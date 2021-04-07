Солнечные батареи позволят проезжать без топлива более 5 000 км в год
Пока солнечные батареи не могут обеспечить полноценное питание аккумуляторов для работы двигателей автомобилей. Если водители и устанавливают солнечные батареи на крыши машин, то это позволят лишь подзаряжать телефоны или питать мелкую бытовую технику. Однако проект Street предлагает покрыть солнечными батареями не только крышу машины, но и все остальные кузовные элементы.
Кроме того, проекту удалось соединить систему добычи солнечной энергии и стандартные аккумуляторы электромобиля (обычно они действуют независимо друг от друга). Таким образом, накопленная солнечными батареями энергия сразу же идет в аккумуляторы, которые и питают электрические двигатели.
В итоге обладатели «солнечных» фургонов смогут заезжать на подзарядку гораздо реже, причем чем южнее регион эксплуатации, тем более явной будет экономия. «Мы ожидаем увеличения дальности движения примерно на 5200 км в год в Нижней Саксонии и значительно больше в более южных регионах», - говорит профессор Робби Пейбст, координатор проекта Street.
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