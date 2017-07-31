31 июля 2017, 13:27
Sono Motors создала электрокар на солнечных батареях
Немецкая компания Sono Motors подготовила свой первый бюджетный электромобиль. Модель под названием Sion будет получать энергию от солнца посредством батарей, встроенных в крышу.
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Пополнить энергию на 80% водитель сможет за 40 минут с помощью системы быстрой подзарядки. При этом в хорошую погоду аккумуляторы можно подзарядить за 8 часов исключительно с помощью солнечных панелей.
В настоящий момент Sono Motors принимает предварительные заказы на машину. Для запуска модели в серию фирме необходимо 5 тыс. заказов. Ожидается, что первые электрокары на солнечных батареях доберутся до своих хозяев уже в 2019 году.
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В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Добрый день, делюсь своим опытом о Лифан Солано. Владею 4 года. Брал в 2013году с появлением ребёнка. Ездили три года на море, очень довольны! Багажник большой, обратно ехали нагрузили под завязку. Машина высокая, что-то около 17-18 дорожный просвет – очень неплохо с нашими-то дорогами, точнее с их отсутствием) ...
Всем привет. Нужен автобус в аренду. Не знаете где лучше арендовать в Москве?
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