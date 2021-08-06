«Солнечная крепость», или Жемчужина «Каспийских ворот» в Дербенте
Фото: derbentmuseum.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: derbentmuseum.ru
При этом наряду с многочисленными нерукотворными панорамами в республике есть несколько мест, красоте и величию которых мы обязаны гению человеческой мысли. Одно из них – знаменитая крепость в Дербенте. Шесть лет назад завершилась ее капитальная реконструкция, которую приурочили к 2000-летию Дербента, и это, как вы помните, было широко растиражировано центральными СМИ и соцсетями.
Корреспондент 110km.ru побывал в городе, где разливают знаменитый коньяк и не преминул восхититься стенами цитадели, которая, как и этот крепкий алкогольный напиток, носит название «Нарын-Кала» (переводится как «солнечная крепость»).
А стены уходили в далеко море
Первое упоминание о крепости датируется VI веком до н.э., то есть речь идет о доарабском периоде. Это нам известно из записей знаменитого древнегреческого историка и географа Гекатия Милетского. Кто основал цитадель, доподлинно не известно, было это давно, и поросло многими легендами. Считать, что к ее возведению приложил руку Александр Македонский, известный на Востоке под именем Искандер, конечно же, лестно. Но великий завоеватель на тот момент еще не родился.
Правда в том, что дербентская крепость изначально была частью оборонительной системы (Кавказской стеной), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера (скифов, аланов, сарматов и пр.) в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Считается, что ее длина была около 40 км и уходила в горы. Значимость так называемого «дербентского прохода» (или, как еще называют, «Каспийских ворот») - самого узкого места между холмами и берегом моря, через который можно было попасть в богатую Персию, была очевидна.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Изначально крепость была из обожженного кирпича. Но когда в IV веке до н.э. эти земли, называемые Кавказской Албанией, отошли Ирану, началось возведение каменных стен. Им сразу придали величие – высота достигала 18 метров, толщина – 3,5 метра, отчего, по свидетельству голштинского посла Адама Олеария, «по ним можно ехать в арбе».
Сегодня в полной мере не представить, какой огромнейший фронт работы представляло собой возведение таких стен. В прямом смысле слова, работы велись на костях людей. Плюс поговаривают, что ко всему прочему были прорыты подземные ходы в сторону опять же моря, причем, большие – по ним, дескать, мог свободно скакать всадник. Со временем они пришли в упадок, поскольку никто за ними не ухаживал. Таково предание.
Стены крепости были не самой правильной формы, потому как шли вдоль глубокого и петлявшего ущелья. Мы постояли в одном таком месте – признаться, вниз смотреть страшновато. Обе стены с возвышенности горы уходили до 500 метров в море, возвышаясь над уровнем воды более чем на 3 метра. По сути, это была искусственная гавань, порт. Вход в него закрывался путем натягивания железной цепи. А между отстоящими друг от друга стенами (северной и южной) как раз таки и расположился средневековый Дербент, его старая часть как бы «сжата» ими. И примерно в таком неизменном виде история ныне 100-тысячного города продолжалась до начала XX века.
Древние чинары, мощные ворота и яма для узников
Когда в VIII веке персы захватили город, то верхнюю его часть они разделили на 7 магалов (кварталов или районов). Каждый получил название по тому народу, который в нем обосновался. Тогда же была построена первая мечеть, ныне входящая в пятерку самых древнейших мечетей планеты. На территории крепости до сих пор растут чинары с трехметровыми в обхвате стволами, возраст которых достигает 500-800 лет. По большому счету, все нынешние строения города стоят на древних могилах. На том же Южном кладбище Дербента до сих пор сохранились могилы I века н.э.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Взору посетителя предстают элементы колонн, которые были откопаны археологами. Ученые предположили, что в VI веке здесь стояли дворцы с высотой колонн более 3 метров. Было 4 ханских дворца с фонтанами, но, увы, ничего этого не сохранилось до наших дней. Упомянутая нами реставрация, кстати, сильно осветлила стены цитадели, придав ей откровенный вид новодела. Местным гидам и служителям музейного комплекса это не по сердцу, и их понять можно.
Ворота были дубовые, полметра толщиной, обитые дамасской сталью. Но куда большее внимание туристов сосредоточено на глубокой, до 9 метров, яме для узников. Секир-башка было не самым страшным наказанием - яма для смертников куда страшнее. Если узник умирал, его труп не забирали, а, значит, тело не придавали земле, и это для правоверных настоящая трагедия. Чистка ямы проводилась только тогда, когда кости накоплялись до самого верха. О, времена, о, нравы!
Сначала отпей ты!
Как и все крепости на планете, дербентская была неплохо подготовлена к возможной длительной осаде. Прежде всего, это касается автономной системы водоснабжения. Вода поступала от горных источников, расположенных примерно в 2 км вверх по склону. Живительная влага шла самотеком, минуя многочисленные перепады высот, по каменным желобам, закопанным на глубину 1,5-2 метра в землю, закрытых плитами и обмазанных глиной. По сути, это прообраз современного водопровода.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
На территории крепости находились специальные накопители воды - каменные хранилища. Они тщательно охранялись, дабы какой супостат не смог отравить воду. Черпал ее человек, которому хан доверял особо – своего рода дегустация. Только после этого повелитель и его многочисленное семейство пригубляли. Есть еще одна версия, дескать, воду на пробу сначала несли в гарем – он был очень большой…
Один из накопителей воды имеет форму креста. Археологи доказали, что изначально это был древний албанский христианский храм, скорее всего, IV века н. э., так считают ученые. Западная часть более вытянутая – это вход. Храм тогда был не в земле, как сегодня, а намного выше. По сути, сегодня мы стоим на сводах того древнего храма, где возвышался каменный купол.
Почему храм в земле? Гиды отвечают так: наступает VIII век, в Дербент пришли арабы и принесли с собой на Кавказ ислам. До арабов же на этих землях жили христиане. На рубеже VIII-IX веков храм был целенаправленно закопан землей, и не нашли ничего лучшего, как «перепрофилировать» его в накопитель воды. Правда, как считается, произошло это гораздо позднее, в XVII-XVIII веках. А какая здесь, господа, акустика!..
Фото: zen.yandex
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Пиррова победа?
«Отметился» здесь и Тамерлан — великий монгольский завоеватель поработил немало кавказских городов, включая Дербент. Когда полководец подошёл к Нарын-Кале, она сдалась без сопротивления…
В начале XVIII столетия цитадель перешла во владения Петра Великого, который не прошел мимо Дербента во время своего знаменитого Персидского похода. Правда, длилось это не долго – буквально через 10 лет Российская империя вернула прикаспийские земли Персии.
Во время Русско-персидской войны 1796 года, которая, как известно, велась за контроль над Закавказьем, губернатором Кавказского наместничества был назначен граф Валериан Зубов. 10 мая он овладел крепостью Нарын-Кала. Бытует версия, что защитники Дербента решили сдаться без боя, но главнокомандующего Русской армии не устроила такая капитуляция. Он желал показать, что лавры победителя доставались ему дорогой ценой, и приказал атаковать одну из городских башен, где было убито около 50 человек, уже выразивших готовность сложить оружие. В донесениях императрице Екатерине II граф Зубов заверял, что в Дербенте находилось 11 000 человек, «которые твердо решили защищаться». Не суть, главное, что был пленен дербентский хан Ших-Али.
В середине XIX века в ходе Кавказской войны в крепости разместился русский гарнизон. Что было не востребовано солдатами, снесли. При этом были организованы караульные помещения, склад, лазарет, гауптвахта и т.п. Когда впоследствии военные ушли, местные жители по камушкам растащили возведенные постройки.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Копни – и что-нибудь выйдет наружу
В истории крепости были разные периоды: Кавказская Албания, персы, арабы, сельджуки, монголо-татары, - все они, как правило, строили и достраивали под себя, при этом ничего не сносили, а лишь закапывали. Таким образом, получается, что сегодня под ногами туристов целые города тех эпох. Кажется, копни – и что-нибудь да выйдет наружу.
Место, признаться, очень интересное и обязательное к посещению. Жаль только, в республике пока в должной мере не налажена схема массового приема туристов. В том же Дербенте, например, остро не хватает отелей, поэтому отдыхающие приезжают сюда, заранее поселившись в Махачкале.
Дороги неплохие, расстояние от Махачкалы до Дербента – около 130 км, это полтора-два часа на машине. От Дербента до границы с Азербайджаном еще полчаса неспешной езды. По пути можно свернуть к берегу Каспия, где раскинул свои мощные крылья недавно прославившийся через Сети экраноплан «Лунь». Рейсы в Махачкалу организованы на регулярной основе, население дружелюбное, так что – добро пожаловать в солнечный Дагестан.
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