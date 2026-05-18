Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 14:31

Sollers SP7 в VIP-версии: премиальный минивэн для бизнеса и трансферов

Главное о новой люксовой версии минивэна Sollers SP7 с 4-местным салоном

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде показали Sollers SP7 в эксклюзивной комплектации. Модель удивила уровнем оснащения и вниманием к деталям. Почему этот минивэн может изменить подход к бизнес-перевозкам - разбираемся, что скрыто внутри. Мало кто знает, какие опции доступны уже сейчас.

Российский рынок коммерческих автомобилей получил заметное обновление: на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде состоялась премьера предсерийной VIP-версии минивэна Sollers SP7. Для отечественных автолюбителей и компаний, работающих в сфере бизнес-перевозок, это событие может стать отправной точкой для пересмотра стандартов комфорта и оснащения в сегменте премиальных минивэнов. Как сообщает пресс-служба компании, новинка ориентирована на тех, кто ценит не только статус, но и функциональность мобильного офиса.

Главная особенность Sollers SP7 - роскошный четырехместный салон, где каждая деталь продумана для максимального удобства пассажиров. Кресла отделаны натуральной кожей, а потолок и боковые панели - мягкой замшей. Инженеры уделили особое внимание шумоизоляции: даже на разбитых дорогах внутри сохраняется тишина, что особенно важно для деловых поездок и трансферов высокого уровня.

Фото: Sollers

Пассажирские сиденья оснащены электроприводом, выдвижными подставками для ног, подогревом, вентиляцией и многоуровневым массажем. В перегородке между водителем и пассажирским отсеком установлен 43-дюймовый LCD-монитор, который можно опускать и поднимать по желанию. Такой набор опций редко встречается даже в более дорогих моделях, что выделяет SP7 на фоне конкурентов.

Внешне минивэн получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски и систему бесключевого доступа. Внутри - трехзонный климат-контроль, подогрев руля и лобового стекла, камеры кругового обзора и парктроники. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает не только динамику, но и плавность хода, что важно для пассажиров VIP-класса.

Фото: Sollers

Безопасность - еще один сильный аргумент в пользу Sollers SP7. В арсенале автомобиля: ABS, EBD, ESC, восемь подушек безопасности, система экстренного торможения, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг усталости водителя и помощь при старте на подъеме и спуске. Такой набор систем обычно встречается в премиальных легковых моделях, но теперь доступен и в сегменте минивэнов.

Старт приема заказов на Sollers SP7 намечен на 1 июня 2026 года, однако цены пока держатся в секрете. Эксперты рынка отмечают, что появление столь оснащенного минивэна может изменить расстановку сил среди корпоративных перевозчиков и компаний, предоставляющих VIP-трансферы. К слову, интерес к новинке уже проявили представители крупных транспортных фирм и частные клиенты, которым важно иметь мобильный офис с максимальным уровнем комфорта.

Таким образом, Sollers SP7 в эксклюзивной комплектации становится не просто транспортом, а полноценным инструментом для бизнеса, где комфорт и безопасность выходят на первый план. Ожидается, что спрос на такие решения будет только расти, особенно в условиях, когда корпоративные клиенты все чаще выбирают индивидуальные и технологичные варианты для своих сотрудников и партнеров.

