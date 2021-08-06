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6 августа 2021, 20:01

«Солнечная крепость», или Жемчужина «Каспийских ворот» в Дербенте

Дагестан – одно из инстаграмных мест нашего Отечества. Здесь на редкость пленительные виды, которые при первом же знакомстве завораживают и манят. Спрос на это направление в рамках внутреннего туризма растет вот уже третий-четвертый год подряд. Так утверждают экскурсоводы.
Фото: derbentmuseum.ru
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: derbentmuseum.ru

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: derbentmuseum.ru

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте

При этом наряду с многочисленными нерукотворными панорамами в республике есть несколько мест, красоте и величию которых мы обязаны гению человеческой мысли. Одно из них – знаменитая крепость в Дербенте. Шесть лет назад завершилась ее капитальная реконструкция, которую приурочили к 2000-летию Дербента, и это, как вы помните, было широко растиражировано центральными СМИ и соцсетями.

Корреспондент 110km.ru побывал в городе, где разливают знаменитый коньяк и не преминул восхититься стенами цитадели, которая, как и этот крепкий алкогольный напиток, носит название «Нарын-Кала» (переводится как «солнечная крепость»). 

А стены уходили в далеко море

Первое упоминание о крепости датируется VI веком до н.э., то есть речь идет о доарабском периоде. Это нам известно из записей знаменитого древнегреческого историка и географа Гекатия Милетского. Кто основал цитадель, доподлинно не известно, было это давно, и поросло многими легендами. Считать, что к ее возведению приложил руку Александр Македонский, известный на Востоке под именем Искандер, конечно же, лестно. Но великий завоеватель на тот момент еще не родился.

Правда в том, что дербентская крепость изначально была частью оборонительной системы (Кавказской стеной), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера (скифов, аланов, сарматов и пр.) в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Считается, что ее длина была около 40 км и уходила в горы. Значимость так называемого «дербентского прохода» (или, как еще называют, «Каспийских ворот») - самого узкого места между холмами и берегом моря, через который можно было попасть в богатую Персию, была очевидна. 

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте

Изначально крепость была из обожженного кирпича. Но когда в IV веке до н.э. эти земли, называемые Кавказской Албанией, отошли Ирану, началось возведение каменных стен. Им сразу придали величие – высота достигала 18 метров, толщина – 3,5 метра, отчего, по свидетельству голштинского посла Адама Олеария, «по ним можно ехать в арбе».

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Сегодня в полной мере не представить, какой огромнейший фронт работы представляло собой возведение таких стен. В прямом смысле слова, работы велись на костях людей. Плюс поговаривают, что ко всему прочему были прорыты подземные ходы в сторону опять же моря, причем, большие – по ним, дескать, мог свободно скакать всадник. Со временем они пришли в упадок, поскольку никто за ними не ухаживал. Таково предание. 

Стены крепости были не самой правильной формы, потому как шли вдоль глубокого и петлявшего ущелья. Мы постояли в одном таком месте – признаться, вниз смотреть страшновато. Обе стены с возвышенности горы уходили до 500 метров в море, возвышаясь над уровнем воды более чем на 3 метра. По сути, это была искусственная гавань, порт. Вход в него закрывался путем натягивания железной цепи. А между отстоящими друг от друга стенами (северной и южной) как раз таки и расположился средневековый Дербент, его старая часть как бы «сжата» ими. И примерно в таком неизменном виде история ныне 100-тысячного города продолжалась до начала XX века.

Древние чинары, мощные ворота и яма для узников

Когда в VIII веке персы захватили город, то верхнюю его часть они разделили на 7 магалов (кварталов или районов). Каждый получил название по тому народу, который в нем обосновался. Тогда же была построена первая мечеть, ныне входящая в пятерку самых древнейших мечетей планеты. На территории крепости до сих пор растут чинары с трехметровыми в обхвате стволами, возраст которых достигает 500-800 лет. По большому счету, все нынешние строения города стоят на древних могилах. На том же Южном кладбище Дербента до сих пор сохранились могилы I века н.э.

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте

Взору посетителя предстают элементы колонн, которые были откопаны археологами. Ученые предположили, что в VI веке здесь стояли дворцы с высотой колонн более 3 метров. Было 4 ханских дворца с фонтанами, но, увы, ничего этого не сохранилось до наших дней. Упомянутая нами реставрация, кстати, сильно осветлила стены цитадели, придав ей откровенный вид новодела. Местным гидам и служителям музейного комплекса это не по сердцу, и их понять можно. 

