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24 декабря 2019, 00:03

«Соллерс» создаст в России инжиниринговый центр

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Компания «Соллерс» планирует объединить интеллектуальный потенциал собственных инженеров в разработке автомобилей и машин для смежных областей, например, сельского хозяйства или железнодорожного транспорта. В штате создаваемого инжинирингового центра «Соллерс Инжиниринг» будут работать не менее 500 специалистов.
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Филиалы центра «Соллерс Инжиниринг» расположатся в четырех основных машиностроительных регионах России: в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан. В них сосредоточится инженерная и дизайнерская мысль компании. В команду разработчиков войдут квалифицированные инженеры-конструкторы, технологи, дизайнеры и испытатели. Всего – свыше 500 человек.

Центры будут специализироваться на инженерно-техническом проектировании и научных исследованиях в области машиностроения – в широком смысле этого слова. Специалисты «Соллерс Инжиниринг» будут заниматься не только разработкой легковых автомобилей, но и изысканиями в сельскохозяйственном, железнодорожном и ином промышленном машиностроении.

По словам генерального директора «Соллерс Инжиниринг» Юрия Алексакова, сейчас в России наблюдается устойчивый рост внешнего спроса на услуги инжиниринга при одновременном дефиците кадров на свободном рынке. Основой взаимодействия с клиентами станет оригинальная цифровая платформа с использованием технологии big data и нейросетей, которая интегрирует как ведущих игроков рынка инжиниринговых услуг в России, так и небольшие инжиниринговые компании.

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«Соллерс» создаст в России инжиниринговый центр
{{material_128401}}Филиалы центра «Соллерс Инжиниринг» расположатся в четырех основных машиностроительных регионах России: в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан. В них сосредоточится инженерная и дизайнерская мысль компании. В команду разработчиков войдут квалифицированные инженеры-конструкторы, технологи, дизайнеры и испытатели. Всего – свыше 500 человек.Центры будут специализироваться на инженерно-техническом проектировании и научных исследованиях в области машиностроения – в широком смысле этого слова. Специалисты «Соллерс Инжиниринг» будут заниматься не только разработкой легковых автомобилей, но и изысканиями в сельскохозяйственном, железнодорожном и ином промышленном машиностроении.По словам генерального директора «Соллерс Инжиниринг» Юрия Алексакова, сейчас в России наблюдается устойчивый рост внешнего спроса на услуги инжиниринга при одновременном дефиците кадров на свободном рынке. Основой взаимодействия с клиентами станет оригинальная цифровая платформа с использованием технологии big data и нейросетей, которая интегрирует как ведущих игроков рынка инжиниринговых услуг в России, так и небольшие инжиниринговые компании.
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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