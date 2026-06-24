Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 20:38

Sollers SP7: российский минивэн с премиальным салоном и ценой ниже конкурентов

Sollers SP7: российский минивэн с премиальным салоном и ценой ниже конкурентов

«Русский Альфард» за 5 миллионов: почему Sollers SP7 собирает очередь из таксистов и отельеров

Sollers SP7: российский минивэн с премиальным салоном и ценой ниже конкурентов

Sollers SP7 выходит на рынок как первый за долгое время отечественный минивэн бизнес-класса. Просторный салон, богатое оснащение и цена в разы ниже зарубежных аналогов делают модель заметным событием для российского автопарка.

Sollers SP7 выходит на рынок как первый за долгое время отечественный минивэн бизнес-класса. Просторный салон, богатое оснащение и цена в разы ниже зарубежных аналогов делают модель заметным событием для российского автопарка.

Российский рынок минивэнов долгое время оставался практически пустым, и появление Sollers SP7 стало главным событием для автолюбителей. Модель сразу получила прозвище «Русский Альфард» — неслучайно, ведь внешне и по форме она напоминает Toyota Alphard, но при этом стоит в три раза дешевле. Однако речь идёт не о копировании: «Соллерс» официально лицензировал китайский JAC Refine RF8 и наладил выпуск на заводе в Татарстане, где ранее собирали Ford Transit.

Габариты SP7 значительные: длина 5215 мм, ширина почти 1,9 метра, колёсная база 3100 мм. Это напрямую влияет на простор салона, рассчитанного на семь человек по схеме 2+2+3. Второй ряд — два отдельных кресла с электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и даже массажем. Такой уровень оснащения редко встречается в этом сегменте, и неудивительно, что интерес к машине проявляют корпоративные клиенты, гостиницы и премиальные такси.

Передние сиденья также оснащены кожаной отделкой, электроприводами, подогревом и вентиляцией. Водителю доступны цифровая приборная панель и экран мультимедиа размером 12,3 дюйма каждый. Среди опций — беспроводная зарядка, бесключевой доступ, электроприводы дверей и багажника, трёхзонный климат-контроль, светодиодная оптика и аудиосистема с 12 динамиками. На третьем ряду уровень оснащения скромнее, но багажник варьируется от 700 до 2500 литров, а сиденья можно трансформировать в спальное место.

В будущем «Соллерс» планирует выпустить ещё более дорогую четырёхместную версию с дополнительной шумоизоляцией, перегородкой и премиальными материалами. Подвеска — классическая: спереди стойки McPherson, сзади многорычажка, что обеспечивает плавность хода. Под капотом — двухлитровый турбомотор N20TG (237 л. с., 400 Нм) и восьмиступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, привод — только передний, что может смутить часть покупателей, особенно в регионах со сложными дорожными условиями.

Дорожный просвет — 130–135 мм, что делает SP7 удобным для города, но не для бездорожья. В комплектации — восемь подушек безопасности, ABS, ESP, камера кругового обзора, контроль давления в шинах, экстренное торможение, мониторинг слепых зон и контроль усталости водителя. Также есть адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, помощь при старте на подъёме и система распознавания дорожных знаков. Интересно, что почти аналогичный автомобиль выпускается под брендом JAC на том же заводе — отличие лишь в логотипах и деталях отделки.

Покупатели выбирают между альтернативным брендом, перспективой локализации и китайскими аналогами. «Соллерс» заявляет о планах по увеличению доли местных компонентов и возможным изменениям в конструкции. Для своего сегмента SP7 выглядит привлекательным предложением: простор, комфорт и оснащение по цене от 5 075 000 рублей (со скидками — от 4 775 000 рублей) и гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Для семейных покупателей плюсы — вместимость и богатая комплектация, минусы — отсутствие полного привода и небольшой клиренс.

На фоне других новинок, таких как коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» F20, который также ориентирован на корпоративный сегмент, SP7 выделяется сочетанием премиального уровня и относительно доступной цены. Подробнее о тенденциях в сегменте коммерческого транспорта можно узнать в отдельном материале о запуске электрофургона с признанным кузовом . Появление SP7 может стать началом новой волны интереса к минивэнам российского производства, особенно если локализация и доработка моделей продолжатся.

Упомянутые модели: Sollers SP7, JAC Refine, Toyota Alphard (от 6 016 000 Р)
Упомянутые марки: Sollers, JAC, Toyota, Ford, Aurus
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