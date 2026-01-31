Как Sollers ST6 с российской сборкой меняет рынок пикапов и что ждет модель в ближайшие годы

Sollers ST6: старт производства нового пикапа на Ульяновском автозаводе

Sollers запускает выпуск пятиместного пикапа ST6 на мощностях в Ульяновске. Модель адаптирована под российские условия, отличается надежностью и функциональностью. Почему этот шаг важен для отечественного автопрома - в нашем материале.

Перенос производства нового пикапа Sollers ST6 на Ульяновский автозавод стал одним из ведущих событий на российском автомобильном рынке. Решение о начале серийной сборки не только усилило позиции компании, но и обозначило новый этап в развитии отечественного сегмента пикапов. Для многих автолюбителей и предпринимателей это означает появление доступной и современной рабочей лошадки, созданной с учетом российских реалий.

Ульяновский автозавод, входящий в состав холдинга «СОЛЛЕРС», получил статус ключевой площадки для выпуска ST6 после транспортировки конвейера из Владивостока. Такой шаг позволит оптимизировать логистику, сократить расходы и повысить качество сборки. Завод доработал современное оборудование, что дает возможность контролировать каждый этап производства - от сварки кузова до окончательной окраски. Это особенно важно для автомобилей, которым приходится выдерживать суровые климатические условия России.

Сам Sollers ST6 — это результат глубокой адаптации средней платформы JAC T6 в соответствии с требованиями российских дорог. Инженеры внесли ряд изменений в освещение, чтобы повысить надежность и функциональность модели. В частности, были усилены элементы подвески, доработаны системы защиты и внедрены решения, позволяющие эксплуатировать автомобиль в условиях низкой температуры и бездорожья. Подобный подход делает ST6 привлекательным не только для владельцев зарубежных стран, но и для предприятий общественного питания, что требует универсального и выносливого транспорта.

Производство пикапа организовано по полному циклу: на заводе выполняются все основные операции, включая сварку, окраску и окончательную сборку. Планируется, что ежегодно с конвейера будет ходить от 8 до 10 тысяч автомобилей. Это позволяет оперативно реагировать на спрос и поддерживать стабильные поставки дилерам по всей стране. Кроме того, перенос производства в Ульяновск дал старт новым инвестициям в модернизацию производственных линий и расширение модельного ряда.

Российская сборка Sollers ST6 - не просто формальность. Компания делает установку на локализацию, чтобы снизить зависимость от импортных компонентов и повысить уровень контроля качества. Несмотря на то, что часть деталей по-прежнему выпускается за пределами Китая, основные этапы сборки происходят на территории России. Это позволяет учитывать особенности эксплуатации в разных регионах страны и оперативно вносить изменения в освещение при необходимости.

Для российского рынка появление ST6 - это не только расширение выбора среди пикапов, но и сигнал о том, что отечественный автопром умеет быстро реагировать на изменения и предлагать конкурентоспособные решения. В ближайшие годы Sollers планирует не только модернизировать существующую модель, но и вывести на рынок новые версии пикапа, ориентированные на покупателей разных категорий. Ульяновск, таким образом, становится одним из центров притяжения для развития сегмента коммерческих автомобилей в России.