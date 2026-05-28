Бронированный Sollers ST9 защитит от обстрела из Калашникова

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 16:28

Sollers ST9: в России показали бронированный пикап с защитой по классу «БР4»

В Екатеринбурге состоялась премьера бронированного пикапа Sollers ST9 - модель получила круговую защиту салона, включая пол и крышу, а также усиленную подвеску. Семислойные стекла и специальные щитки в дверях делают авто уникальным для российского рынка. Почему эта новинка важна именно сейчас и какие детали скрыты внутри - разбираемся в материале.

Российский рынок коммерческих автомобилей пополнился заметной новинкой: в Екатеринбурге компания Sollers представила бронированный вариант пикапа ST9. Это событие привлекло внимание не только автолюбителей, но и специалистов по безопасности - ведь речь идет о машине, способной выдерживать серьезные угрозы. В условиях, когда вопросы защиты и надежности становятся все актуальнее, появление такого автомобиля может изменить подход к выбору техники для бизнеса, охраны и специальных служб.

Главная особенность Sollers ST9 - круговая бронезащита пассажирского салона. Инженеры предусмотрели защиту не только боковых панелей, но и пола с крышей. Для этого пол покрыли специальным противоосколочным материалом, а стекла - включая лобовое и заднее - сделали семислойными. Передние окна можно опустить на 120 мм, что редко встречается в подобных моделях. В дверных проемах установлены дополнительные щитки, которые способны защитить от прицельного огня. По информации «Известий», производитель заявляет соответствие классу «БР4»: автомобиль выдерживает обстрел из автомата Калашникова патронами со стальным сердечником.

Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 224 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Однако подвеску серьезно доработали и усилили, чтобы справиться с увеличенной массой и обеспечить устойчивость на дороге. Кроме того, ST9 получил дополнительную защиту для топливного бака, аккумулятора и радиатора. В моторном отсеке появилась система пожаротушения и аварийный выключатель массы - эти решения повышают безопасность эксплуатации в экстремальных условиях.

Интересно, что бронированный Sollers ST9 - не единственная новинка компании за последнее время. Ранее производитель представил VIP-версию минивэна SP7 с капитанскими креслами и перегородкой, а также модернизировал ряд других моделей. Важно отметить, что спрос на защищенные автомобили в России стабильно растет, особенно среди корпоративных клиентов и государственных структур. Как отмечают эксперты, такие машины востребованы для инкассации, перевозки ценных грузов и работы в сложных регионах.

Стоит напомнить, что российские автозаводы продолжают активно обновлять модельные ряды. Например, недавно УАЗ анонсировал рестайлинг «Патриота» с новым салоном и мультимедийной системой - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях в УАЗ Патриот. Такие новости показывают: отечественные производители не только следят за трендами, но и стараются предложить решения, которые отвечают современным требованиям безопасности и комфорта.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Класс «БР4» - это один из наиболее востребованных стандартов бронезащиты для гражданских и коммерческих автомобилей в России. Семислойные стекла и противоосколочные материалы позволяют снизить риск травм при обстреле. Усиленная подвеска необходима для сохранения управляемости при увеличенной массе. Появление таких моделей, как Sollers ST9, может стать сигналом для других производителей: рынок защищенных автомобилей в России продолжает развиваться, а требования к безопасности становятся все выше.

Упомянутые марки: Sollers
