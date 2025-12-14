Японские технологии, китайская база и российская цена – что скрывает новый Sollers ST8

Sollers ST8: новый рамный пикап с японским мотором и российской сборкой удивил на тесте

В России продается новый пикап Sollers ST8. Модель сочетает японский мотор, китайскую платформу и отечественную сборку. На тест-драйве автомобиль удивил устойчивостью и комфортом. Впереди – версия с автоматом и обновленная мультимедиа.

На российском рынке появился новый игрок среди рамных пикапов – Sollers ST8. Эта модель собрана на заводе в Ульяновске, но ее история куда интереснее: в основе лежит китайский JAC T6, который, в свою очередь, вдохновил легендарный Toyota Hilux седьмого поколения. Под капотом – бензиновый турбомотор Mitsubishi, доработанный китайскими инженерами. Такое сочетание технологий и подходов делает ST8 настоящим интернациональным автомобилем.

Главная техническая особенность – классическая рама, подключаемый полный привод и шестиступенчатая механика. Сердце пикапа – 2,4-литровый двигатель Mitsubishi серии 4K22D4T, выдающий 204 л.с. с. и 320 Нм крутящего момента. Турбонаддув добавил динамики, расход топлива держится на уровне 10–11 литров на сотню. Это всего на литр больше, чем у дизельной версии, зато бензиновый вариант дешевле и не боится зимних холодов.

На трассе ST8 приятно удивляет: даже при скорости за 100 км/ч не требуется постоянных подруливаний, а в поворотах пикап ведет себя уверенно, несмотря на рессорную заднюю подвеску. На неровностях подвеска не «брыкается», а в салоне, хоть и шумновато, заметен прогресс по сравнению с предшественником ST6. Эргономика стала лучше: появились новые сиденья, появился подлокотник и дефлекторы для второго ряда, но руль регулируется только по наклону.

Вне асфальта ST8 раскрывает свои внедорожные качества. Клиренс более 20 см позволяет уверенно преодолевать проселки и каменистые участки, а подвеска выдерживает серьезные удары. Ограничения накладываются только на сиденья и длинный задний свес, но при желании можно установить самоблокирующийся дорожный дифференциал, совместимый с деталями Hilux.

Базовая комплектация ST8 стоит 2 870 000 рублей, версия «Люкс» дороже на 100 тысяч. Дизельная модификация также стоит на 100 тысяч дороже. В ближайшее время Sollers планирует выпустить вариант с автоматической коробкой передач – это должно сделать модель еще привлекательнее для покупателей.

Салон выглядит современно, но пока оснащен простой медиасистемой и скромной отделкой. Благодаря российской сборке в полном цикле удалось удержать цену ниже, чем у конкурентов. За эти деньги на вторичном рынке можно найти только подержанный Toyota Hilux 2017–2018 года или Mitsubishi L200 2020 года, причем оба будут дизельными и с пробегом.

По своим ходовым качествам ST8 выглядит исключительно практичным автомобилем. Он одинаково хорошо подходит для города и бездорожья, сохраняя баланс между комфортом и выносливостью. Внутренняя поверхность кузова защищена прочным пластиком, а погрузочная высота чуть менее 90 см – удобно для повседневных задач.

В итоге Sollers ST8 оказался крепким и современным пикапом отечественной сборки, который составил конкуренцию подержанным японским авто. Он сочетает в себе актуальный дизайн, практичность и доступность, появление версии с автоматом и улучшенной мультимедиа, что делает его еще интереснее для тех, кто ищет надежный рамный внедорожник с японским мотором.