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Ворота были дубовые, полметра толщиной, обитые дамасской сталью. Но куда большее внимание туристов сосредоточено на глубокой, до 9 метров, яме для узников. Секир-башка было не самым страшным наказанием - яма для смертников куда страшнее. Если узник умирал, его труп не забирали, а, значит, тело не придавали земле, и это для правоверных настоящая трагедия. Чистка ямы проводилась только тогда, когда кости накоплялись до самого верха. О, времена, о, нравы!

Сначала отпей ты!

Как и все крепости на планете, дербентская была неплохо подготовлена к возможной длительной осаде. Прежде всего, это касается автономной системы водоснабжения. Вода поступала от горных источников, расположенных примерно в 2 км вверх по склону. Живительная влага шла самотеком, минуя многочисленные перепады высот, по каменным желобам, закопанным на глубину 1,5-2 метра в землю, закрытых плитами и обмазанных глиной. По сути, это прообраз современного водопровода.

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте

На территории крепости находились специальные накопители воды - каменные хранилища. Они тщательно охранялись, дабы какой супостат не смог отравить воду. Черпал ее человек, которому хан доверял особо – своего рода дегустация. Только после этого повелитель и его многочисленное семейство пригубляли. Есть еще одна версия, дескать, воду на пробу сначала несли в гарем – он был очень большой…

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Один из накопителей воды имеет форму креста. Археологи доказали, что изначально это был древний албанский христианский храм, скорее всего, IV века н. э., так считают ученые. Западная часть более вытянутая – это вход. Храм тогда был не в земле, как сегодня, а намного выше. По сути, сегодня мы стоим на сводах того древнего храма, где возвышался каменный купол.

Почему храм в земле? Гиды отвечают так: наступает VIII век, в Дербент пришли арабы и принесли с собой на Кавказ ислам. До арабов же на этих землях жили христиане. На рубеже VIII-IX веков храм был целенаправленно закопан землей, и не нашли ничего лучшего, как «перепрофилировать» его в накопитель воды. Правда, как считается, произошло это гораздо позднее, в XVII-XVIII веках. А какая здесь, господа, акустика!..

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
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Фото: zen.yandex

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте

Пиррова победа?

«Отметился» здесь и Тамерлан — великий монгольский завоеватель поработил немало кавказских городов, включая Дербент. Когда полководец подошёл к Нарын-Кале, она сдалась без сопротивления…

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В начале XVIII столетия цитадель перешла во владения Петра Великого, который не прошел мимо Дербента во время своего знаменитого Персидского похода. Правда, длилось это не долго – буквально через 10 лет Российская империя вернула прикаспийские земли Персии.

Во время Русско-персидской войны 1796 года, которая, как известно, велась за контроль над Закавказьем, губернатором Кавказского наместничества был назначен граф Валериан Зубов. 10 мая он овладел крепостью Нарын-Кала. Бытует версия, что защитники Дербента решили сдаться без боя, но главнокомандующего Русской армии не устроила такая капитуляция. Он желал показать, что лавры победителя доставались ему дорогой ценой, и приказал атаковать одну из городских башен, где было убито около 50 человек, уже выразивших готовность сложить оружие. В донесениях императрице Екатерине II граф Зубов заверял, что в Дербенте находилось 11 000 человек, «которые твердо решили защищаться». Не суть, главное, что был пленен дербентский хан Ших-Али.

В середине XIX века в ходе Кавказской войны в крепости разместился русский гарнизон. Что было не востребовано солдатами, снесли. При этом были организованы караульные помещения, склад, лазарет, гауптвахта и т.п. Когда впоследствии военные ушли, местные жители по камушкам растащили возведенные постройки.

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте
Солнечная крепость или Жемчужина Каспийских ворот в Дербенте

Копни – и что-нибудь выйдет наружу

В истории крепости были разные периоды: Кавказская Албания, персы, арабы, сельджуки, монголо-татары, - все они, как правило, строили и достраивали под себя, при этом ничего не сносили, а лишь закапывали. Таким образом, получается, что сегодня под ногами туристов целые города тех эпох. Кажется, копни – и что-нибудь да выйдет наружу.

Место, признаться, очень интересное и обязательное к посещению. Жаль только, в республике пока в должной мере не налажена схема массового приема туристов. В том же Дербенте, например, остро не хватает отелей, поэтому отдыхающие приезжают сюда, заранее поселившись в Махачкале. 

Дороги неплохие, расстояние от Махачкалы до Дербента – около 130 км, это полтора-два часа на машине. От Дербента до границы с Азербайджаном еще полчаса неспешной езды. По пути можно свернуть к берегу Каспия, где раскинул свои мощные крылья недавно прославившийся через Сети экраноплан «Лунь». Рейсы в Махачкалу организованы на регулярной основе, население дружелюбное, так что – добро пожаловать в солнечный Дагестан.

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