Японские технологии, китайская база и российская цена – что скрывает новый Sollers ST8

14 декабря 2025, 21:49
Sollers ST8: новый рамный пикап с японским мотором и российской сборкой удивил на тесте
Sollers ST8: новый рамный пикап с японским мотором и российской сборкой удивил на тесте
В России продается новый пикап Sollers ST8. Модель сочетает японский мотор, китайскую платформу и отечественную сборку. На тест-драйве автомобиль удивил устойчивостью и комфортом. Впереди – версия с автоматом и обновленная мультимедиа.
На российском рынке появился новый игрок среди рамных пикапов – Sollers ST8. Эта модель собрана на заводе в Ульяновске, но ее история куда интереснее: в основе лежит китайский JAC T6, который, в свою очередь, вдохновил легендарный Toyota Hilux седьмого поколения. Под капотом – бензиновый турбомотор Mitsubishi, доработанный китайскими инженерами. Такое сочетание технологий и подходов делает ST8 настоящим интернациональным автомобилем.
Главная техническая особенность – классическая рама, подключаемый полный привод и шестиступенчатая механика. Сердце пикапа – 2,4-литровый двигатель Mitsubishi серии 4K22D4T, выдающий 204 л.с. с. и 320 Нм крутящего момента. Турбонаддув добавил динамики, расход топлива держится на уровне 10–11 литров на сотню. Это всего на литр больше, чем у дизельной версии, зато бензиновый вариант дешевле и не боится зимних холодов.
На трассе ST8 приятно удивляет: даже при скорости за 100 км/ч не требуется постоянных подруливаний, а в поворотах пикап ведет себя уверенно, несмотря на рессорную заднюю подвеску. На неровностях подвеска не «брыкается», а в салоне, хоть и шумновато, заметен прогресс по сравнению с предшественником ST6. Эргономика стала лучше: появились новые сиденья, появился подлокотник и дефлекторы для второго ряда, но руль регулируется только по наклону.
Вне асфальта ST8 раскрывает свои внедорожные качества. Клиренс более 20 см позволяет уверенно преодолевать проселки и каменистые участки, а подвеска выдерживает серьезные удары. Ограничения накладываются только на сиденья и длинный задний свес, но при желании можно установить самоблокирующийся дорожный дифференциал, совместимый с деталями Hilux.
Базовая комплектация ST8 стоит 2 870 000 рублей, версия «Люкс» дороже на 100 тысяч. Дизельная модификация также стоит на 100 тысяч дороже. В ближайшее время Sollers планирует выпустить вариант с автоматической коробкой передач – это должно сделать модель еще привлекательнее для покупателей.
Салон выглядит современно, но пока оснащен простой медиасистемой и скромной отделкой. Благодаря российской сборке в полном цикле удалось удержать цену ниже, чем у конкурентов. За эти деньги на вторичном рынке можно найти только подержанный Toyota Hilux 2017–2018 года или Mitsubishi L200 2020 года, причем оба будут дизельными и с пробегом.
По своим ходовым качествам ST8 выглядит исключительно практичным автомобилем. Он одинаково хорошо подходит для города и бездорожья, сохраняя баланс между комфортом и выносливостью. Внутренняя поверхность кузова защищена прочным пластиком, а погрузочная высота чуть менее 90 см – удобно для повседневных задач.
В итоге Sollers ST8 оказался крепким и современным пикапом отечественной сборки, который составил конкуренцию подержанным японским авто. Он сочетает в себе актуальный дизайн, практичность и доступность, появление версии с автоматом и улучшенной мультимедиа, что делает его еще интереснее для тех, кто ищет надежный рамный внедорожник с японским мотором.
