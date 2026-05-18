Главное о новой люксовой версии минивэна Sollers SP7 с 4-местным салоном

18 мая 2026, 14:31
Sollers SP7 в VIP-версии: премиальный минивэн для бизнеса и трансферов
Sollers SP7 в VIP-версии: премиальный минивэн для бизнеса и трансферов
На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде показали Sollers SP7 в эксклюзивной комплектации. Модель удивила уровнем оснащения и вниманием к деталям. Почему этот минивэн может изменить подход к бизнес-перевозкам - разбираемся, что скрыто внутри. Мало кто знает, какие опции доступны уже сейчас.
Российский рынок коммерческих автомобилей получил заметное обновление: на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде состоялась премьера предсерийной VIP-версии минивэна Sollers SP7. Для отечественных автолюбителей и компаний, работающих в сфере бизнес-перевозок, это событие может стать отправной точкой для пересмотра стандартов комфорта и оснащения в сегменте премиальных минивэнов. Как сообщает пресс-служба компании, новинка ориентирована на тех, кто ценит не только статус, но и функциональность мобильного офиса.
Главная особенность Sollers SP7 - роскошный четырехместный салон, где каждая деталь продумана для максимального удобства пассажиров. Кресла отделаны натуральной кожей, а потолок и боковые панели - мягкой замшей. Инженеры уделили особое внимание шумоизоляции: даже на разбитых дорогах внутри сохраняется тишина, что особенно важно для деловых поездок и трансферов высокого уровня.
Пассажирские сиденья оснащены электроприводом, выдвижными подставками для ног, подогревом, вентиляцией и многоуровневым массажем. В перегородке между водителем и пассажирским отсеком установлен 43-дюймовый LCD-монитор, который можно опускать и поднимать по желанию. Такой набор опций редко встречается даже в более дорогих моделях, что выделяет SP7 на фоне конкурентов.
Внешне минивэн получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски и систему бесключевого доступа. Внутри - трехзонный климат-контроль, подогрев руля и лобового стекла, камеры кругового обзора и парктроники. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает не только динамику, но и плавность хода, что важно для пассажиров VIP-класса.
Безопасность - еще один сильный аргумент в пользу Sollers SP7. В арсенале автомобиля: ABS, EBD, ESC, восемь подушек безопасности, система экстренного торможения, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг усталости водителя и помощь при старте на подъеме и спуске. Такой набор систем обычно встречается в премиальных легковых моделях, но теперь доступен и в сегменте минивэнов.
Старт приема заказов на Sollers SP7 намечен на 1 июня 2026 года, однако цены пока держатся в секрете. Эксперты рынка отмечают, что появление столь оснащенного минивэна может изменить расстановку сил среди корпоративных перевозчиков и компаний, предоставляющих VIP-трансферы. К слову, интерес к новинке уже проявили представители крупных транспортных фирм и частные клиенты, которым важно иметь мобильный офис с максимальным уровнем комфорта.
Стоит напомнить, что ранее на рынке уже появлялись модели с богатым оснащением, и интерес к ним стабильно высок. Например, в материале о запуске продаж нового минивэна Sollers SP7 с массажем и автопилотом подробно разбирались преимущества и особенности этой модели - подробнее о возможностях и ценах можно узнать здесь.
Таким образом, Sollers SP7 в эксклюзивной комплектации становится не просто транспортом, а полноценным инструментом для бизнеса, где комфорт и безопасность выходят на первый план. Ожидается, что спрос на такие решения будет только расти, особенно в условиях, когда корпоративные клиенты все чаще выбирают индивидуальные и технологичные варианты для своих сотрудников и партнеров.
