От моторного отсека до электроники: как дорабатывали Sollers ST8 под новый двигатель

14 июля 2026, 15:30
Sollers ST8 получил новый двигатель: продажи стартуют в августе 2026
Sollers ST8 получил новый двигатель: продажи стартуют в августе 2026
На ульяновском заводе стартовало производство обновленного Sollers ST8 с бензиновым мотором 2.0 и 8-ступенчатой АКПП. Модель обещает высокий уровень локализации и две комплектации. Что изменилось и почему это важно для рынка - объясняем подробно.
Российский рынок пикапов получает заметное обновление: на заводе «Соллерс» в Ульяновске стартовала сборка новой версии Sollers ST8 с бензиновым двигателем. Это событие важно для отечественных автолюбителей, поскольку расширяет выбор среди коммерческих автомобилей, а также подчеркивает курс на локализацию производства и внедрение современных технологий.
Как сообщает пресс-служба предприятия, теперь Sollers ST8 оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с., который работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Для интеграции нового силового агрегата и трансмиссии инженерам пришлось доработать панель пола и моторный отсек, что позволило сохранить надежность и повысить комфорт эксплуатации.
Производство пикапов Sollers ST8 организовано по технологии полного цикла, что подразумевает использование современных методов штамповки, сварки и окраски кузова. Высокий уровень локализации - еще один значимый аспект: в конструкции применяются отечественные материалы и компоненты, включая оцинкованный металл для кузовных деталей, системы безопасности и электронные блоки управления. Это не только снижает зависимость от импортных поставок, но и способствует развитию смежных отраслей.
Обновленный Sollers ST8 будет доступен в двух вариантах исполнения - «Люкс» и «Премиум». Ожидается, что старт продаж состоится в августе 2026 года, что может стать заметным событием для сегмента пикапов в России. По информации «Российская Газета», предприятие делает ставку на сочетание надежности, адаптации к российским условиям и доступности сервисного обслуживания.
Интересно, что тенденция к обновлению модельного ряда и внедрению новых технологий наблюдается не только у Sollers. Например, недавно на рынке появился кроссовер с гибридной и электрической силовой установкой, о чем подробно рассказывалось в материале о новом подходе к оснащению автомобилей Changan. Это подтверждает, что российский автопром активно реагирует на современные вызовы и запросы потребителей.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: Sollers ST8 с новым бензиновым двигателем ориентирован на широкий круг покупателей, включая малый бизнес и частных владельцев; высокая степень локализации снижает стоимость владения и упрощает обслуживание; запуск производства в Ульяновске поддерживает занятость в регионе и способствует развитию отечественной автомобильной промышленности. Появление новых модификаций пикапов может стать стимулом для дальнейшего роста сегмента коммерческих автомобилей в России.
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