Похожие материалы Соллерс, ДжАК
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
13.08.2025, 16:32
Компания «Соллерс» запустила в Ульяновске собственное производство рам для пикапов Sollers ST6 и ST8 на мощностях УАЗа
Группа «Соллерс» углубляет локализацию своих пикапов ST6 и ST8, запуская производство рам на предприятии УАЗа. Новая линия мощностью 10,5 тысяч рам в год, созданная за 200 млн рублей, обеспечит высокую точность геометрии благодаря полной автоматизации и современному оборудованию. Узнайте подробности проекта.Читать далее
-
24.02.2025, 11:56
В России стартовали продажи пикапов Sollers ST8 ульяновской сборки
В России начались официальные продажи пикапов Sollers ST8. Цены оказались даже ниже, чем в декабре 2024 года прогнозировали дилеры. Базовый внедорожник с 204-сильным бензиновым мотором в исполнении Optimum оценили в 2 820 000 рублей. С учетом предлагаемых скидок цену можно снизить еще на 100 000 рублей.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
-
14.12.2025, 21:57
Автодом Mercedes Benz Sprinter 2500: комфорт и оснащение вышли на новый уровень
В продаже появился необычный Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с множеством доработок. Автомобиль оценен экспертами почти в 58 тысяч долларов. Внутри – полный набор для жизни и путешествий. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
-
14.12.2025, 21:17
Виртуальный тюнинг превратил Ford Explorer 2026 в мускулистый внедорожник
В сети появился необычный рендер Ford Explorer 2026 с агрессивным обликом. Дизайнер вдохновился Mustang и добавил спортивные детали. Такой вариант не планируется к выпуску. Узнайте, как мог бы выглядеть популярный внедорожник в новом стиле.Читать далее
-
14.12.2025, 21:04
Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км
На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.Читать далее
-
14.12.2025, 20:41
УАЗ готовит выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с АКПП и рессорами
В 2026 году на УАЗе стартует производство нового рамного внедорожника Sollers S9. Модель получит автоматическую коробку и рессорную подвеску. Подробности о сертификации и планах запуска держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и локализации.Читать далее
-
14.12.2025, 20:24
В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой
В России появился новый рамный внедорожник BYD Titanium 7. Его называют китайским конкурентом Defender. Цена стартует от 5,4 млн рублей. Мощность гибридной установки – 490 л.с. Салон и оснащение на уровне премиум. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Соллерс, ДжАК
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
13.08.2025, 16:32
Компания «Соллерс» запустила в Ульяновске собственное производство рам для пикапов Sollers ST6 и ST8 на мощностях УАЗа
Группа «Соллерс» углубляет локализацию своих пикапов ST6 и ST8, запуская производство рам на предприятии УАЗа. Новая линия мощностью 10,5 тысяч рам в год, созданная за 200 млн рублей, обеспечит высокую точность геометрии благодаря полной автоматизации и современному оборудованию. Узнайте подробности проекта.Читать далее
-
24.02.2025, 11:56
В России стартовали продажи пикапов Sollers ST8 ульяновской сборки
В России начались официальные продажи пикапов Sollers ST8. Цены оказались даже ниже, чем в декабре 2024 года прогнозировали дилеры. Базовый внедорожник с 204-сильным бензиновым мотором в исполнении Optimum оценили в 2 820 000 рублей. С учетом предлагаемых скидок цену можно снизить еще на 100 000 рублей.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
-
14.12.2025, 21:57
Автодом Mercedes Benz Sprinter 2500: комфорт и оснащение вышли на новый уровень
В продаже появился необычный Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с множеством доработок. Автомобиль оценен экспертами почти в 58 тысяч долларов. Внутри – полный набор для жизни и путешествий. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
-
14.12.2025, 21:17
Виртуальный тюнинг превратил Ford Explorer 2026 в мускулистый внедорожник
В сети появился необычный рендер Ford Explorer 2026 с агрессивным обликом. Дизайнер вдохновился Mustang и добавил спортивные детали. Такой вариант не планируется к выпуску. Узнайте, как мог бы выглядеть популярный внедорожник в новом стиле.Читать далее
-
14.12.2025, 21:04
Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км
На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.Читать далее
-
14.12.2025, 20:41
УАЗ готовит выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с АКПП и рессорами
В 2026 году на УАЗе стартует производство нового рамного внедорожника Sollers S9. Модель получит автоматическую коробку и рессорную подвеску. Подробности о сертификации и планах запуска держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и локализации.Читать далее
-
14.12.2025, 20:24
В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой
В России появился новый рамный внедорожник BYD Titanium 7. Его называют китайским конкурентом Defender. Цена стартует от 5,4 млн рублей. Мощность гибридной установки – 490 л.с. Салон и оснащение на уровне премиум. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее