 установлен 2,7-литровый дизельный мотор с крутящим моментом 355 Нм, а топливный бак вмещает 80 литров.

Сертификаты по локализации на SF5 с АКП были опубликованы еще до старта серийной сборки, что позволило модели участвовать в госзакупках и программах льготного лизинга. Помимо фургона, доступна пассажирская версия на 15 мест и шасси для установки различных надстроек. Однако менеджмент Sollers не ожидает мгновенного роста спроса: автоматическая коробка увеличивает цену на 150 тысяч рублей, и в первый год доля таких версий не превысит 10%. Фургон L2H1 с АКП стоит 3 420 000 рублей, а при покупке в лизинг с господдержкой - 2 745 000 рублей.

Для сравнения, в Китае аналогичные автомобили стоят в 2,5-3 раза дешевле, что объясняется как уровнем локализации, так и логистическими издержками. Кстати, похожие перемены в технической части недавно произошли и у других брендов: например, рестайлинг Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 также сопровождался внедрением новых технологий, что подчеркивает общий тренд на обновление автопарка в России.

В заключение стоит отметить, что SF5 с автоматом - это не просто очередная новинка, а важный шаг к снижению зависимости от импорта и повышению надежности коммерческого транспорта. Программа локализации и новые стандарты гарантии делают модель привлекательной для бизнеса и госструктур. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего расширения линейки и появления новых автоматов на других моделях, включая УАЗ Патриот.