Похожие материалы Соллерс
-
06.05.2026, 20:21
Hyundai Custin: минивэн из Казахстана с турбомотором и панорамной крышей
На российском рынке появился Hyundai Custin - семиместный минивэн казахстанской сборки с турбированным мотором и богатым оснащением. Модель уже вызывает интерес благодаря сочетанию цены и характеристик, а также адаптации под российские условия. Разбираемся, чем Custin выделяется на фоне конкурентов и почему его поставки важны именно сейчас.Читать далее
-
21.04.2026, 20:10
Такси в России подорожает до 30%: что происходит с ценами и почему это важно
Эксперты предупреждают: поездки на такси в России могут стать дороже на треть уже к концу 2026 года. Причины - не только рост цен на автомобили и обслуживание, но и новые ограничения для перевозчиков. Какие города пострадают сильнее, что будет с доступностью и почему частные водители сдерживают рост - разбираемся, что ждет рынок такси в ближайшие годы.Читать далее
-
27.02.2026, 22:03
Простор, комфорт и выгодная цена: чем JAC RF8 удивляет на российском рынке
В России продают минивэн JAC RF8, который объединил китайскую платформу, немецкую инженерную школу и локальную сборку. Модель выделяется просторным салоном, богатым оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста цен у конкурентов.Читать далее
-
15.01.2026, 11:42
Sollers SP7 неожиданно опередил JAC RF8 по числу продаж в декабре 2025 года
Российский рынок минивэнов удивил аналитиков. Sollers SP7 показал неожиданный результат. JAC RF8 уступил позиции. Почему покупатели сделали такой выбор? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
03.12.2025, 08:17
Российский минивэн Sollers SP7 поступил в продажу по цене от 5 млн рублей
В России начались продажи нового минивэна. Модель уже поступает к дилерам. Первые машины передадут клиентам скоро. Основными покупателями стали компании. Автомобиль получил мощный турбомотор. Цена новинки почти 5 миллионов.Читать далее
-
25.11.2025, 12:39
В России начались продажи нового минивэна Sollers SP7 за 5 миллионов рублей
На рынок вышел новый минивэн Sollers. Автомобиль получил богатое оснащение. В нем есть много современных опций. Цена модели приятно удивит покупателей. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
08.07.2025, 15:13
В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
19.05.2025, 13:20
Минивэн Sollers SP7 потерял в цене почти полмиллиона еще до начала продаж
Премиальный минивэн Sollers SP7 российской сборки должен поступить в продажу летом 2025 года. На выставке в Казани, посвященной 80-летию Победы, представитель компании назвал скорректированную цену новинки, которая оказалась на 500 тысяч рублей ниже озвученной ранее.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Соллерс
-
06.05.2026, 20:21
Hyundai Custin: минивэн из Казахстана с турбомотором и панорамной крышей
На российском рынке появился Hyundai Custin - семиместный минивэн казахстанской сборки с турбированным мотором и богатым оснащением. Модель уже вызывает интерес благодаря сочетанию цены и характеристик, а также адаптации под российские условия. Разбираемся, чем Custin выделяется на фоне конкурентов и почему его поставки важны именно сейчас.Читать далее
-
21.04.2026, 20:10
Такси в России подорожает до 30%: что происходит с ценами и почему это важно
Эксперты предупреждают: поездки на такси в России могут стать дороже на треть уже к концу 2026 года. Причины - не только рост цен на автомобили и обслуживание, но и новые ограничения для перевозчиков. Какие города пострадают сильнее, что будет с доступностью и почему частные водители сдерживают рост - разбираемся, что ждет рынок такси в ближайшие годы.Читать далее
-
27.02.2026, 22:03
Простор, комфорт и выгодная цена: чем JAC RF8 удивляет на российском рынке
В России продают минивэн JAC RF8, который объединил китайскую платформу, немецкую инженерную школу и локальную сборку. Модель выделяется просторным салоном, богатым оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста цен у конкурентов.Читать далее
-
15.01.2026, 11:42
Sollers SP7 неожиданно опередил JAC RF8 по числу продаж в декабре 2025 года
Российский рынок минивэнов удивил аналитиков. Sollers SP7 показал неожиданный результат. JAC RF8 уступил позиции. Почему покупатели сделали такой выбор? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
03.12.2025, 08:17
Российский минивэн Sollers SP7 поступил в продажу по цене от 5 млн рублей
В России начались продажи нового минивэна. Модель уже поступает к дилерам. Первые машины передадут клиентам скоро. Основными покупателями стали компании. Автомобиль получил мощный турбомотор. Цена новинки почти 5 миллионов.Читать далее
-
25.11.2025, 12:39
В России начались продажи нового минивэна Sollers SP7 за 5 миллионов рублей
На рынок вышел новый минивэн Sollers. Автомобиль получил богатое оснащение. В нем есть много современных опций. Цена модели приятно удивит покупателей. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
08.07.2025, 15:13
В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
19.05.2025, 13:20
Минивэн Sollers SP7 потерял в цене почти полмиллиона еще до начала продаж
Премиальный минивэн Sollers SP7 российской сборки должен поступить в продажу летом 2025 года. На выставке в Казани, посвященной 80-летию Победы, представитель компании назвал скорректированную цену новинки, которая оказалась на 500 тысяч рублей ниже озвученной ранее.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее