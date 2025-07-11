«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов

Ранее мы писали В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии ... Читать далее

Фото: Соллерс

Торжественный запуск производства прошел в индустриальном парке ЗМЗ с участием представителей региональной власти и руководства компании. Производство раздаточных коробок организовано по принципу полного цикла: от литья и мехобработки картера до сборки и финальных испытаний. Первая партия агрегатов уже собрана, в ближайшее время они поступят на автомобильное производство.Годовой объем выпуска составит около 20 тысяч единиц техники. Инвестиции в проект превысили 350 млн рублей, часть из которых была привлечена через займ Фонда развития промышленности (ФРП).

Электромеханические раздаточные коробки отличаются более высокой точностью управления полным приводом и позволяют автоматически переключать режимы движения в зависимости от дорожных условий. По словам генерального директора ООО «Соллерс Производство трансмиссий» Ильнура Сахабиева, организация нового производства позволит освоить современные технологии, создать новые рабочие места, повысить уровень локализации автомобилей Sollers и значительно усилить потребительские свойства внедорожников УАЗ.

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