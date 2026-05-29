Автодом на базе Sollers SF5 выходит на рынок: подробности и оснащение

Sollers SF5 стал основой нового автодома: премьера и детали оснащения

Премьера нового автодома на шасси Sollers SF5 вызвала интерес среди автолюбителей. Его впервые показали на «Кемпер Экспо», а продажи обещают до конца 2026 года. Почему именно эта модель может изменить подход к путешествиям и что скрывается за техническими решениями - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие российские материалы и технологии легли в основу новинки.

Премьера нового автодома на шасси Sollers SF5 вызвала интерес среди автолюбителей. Его впервые показали на «Кемпер Экспо», а продажи обещают до конца 2026 года. Почему именно эта модель может изменить подход к путешествиям и что скрывается за техническими решениями - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие российские материалы и технологии легли в основу новинки.

Российские автолюбители все чаще задумываются о мобильности и комфорте в путешествиях, и появление нового автодома на базе Sollers SF5 - событие, которое может заметно повлиять на рынок. Как рассказали 110km.ru представители компании «СТ Нижегородец» (бренд СТАНН), на выставке «Кемпер Экспо» в Коломне состоялась премьера автодома, который уже проходит сертификацию и должен поступить в продажу до конца 2026 года. Это не просто очередная новинка: производитель сделал ставку на отечественные материалы и современные решения, что особенно актуально в условиях растущего интереса к внутреннему туризму и независимым поездкам.

Пассажирский модуль автодома выполнен из российских изотермических сэндвич-панелей и композитного профиля, что обеспечивает не только прочность, но и хорошую теплоизоляцию. Внутреннее пространство рассчитано на четверых, а зона отдыха и кухня продуманы до мелочей: сиденья с трехточечными ремнями безопасности, раскладной столик и вместительные полки для хранения вещей. Кухонная зона вдоль правого борта оснащена всем необходимым - плитой, мойкой, холодильником и удобной столешницей. Слева размещен отдельный санузел, что редко встречается в моделях этого класса.

Водные резервуары рассчитаны на длительные поездки: 100 литров для чистой воды и 80 литров для стоков. Основные спальные места - в задней части и в алькове над кабиной, размером 2000×1400 мм, с беспружинными матрасами. При необходимости кресла в обеденной зоне легко трансформируются в дополнительные спальные места. Для поддержания комфортной температуры предусмотрены комбинированный отопитель и кондиционер на крыше, а четырехметровый выдвижной тент-маркиза защитит от солнца и дождя во время стоянки.

Фото: пресс-служба СТАНН

Энергоснабжение жилого модуля реализовано через отдельный аккумулятор с возможностью внешнего подключения. Внутри установлены розетки на 220В и USB-порты для зарядки техники, а освещение полностью светодиодное. Управление всеми системами осуществляется с помощью специального пульта, что упрощает эксплуатацию даже для новичков. В базовой комплектации Sollers SF5 - дизельный двигатель на 150 л.с., автоматическая коробка передач, светодиодные дневные ходовые огни, электропривод и подогрев зеркал, электростеклоподъемники, мультифункциональный руль, кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой MP3 и USB, а также подстаканники. За безопасность отвечают ABS, ESC, ассистент при старте на подъеме, две подушки безопасности и датчики давления в шинах.

Интересно, что тенденция к созданию новых форматов коммерческого транспорта набирает обороты: например, недавно обсуждались перспективы грузовиков с уникальной колесной формулой, о чем можно подробнее узнать в материале о новых разработках БАЗ. Это подтверждает, что российские производители активно ищут решения для разных задач - от перевозок до комфортных путешествий.

Если исходить из представленной информации, новый автодом Sollers SF5 может стать заметным игроком на рынке благодаря сочетанию отечественных материалов, продуманной планировки и современного оснащения. Важно отметить, что сертификация еще продолжается, а значит, возможны доработки и улучшения к моменту старта продаж. Для тех, кто ищет универсальный транспорт для семейных поездок или длительных путешествий по России, эта новинка выглядит как интересная альтернатива зарубежным аналогам. В условиях ограниченного выбора и растущего спроса на автодома, появление такой модели может стать важным шагом для развития внутреннего туризма и самостоятельных путешествий.