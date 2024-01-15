Соллерс углубляет локализацию, чтобы Atlant и Argo меньше ржавели
Планируется локализовать штамповку порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также организовать контроль геометрии выпускаемых компонентов. Производство рассчитывают запустить во втором квартале 2025 года на площадке локального партнера проекта. Предприятие сможет выпускать до 40 тысяч комплектов в год.
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16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
07.09.2023, 13:55
В Ульяновске появился новый автозавод: здесь будут выпускать грузовики
В Ульяновске состоялась торжественная церемония запуска производства малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Новый завод «Соллерс Карго» работает по принципу полного цикла, включая сварку кабин.Читать далее
-
24.08.2023, 14:52
УАЗ «Патриот» получит новый бензиновый мотор
Компания Sollers готовится оснастить внедорожники УАЗ «Патриот» новым бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 147 л.с. Сборку агрегата локализуют на бывшем заводе Ford в Татарстане.Читать далее
-
07.06.2023, 12:01
«Соллерс» реанимирует моторный завод в Елабуге: здесь будут выпускать дизельные двигатели для УАЗов
Компания «Соллерс» объявила о планах организовать в Татарстане производство дизельных двигателей. На моторном заводе в Елабуге локализуют агрегаты объемом от 2,0 до 2,7 литра, которыми сейчас оснащают автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo.Читать далее
-
02.06.2023, 13:39
Что думают первые владельцы Sollers Atlant о своих фургонах?
Производство коммерческих автомобилей Sollers Atlant стартовало на заводе в Елабуге в середине ноября 2022 года. По данным «Автостата» за первые четыре месяца 2023 года было продано порядка шестисот экземпляров. Первые владельцы уже поделились своими впечатлениями.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
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