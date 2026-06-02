Российская сборка и «умная» начинка: Sollers SF5 предложил туристам инновационный дом на колесах — что внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 19:13

Sollers SF5 в роли автодома: российская новинка с уникальным оснащением

Sollers SF5 в роли автодома: российская новинка с уникальным оснащением

Российская сборка и «умная» начинка: Sollers SF5 предложил туристам инновационный дом на колесах — что внутри

Sollers SF5 в роли автодома: российская новинка с уникальным оснащением

Российский автопром расширяет горизонты: Sollers выводит на рынок автодом на базе SF5 с современным оснащением и акцентом на комфорт для путешествий. Модель уже проходит сертификацию и может изменить представление о мобильном отдыхе в России.

Российский автопром расширяет горизонты: Sollers выводит на рынок автодом на базе SF5 с современным оснащением и акцентом на комфорт для путешествий. Модель уже проходит сертификацию и может изменить представление о мобильном отдыхе в России.

Российский рынок домов на колесах пополнился заметной новинкой: Sollers представил автодом, построенный на базе модели SF5. Премьера прошла на выставке «Кемпер Экспо» в Коломне, где автомобиль сразу привлек внимание благодаря сочетанию отечественных технологий и современного подхода к организации пространства.

Жилой модуль выполнен из российских изотермических сэндвич-панелей и композитного профиля, что обеспечивает надежную теплоизоляцию и прочность конструкции. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного путешествия четверых человек: полноценная кухня с плитой, мойкой, холодильником и рабочей поверхностью, складной стол, вместительные полки для хранения вещей. Санузел отделен от основной зоны. Объем резервуара для воды — 100 литров для чистой и 80 литров для сточной, что позволяет не отключать воду на маршруте.

Фото: Sollers

Спальные места организованы в задней части и в нише над кабиной, их размеры — 2000×1400 мм, матрасы беспружинные для лучшей эргономики. Дополнительное спальное место можно получить, трансформировав кресла в обеденной зоне. Для поддержания комфортного климата в салоне установлены кондиционер и обогреватель. Четырехметровая выдвижная палатка-маркиза создает тень на стоянке.

Энергоснабжение жилой зоны осуществляется через отдельный аккумулятор с возможностью внешнего подключения. В салоне есть розетка 220В и USB-порты для зарядки техники. Светодиодное освещение управляется с помощью специального пульта. В базовой комплектации автодом оснащен 150-сильным дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, а также светодиодными ДХО, электроприводом и обогревом зеркал, электростеклоподъемниками, мультирулем, кондиционером, бортовым компьютером, круиз-контролем и аудиосистемой с поддержкой MP3 и USB.

Безопасность обеспечивают две подушки, системы ABS и ESC, ассистент старта на подъеме и датчики давления в шинах. Подобный набор опций редко встречается в сегменте отечественных автодомов, что может стать важным аргументом для покупателей, ищущих баланс между ценой и функциональностью.

Появление автодома Sollers SF5 может стать важным шагом для развития внутреннего туризма и рынка кемперов в России. Если модель успешно пройдет сертификацию и поступит в продажу до конца года, как ожидается, она сможет задать новые стандарты оснащения и комфорта для отечественных автодомов. Важно отметить, что спрос на такие решения растет, а конкуренция с зарубежными аналогами требует от российских производителей постоянного развития.

Интересно, что развитие российских технологий для автотуризма идет параллельно с возрождением других забытых решений. Например, в советское время для защиты кузова от солнца использовали белую окраску, о чем подробно рассказывается в другом материале о необычных инженерных решениях в СССР .

Упомянутые марки: Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс

Похожие материалы Соллерс

Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Пенза Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться