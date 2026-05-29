Автодом на базе Sollers SF5 выходит на рынок: подробности и оснащение

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 14:57

Sollers SF5 стал основой нового автодома: премьера и детали оснащения

Sollers SF5 стал основой нового автодома: премьера и детали оснащения

Автодом на базе Sollers SF5 выходит на рынок: подробности и оснащение

Sollers SF5 стал основой нового автодома: премьера и детали оснащения

Премьера нового автодома на шасси Sollers SF5 вызвала интерес среди автолюбителей. Его впервые показали на «Кемпер Экспо», а продажи обещают до конца 2026 года. Почему именно эта модель может изменить подход к путешествиям и что скрывается за техническими решениями - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие российские материалы и технологии легли в основу новинки.

Премьера нового автодома на шасси Sollers SF5 вызвала интерес среди автолюбителей. Его впервые показали на «Кемпер Экспо», а продажи обещают до конца 2026 года. Почему именно эта модель может изменить подход к путешествиям и что скрывается за техническими решениями - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие российские материалы и технологии легли в основу новинки.

Российские автолюбители все чаще задумываются о мобильности и комфорте в путешествиях, и появление нового автодома на базе Sollers SF5 - событие, которое может заметно повлиять на рынок. Как рассказали 110km.ru представители компании «СТ Нижегородец» (бренд СТАНН), на выставке «Кемпер Экспо» в Коломне состоялась премьера автодома, который уже проходит сертификацию и должен поступить в продажу до конца 2026 года. Это не просто очередная новинка: производитель сделал ставку на отечественные материалы и современные решения, что особенно актуально в условиях растущего интереса к внутреннему туризму и независимым поездкам.

Пассажирский модуль автодома выполнен из российских изотермических сэндвич-панелей и композитного профиля, что обеспечивает не только прочность, но и хорошую теплоизоляцию. Внутреннее пространство рассчитано на четверых, а зона отдыха и кухня продуманы до мелочей: сиденья с трехточечными ремнями безопасности, раскладной столик и вместительные полки для хранения вещей. Кухонная зона вдоль правого борта оснащена всем необходимым - плитой, мойкой, холодильником и удобной столешницей. Слева размещен отдельный санузел, что редко встречается в моделях этого класса.

Водные резервуары рассчитаны на длительные поездки: 100 литров для чистой воды и 80 литров для стоков. Основные спальные места - в задней части и в алькове над кабиной, размером 2000×1400 мм, с беспружинными матрасами. При необходимости кресла в обеденной зоне легко трансформируются в дополнительные спальные места. Для поддержания комфортной температуры предусмотрены комбинированный отопитель и кондиционер на крыше, а четырехметровый выдвижной тент-маркиза защитит от солнца и дождя во время стоянки.

Фото: пресс-служба СТАНН

Энергоснабжение жилого модуля реализовано через отдельный аккумулятор с возможностью внешнего подключения. Внутри установлены розетки на 220В и USB-порты для зарядки техники, а освещение полностью светодиодное. Управление всеми системами осуществляется с помощью специального пульта, что упрощает эксплуатацию даже для новичков. В базовой комплектации Sollers SF5 - дизельный двигатель на 150 л.с., автоматическая коробка передач, светодиодные дневные ходовые огни, электропривод и подогрев зеркал, электростеклоподъемники, мультифункциональный руль, кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой MP3 и USB, а также подстаканники. За безопасность отвечают ABS, ESC, ассистент при старте на подъеме, две подушки безопасности и датчики давления в шинах.

Интересно, что тенденция к созданию новых форматов коммерческого транспорта набирает обороты: например, недавно обсуждались перспективы грузовиков с уникальной колесной формулой, о чем можно подробнее узнать в материале о новых разработках БАЗ. Это подтверждает, что российские производители активно ищут решения для разных задач - от перевозок до комфортных путешествий.

Если исходить из представленной информации, новый автодом Sollers SF5 может стать заметным игроком на рынке благодаря сочетанию отечественных материалов, продуманной планировки и современного оснащения. Важно отметить, что сертификация еще продолжается, а значит, возможны доработки и улучшения к моменту старта продаж. Для тех, кто ищет универсальный транспорт для семейных поездок или длительных путешествий по России, эта новинка выглядит как интересная альтернатива зарубежным аналогам. В условиях ограниченного выбора и растущего спроса на автодома, появление такой модели может стать важным шагом для развития внутреннего туризма и самостоятельных путешествий.

Упомянутые марки: Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс

Похожие материалы Соллерс

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Набережные Челны Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться