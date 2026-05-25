Sollers SF5 с автоматом: новый фургон для бизнеса стартует от 3,42 млн рублей - что изменилось по сравнению с Atlant?

25 мая 2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.
Российский рынок коммерческих автомобилей получил заметное обновление: Sollers SF5, построенный на базе популярного Sollers Atlant, теперь доступен с новым дизайном и шестиступенчатым автоматом. Для перевозчиков и предпринимателей это не просто очередная новинка - автоматическая коробка и улучшенная эргономика способны изменить ежедневную работу, снизить усталость и повысить эффективность перевозок.
Производство Sollers SF5 стартовало в Елабуге, где уже налажен выпуск дизельных моторов для этой линейки. Внешне фургон отличается переработанным передком, а внутри - обновленной кабиной с расширенными регулировками сиденья, мягкими подлокотниками и новыми подстаканниками. В ближайшее время ожидается появление сенсорного экрана и камеры заднего вида, что еще больше повысит комфорт водителя.
Главное новшество - шестиступенчатый автомат Aisin, который пока поставляется из Китая, но вскоре может быть локализован на российских заводах. Как выяснил журнал За рулем, в городских условиях автоматическая коробка проявляет себя особенно хорошо: меньше усталости в пробках, левая нога не затекает, а плавность переключений не вызывает нареканий. Расход топлива увеличился незначительно - в смешанном цикле укладывается в 11 литров на 100 км, что для крупного фургона считается достойным показателем.
Грузовой отсек тоже доработан: пол теперь отделан прочным отечественным пластиком, стены и потолок закрыты, добавлены два источника света и стекло в перегородке. Сдвижная дверь шириной почти полтора метра позволяет легко загружать европалеты - в SF5 помещается до четырех поддонов. Погрузочная высота - менее 80 см, а в полу предусмотрены такелажные петли для фиксации груза.
Минимальная цена Sollers SF5 с автоматом - 3 420 000 рублей без учета акций, а три первых ТО идут в подарок. Для сравнения, Sollers Atlant в аналогичной комплектации стоит примерно на 80 тысяч дешевле, но не предлагает автоматическую коробку. Вся линейка теперь носит имя SF с соответствующей цифрой: младший SF1 стартует от 2 млн рублей, SF4 с двухлитровым турбодизелем - от 2,7 млн, а SF5 с высокой крышей - от 3,325 млн. Официальный старт продаж SF5 намечен на 1 июня, доступны все варианты кузова и базы, включая модификации с увеличенной грузоподъемностью и двускатной ошиновкой.
Стоит отметить, что кузов SF5 почти полностью оцинкован, за исключением крыши и задних дверей, а весь металл - российского производства из Магнитогорска. При заливке AdBlue важно не перепутать горловины, чтобы избежать ошибок при обслуживании. Автоматический режим можно переключить на ручной, а электронный джойстик напоминает решения из более дорогих внедорожников.
В контексте динамики рынка стоит вспомнить, что по итогам весны Sollers Atlant уверенно занимает второе место по продажам среди легких коммерческих авто, уступая только «Газели». Остальные конкуренты заметно отстают, что подтверждает и аналитика по лидерам продаж на российском рынке. Это создает предпосылки для дальнейшего роста интереса к новым модификациям SF5.
Для справки: автоматическая коробка Aisin, используемая в SF5, зарекомендовала себя на ряде коммерческих моделей по всему миру. В России спрос на фургоны с автоматом растет, особенно среди компаний, работающих в городских условиях. Важно, что Sollers предлагает существенные скидки при покупке по трейд-ин и кредиту, а также расширяет гарантийные условия. Все эти изменения делают SF5 одним из самых интересных предложений в сегменте на 2026 год.
