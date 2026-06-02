Российская сборка и «умная» начинка: Sollers SF5 предложил туристам инновационный дом на колесах — что внутри

Sollers SF5 в роли автодома: российская новинка с уникальным оснащением

Российский автопром расширяет горизонты: Sollers выводит на рынок автодом на базе SF5 с современным оснащением и акцентом на комфорт для путешествий. Модель уже проходит сертификацию и может изменить представление о мобильном отдыхе в России.

Российский автопром расширяет горизонты: Sollers выводит на рынок автодом на базе SF5 с современным оснащением и акцентом на комфорт для путешествий. Модель уже проходит сертификацию и может изменить представление о мобильном отдыхе в России.

Российский рынок домов на колесах пополнился заметной новинкой: Sollers представил автодом, построенный на базе модели SF5. Премьера прошла на выставке «Кемпер Экспо» в Коломне, где автомобиль сразу привлек внимание благодаря сочетанию отечественных технологий и современного подхода к организации пространства.

Жилой модуль выполнен из российских изотермических сэндвич-панелей и композитного профиля, что обеспечивает надежную теплоизоляцию и прочность конструкции. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного путешествия четверых человек: полноценная кухня с плитой, мойкой, холодильником и рабочей поверхностью, складной стол, вместительные полки для хранения вещей. Санузел отделен от основной зоны. Объем резервуара для воды — 100 литров для чистой и 80 литров для сточной, что позволяет не отключать воду на маршруте.

Фото: Sollers

Спальные места организованы в задней части и в нише над кабиной, их размеры — 2000×1400 мм, матрасы беспружинные для лучшей эргономики. Дополнительное спальное место можно получить, трансформировав кресла в обеденной зоне. Для поддержания комфортного климата в салоне установлены кондиционер и обогреватель. Четырехметровая выдвижная палатка-маркиза создает тень на стоянке.

Энергоснабжение жилой зоны осуществляется через отдельный аккумулятор с возможностью внешнего подключения. В салоне есть розетка 220В и USB-порты для зарядки техники. Светодиодное освещение управляется с помощью специального пульта. В базовой комплектации автодом оснащен 150-сильным дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, а также светодиодными ДХО, электроприводом и обогревом зеркал, электростеклоподъемниками, мультирулем, кондиционером, бортовым компьютером, круиз-контролем и аудиосистемой с поддержкой MP3 и USB.

Безопасность обеспечивают две подушки, системы ABS и ESC, ассистент старта на подъеме и датчики давления в шинах. Подобный набор опций редко встречается в сегменте отечественных автодомов, что может стать важным аргументом для покупателей, ищущих баланс между ценой и функциональностью.

Появление автодома Sollers SF5 может стать важным шагом для развития внутреннего туризма и рынка кемперов в России. Если модель успешно пройдет сертификацию и поступит в продажу до конца года, как ожидается, она сможет задать новые стандарты оснащения и комфорта для отечественных автодомов. Важно отметить, что спрос на такие решения растет, а конкуренция с зарубежными аналогами требует от российских производителей постоянного развития.

Интересно, что развитие российских технологий для автотуризма идет параллельно с возрождением других забытых решений. Например, в советское время для защиты кузова от солнца использовали белую окраску, о чем подробно рассказывается в другом материале о необычных инженерных решениях в СССР .