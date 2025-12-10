Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 13:18

Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа

Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа

Российский ответ «Крузаку»? Каким будет новый большой внедорожник Sollers S9

Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа

Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.

Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.

Российская автомобильная компания Sollers готовится к серьезному расширению своей модельной линейки. Стало известно о планах по запуску производства нового полноразмерного рамного внедорожника, который на данном этапе носит рабочее название S9. По информации издания Autonews, серийный выпуск новинки планируется наладить на производственных мощностях в Ульяновске, а первые автомобили должны появиться у дилеров в третьем квартале 2026 года.

В основу будущего российского внедорожника ляжет платформа уже известного на рынке пикапа JAC T9. Такое решение позволяет существенно сократить время и затраты на разработку, используя проверенные инженерные решения. Под капотом S9 разместится двухлитровый дизельный двигатель, развивающий около 200 лошадиных сил. В паре с ним на старте продаж будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Представители компании не исключают, что в будущем модельная гамма может пополниться и версией с механической трансмиссией для любителей полного контроля над автомобилем.

Изначально внедорожник будет оснащаться системой полного привода Part-time с жестким подключением передней оси, что является классической и надежной схемой для серьезного бездорожья. Однако в Sollers уже заглядывают в будущее: примерно через 2,5-3 года после старта производства модель ожидает плановое обновление. В ходе модернизации автомобиль может получить более современную и удобную для повседневной эксплуатации систему постоянного полного привода TOD (Torque-on-Demand) с автоматическим распределением крутящего момента.

Особое внимание уделено адаптации автомобиля к российским условиям и запросам покупателей. Новый S9 будет предлагаться в двух вариантах компоновки салона: стандартном пятиместном и более вместительном семиместном. Причем в компании делают ставку именно на последнюю версию, прогнозируя, что на нее придется до 60% от общего объема продаж. Уже в базовой комплектации автомобиль получит богатый «зимний пакет», включающий предпусковой обогреватель, подогревы передних и задних сидений, а также обогрев лобового стекла, заднего стекла и боковых зеркал. Как подчеркнули в Sollers, российская версия будет отличаться от своего китайского прародителя улучшенной антикоррозийной обработкой кузова и некоторыми изменениями в списке оборудования.

Упомянутые модели: JAC T9
Упомянутые марки: Sollers, JAC
