24 декабря 2019, 00:03
«Соллерс» создаст в России инжиниринговый центр
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Компания «Соллерс» планирует объединить интеллектуальный потенциал собственных инженеров в разработке автомобилей и машин для смежных областей, например, сельского хозяйства или железнодорожного транспорта. В штате создаваемого инжинирингового центра «Соллерс Инжиниринг» будут работать не менее 500 специалистов.
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Центры будут специализироваться на инженерно-техническом проектировании и научных исследованиях в области машиностроения – в широком смысле этого слова. Специалисты «Соллерс Инжиниринг» будут заниматься не только разработкой легковых автомобилей, но и изысканиями в сельскохозяйственном, железнодорожном и ином промышленном машиностроении.
По словам генерального директора «Соллерс Инжиниринг» Юрия Алексакова, сейчас в России наблюдается устойчивый рост внешнего спроса на услуги инжиниринга при одновременном дефиците кадров на свободном рынке. Основой взаимодействия с клиентами станет оригинальная цифровая платформа с использованием технологии big data и нейросетей, которая интегрирует как ведущих игроков рынка инжиниринговых услуг в России, так и небольшие инжиниринговые компании.
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