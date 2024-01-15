Соллерс углубляет локализацию, чтобы Atlant и Argo меньше ржавели

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Грузовички Sollers Atlant и Sollers Argo, являющиеся перелицованными моделями JAC, станут более российскими. ФРП выдал «Соллерс Алабуга» льготный кредит на 3,4 млрд рублей на организацию серийного производства штампованных компонентов из отечественной стали (в том числе оцинкованной), что должно существенно повысить антикоррозийную стойкость моделей. Деньги пойдут на закупку нового промышленного оборудования и штамповой оснастки.

Планируется локализовать штамповку порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также организовать контроль геометрии выпускаемых компонентов. Производство рассчитывают запустить во втором квартале 2025 года на площадке локального партнера проекта. Предприятие сможет выпускать до 40 тысяч комплектов в год.

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