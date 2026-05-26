Обновленный фургон из Елабуги с АКП и новым именем - что изменилось и почему это важно для рынка

26 мая 2026, 16:37
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж, цены и ключевые отличия
Sollers SF5 выходит на рынок с заметными изменениями: новая внешность, автоматическая коробка передач и улучшенная кабина. Модель уже доступна для заказа, а ее особенности могут изменить расстановку сил среди коммерческих фургонов в России.
Российский рынок коммерческих автомобилей пополнился заметной новинкой — Sollers SF5. Эта модель, по сути, переработанный «Соллерс Атлант», получила не только новое название, но и свежий внешний вид, а главное — 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Производство организовано в Елабуге, что обеспечивает курс на локализацию и развитие отечественного автопрома.
В сегменте легких коммерческих машин «Соллерс Атлант» уже занял прочную позицию, уступая по продажам только «Газели». Теперь Sollers SF5 выходит на рынок с доработками, которые могут заинтересовать как юридических клиентов, так и европейских перевозчиков. Автоматическая коробка передач — ключевое нововведение, особенно актуальное для городских и пригородных маршрутов, где утомительные пробки и частые остановки делают «механику» менее удобной.
Водители отмечают, что после нескольких часов за рулем усталость заметно меньше, чем в предыдущей версии с «механикой». Левая нога больше не находится в постоянном напряжении, плавность работы автомата Aisin не вызывает нареканий: переключения четкие, без задержек и рывков. Пока коробка поставляется из Китая, но в ближайшем будущем предполагается ее локализация — либо на Заволжском заводе, либо прямо в Елабуге, где уже выпускают дизели для «Соллерс».
Минимальная стоимость Sollers SF5 с автоматом — 3 420 000 рублей без учета акций и спецпредложений. Дополнительные скидки доступны при трейд-ине и покупке в кредит, а три первых ТО идут в подарок. Расход топлива с автоматом увеличивается незначительно: в смешанном цикле он составляет около 11 литров на 100 км, что считается достойным показателем для крупного фургона.
Внутри кабины появились новые регулировки водительского сиденья, мягкие подлокотники на дверях и откидные подстаканники на центральной консоли. Простая магнитола вскоре уступит место сенсорному экрану, а вместе с ним появится камера заднего вида. В ближайшее время в кабине добавят полку над лобовым стеклом. Несмотря на улучшения, компоновка рабочего места осталась прежней, но эргономика стала заметно лучше.
Грузовой отсек организован с учетом потребностей перевозчиков: пол отделан ударопрочным пластиком российского производства, стена и потолок закрыты, добавлены два источника света и стекло в перегородке. Сдвижная боковая дверь шириной почти 1,5 метра позволяет легко загружать европалеты — в SF5 помещается до четырех поддонов. Погрузочная высота — менее 80 см, а в полу предусмотрены такелажные петли.
Автоматическая коробка доступна для всех модификаций SF5: шасси, автобуса, цельнометаллического фургона и комби, как со стандартной, так и с удлиненной базой. Есть версия с увеличенной грузоподъемностью и двускатной ошиновкой задних колес. «Соллерс Атлант» в аналогичных комплектациях стоит примерно на 80 000 рублей дешевле, но не предлагает автомат.
Вся линейка цельнометаллических фургонов «Соллерс» теперь носит имя SF с соответствующей цифрой: SF1, SF4 (бывший «Атлант») и SF5. Официальный старт продаж SF5 намечен на 1 июня 2026 года. Стоимость младшей модели SF1 начинается от 2 млн рублей, SF4 с двухлитровым турбодизелем — от 2,7 млн, SF5 с высокой крышей — от 3,325 млн рублей. За автоматическую коробку потребуется доплатить 150 000 рублей.
Кузов SF5 практически полностью оцинкован, за исключением крыши и распашных дверей. Весь металл — российского производства, родом из Магнитогорска. При эксплуатации не перепутайте горловины для AdBlue и омывающей жидкости — они расположены рядом слева.
Для понимания первопричины новинки стоит отметить: автоматические коробки в сегменте коммерческих фургонов до сих пор встречаются редко, равно как и снижение зависимости локализации производства от импорта. Sollers SF5 может стать привлекательным выбором для бизнеса, поскольку важны комфорт водителя, надежность и простота обслуживания. Согласно данным, спрос на такие решения в России стабильно растет, конкуренция в сегменте меняется.
