Полноприводный Sollers ST8 удивит обновленной трансмиссией и мощностью

20 июля 2026, 18:46
Sollers ST8 выходит на рынок с новым мотором и автоматом
Sollers ST8 выходит на рынок с новым мотором и автоматом
Российский пикап готовит масштабное обновление. Впервые появится автоматическая коробка. Новая версия обещает улучшенные характеристики. Подробности о запуске и комплектациях - в материале.
Российский производитель «Соллерс» готовит к выпуску обновленную версию пикапа Sollers ST8, которая впервые получит автоматическую коробку передач и полный привод. Новинка появится в дилерских центрах уже в августе 2026 года.
Главное новшество - это 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 224 л. с., который ранее устанавливался только на флагманскую модель ST9. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором и возможностью ручного управления. Такая комбинация должна значительно повысить привлекательность ST8 среди конкурентов.
Технические параметры остались прежними: длина автомобиля составляет 5325 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1830 мм. Колесная база равна 3090 мм, а грузовой отсек - 1520×1520×470 мм. Дорожный просвет - 210 мм, грузоподъемность достигает 900 кг. Новая версия будет доступна в комплектациях «Люкс» и «Премиум», а стоимость станет известна ближе к старту продаж.
Производство Sollers ST8 организовано на площадке УАЗ, где реализован полный цикл сборки: от штамповки до окраски кузова. В конструкции используются отечественные компоненты, включая оцинкованный металл и элементы систем безопасности. Для интеграции нового двигателя и автомата инженерам пришлось переработать панель пола и моторный отсек, чтобы обеспечить надежную установку сложной трансмиссии.
Переход на автоматическую коробку передач существенно расширяет возможности эксплуатации пикапа. Теперь автомобиль подходит не только для рабочих задач, но и для повседневного использования, что может привлечь новых покупателей за пределами коммерческого сегмента.
В модельной линейке Sollers ST8 занимает промежуточную позицию между компактным ST6 и топовым ST9. Все три модели базируются на технических решениях JAC, однако именно ST8 пока показывает наименьшие продажи: в мае 2026 года реализовано всего 69 экземпляров, тогда как ST6 и ST9 разошлись тиражами 83 и 85 штук соответственно.
До появления новой версии ST8 предлагался только с 6-ступенчатой механикой и двумя вариантами двигателей: 2-литровым дизелем (136 л. с.) и 2,4-литровым бензиновым мотором Mitsubishi (204 л. с.). Отсутствие автомата сдерживало спрос, но теперь ситуация может измениться.
Полноприводная модификация с автоматической коробкой будет доступна в двух комплектациях - «Люкс» и «Премиум». Ожидается, что интерес к новинке возрастет, а модель сможет укрепить свои позиции на рынке.
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