Как самодельный электровелосипед выжил в 41 °C в Альпах и готовится к 15 000 км маршруту до Китая

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 05:03

Солнечный электровелосипед преодолел Альпы и готовится к 15 000 км маршруту во Франции и Китае

Солнечный электровелосипед преодолел Альпы и готовится к 15 000 км маршруту во Франции и Китае

Как самодельный электровелосипед выжил в 41 °C в Альпах и готовится к 15 000 км маршруту до Китая

Солнечный электровелосипед преодолел Альпы и готовится к 15 000 км маршруту во Франции и Китае

Самодельный электровелосипед с солнечными панелями прошел сложный маршрут по французским Альпам и теперь готовится к грандиозному путешествию из Франции в Китай. Этот проект показывает, как новые технологии меняют подход к автономным поездкам и открывают новые возможности для энтузиастов.

Самодельный электровелосипед с солнечными панелями прошел сложный маршрут по французским Альпам и теперь готовится к грандиозному путешествию из Франции в Китай. Этот проект показывает, как новые технологии меняют подход к автономным поездкам и открывают новые возможности для энтузиастов.

Самодельный электровелосипед на солнечных панелях, собранный Шоном Райаном, проехал около 1300 км по французским Альпам, включая сложные горные перевалы. Этот маршрут стал настоящим испытанием для техники и продемонстрировал слабые места конструкции.

В основе проекта - грузовой велосипед Omnium с платформой, на которой закреплены солнечные панели. Райан выбрал мотор Tongsheng TSDZ2B мощностью 250 Вт, два аккумулятора по 36 В и контроллер Genasun GVB-8 boost MPPT. Общий вес велосипеда с туристическим и фотооборудованием достиг 61 кг.

На одном из самых сложных участков маршрута, Райан преодолел 130 км по горной местности со средней скоростью 21-22 км/ч. За день солнечные панели выработали 985 Вт·ч, а расход энергии составил 7,58 Вт·ч на километр. Однако температура до 41 °C привела к перегреву системы управления батареями.

Полученный опыт Райан использует для подготовки к Sun Trip 2028, где будет проходить маршрут Франция — Китай длиной около 15 000 км через Балканы, Турцию, Кавказ, Центральную Азию и запад Китая. Для такого путешествия он намерен увеличить площадь солнечных панелей и перейти к полулежачей аэродинамической компоновке с длинной колесной базой и широким навесом. Организаторы Sun Trip уже подтвердили проведение маршрута Лион-Кантон в 2028 году.

Интересно, что развитие проекта идет параллельно с появлением новых моделей электровелосипедов, производители которых делают все возможное, чтобы повысить энергоэффективность и комфорт. Например, в обзоре современных решений для приключенческих велосипедов , сочетание продуманной эргономики и мощной электросистемы становится ключевым трендом. 

Подобные инициативы позволяют не только тестировать устойчивость автономности, но и выявлять реальные проблемы эксплуатации в сложных условиях. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тольятти Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться