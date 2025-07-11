«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
Годовой объем выпуска составит около 20 тысяч единиц техники. Инвестиции в проект превысили 350 млн рублей, часть из которых была привлечена через займ Фонда развития промышленности (ФРП).
Электромеханические раздаточные коробки отличаются более высокой точностью управления полным приводом и позволяют автоматически переключать режимы движения в зависимости от дорожных условий. По словам генерального директора ООО «Соллерс Производство трансмиссий» Ильнура Сахабиева, организация нового производства позволит освоить современные технологии, создать новые рабочие места, повысить уровень локализации автомобилей Sollers и значительно усилить потребительские свойства внедорожников УАЗ.
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В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются масштабные дорожные работы на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге. Специалисты «Дирекции транспортного строительства» вместе с представителями общественности проинспектировали качество свежеуложенного асфальтового покрытия на участке протяженностью более 5 километров. Читать далее
-
11.07.2025, 14:12
Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж
АвтоВАЗ официально подтвердил дату начала продаж своего нового семейства Lada Iskra. Первые автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия завода. За два дня до этого, 18 июля, обещают опубликовать окончательные цены и доступные комплектации модели. Читать далее
-
11.07.2025, 12:40
Новые vs подержанные: пять ключевых различий авторынка в 2025 году
Российский авторынок продолжает претерпевать серьезные изменения, которые неизбежно отражаются как на продажа новых, так и подержанных автомобилей. Эксперты «Автостата» проанализировали итоги первых шести месяцев 2025 года и назвали пять ключевых отличий между структурой продаж новых авто и машин с пробегом.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
11.07.2025, 08:53
Mazda CX-5 вырос в размерах, стал просторнее и получил самый большой экран в истории бренда
Mazda официально представила третье поколение популярного кроссовера CX-5, который считается самым продаваемым автомобилем марки. С момента дебюта в 2012 году модель разошлась по всему миру тиражом более 4,5 млн экземпляров.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
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