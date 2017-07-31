31 июля 2017, 13:27

Sono Motors создала электрокар на солнечных батареях

Немецкая компания Sono Motors подготовила свой первый бюджетный электромобиль. Модель под названием Sion будет получать энергию от солнца посредством батарей, встроенных в крышу.
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  Sono Motors создала электрокар на солнечных батареях Sono Motors создала электрокар на солнечных батареях
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Так, разработчики установили панель с 330 фотоэлектрическими элементами. Они покрыты поликарбонатом, что защищает их от влияния плохих погодных условий и разрушения. На одном запасе солнечных батарей автомобиль способен преодолеть 30 км пути, а суммарный пробег машины составляет 80 км.

Пополнить энергию на 80% водитель сможет за 40 минут с помощью системы быстрой подзарядки. При этом в хорошую погоду аккумуляторы можно подзарядить за 8 часов исключительно с помощью солнечных панелей.

В настоящий момент Sono Motors принимает предварительные заказы на машину. Для запуска модели в серию фирме необходимо 5 тыс. заказов. Ожидается, что первые электрокары на солнечных батареях доберутся до своих хозяев уже в 2019 году.

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Sono Motors создала электрокар на солнечных батареях
{{material_119154}}Так, разработчики установили панель с 330 фотоэлектрическими элементами. Они покрыты поликарбонатом, что защищает их от влияния плохих погодных условий и разрушения. На одном запасе солнечных батарей автомобиль способен преодолеть 30 км пути, а суммарный пробег машины составляет 80 км.Пополнить энергию на 80% водитель сможет за 40 минут с помощью системы быстрой подзарядки. При этом в хорошую погоду аккумуляторы можно подзарядить за 8 часов исключительно с помощью солнечных панелей.В настоящий момент Sono Motors принимает предварительные заказы на машину. Для запуска модели в серию фирме необходимо 5 тыс. заказов. Ожидается, что первые электрокары на солнечных батареях доберутся до своих хозяев уже в 2019 году.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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