Как самодельный электровелосипед выжил в 41 °C в Альпах и готовится к 15 000 км маршруту до Китая

1 сентября 2026, 05:03
Солнечный электровелосипед преодолел Альпы и готовится к 15 000 км маршруту во Франции и Китае
Солнечный электровелосипед преодолел Альпы и готовится к 15 000 км маршруту во Франции и Китае
Самодельный электровелосипед с солнечными панелями прошел сложный маршрут по французским Альпам и теперь готовится к грандиозному путешествию из Франции в Китай. Этот проект показывает, как новые технологии меняют подход к автономным поездкам и открывают новые возможности для энтузиастов.
Самодельный электровелосипед на солнечных панелях, собранный Шоном Райаном, проехал около 1300 км по французским Альпам, включая сложные горные перевалы. Этот маршрут стал настоящим испытанием для техники и продемонстрировал слабые места конструкции.
В основе проекта - грузовой велосипед Omnium с платформой, на которой закреплены солнечные панели. Райан выбрал мотор Tongsheng TSDZ2B мощностью 250 Вт, два аккумулятора по 36 В и контроллер Genasun GVB-8 boost MPPT. Общий вес велосипеда с туристическим и фотооборудованием достиг 61 кг.
На одном из самых сложных участков маршрута, Райан преодолел 130 км по горной местности со средней скоростью 21-22 км/ч. За день солнечные панели выработали 985 Вт·ч, а расход энергии составил 7,58 Вт·ч на километр. Однако температура до 41 °C привела к перегреву системы управления батареями.
Полученный опыт Райан использует для подготовки к Sun Trip 2028, где будет проходить маршрут Франция — Китай длиной около 15 000 км через Балканы, Турцию, Кавказ, Центральную Азию и запад Китая. Для такого путешествия он намерен увеличить площадь солнечных панелей и перейти к полулежачей аэродинамической компоновке с длинной колесной базой и широким навесом. Организаторы Sun Trip уже подтвердили проведение маршрута Лион-Кантон в 2028 году.
Интересно, что развитие проекта идет параллельно с появлением новых моделей электровелосипедов, производители которых делают все возможное, чтобы повысить энергоэффективность и комфорт. Например, в обзоре современных решений для приключенческих велосипедов , сочетание продуманной эргономики и мощной электросистемы становится ключевым трендом.
Подобные инициативы позволяют не только тестировать устойчивость автономности, но и выявлять реальные проблемы эксплуатации в сложных условиях.
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