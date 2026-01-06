Afeela SUV: новый взгляд на электромобили или очередной эксперимент?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 13:59

Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе

Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе

Afeela SUV: новый взгляд на электромобили или очередной эксперимент?

Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе

Sony Honda Mobility удивила публику на CES 2026 новым прототипом Afeela SUV. Компания раскрыла детали о развитии линейки электромобилей. В центре внимания - инновации и свежий подход к будущему транспорта. Ожидания от новинки высоки, но рынок США не так прост.

Sony Honda Mobility удивила публику на CES 2026 новым прототипом Afeela SUV. Компания раскрыла детали о развитии линейки электромобилей. В центре внимания - инновации и свежий подход к будущему транспорта. Ожидания от новинки высоки, но рынок США не так прост.

В начале 2026 года внимание автомобильного мира приковано к Лас-Вегасу, где проходит выставка CES. Именно здесь Sony Honda Mobility решила сделать громкое заявление, представив публике прототип кроссовера Afeela SUV - ближайшего родственника седана Afeela 1. Этот шаг стал не просто демонстрацией очередной новинки, а попыткой задать новый вектор развития для всей индустрии электромобилей.

Японский альянс Sony и Honda не скрывает своих амбиций: они хотят превратить автомобиль в пространство для творчества и развлечений. На CES 2026 компания не только поделилась свежими подробностями о седане Afeela 1, который уже готовится к выходу на рынок Калифорнии, но и впервые вывела на сцену кроссовер, способный расширить аудиторию бренда.

Планы у Sony Honda Mobility масштабные. Уже в этом году Afeela 1 появится в продаже в Калифорнии, а в 2027-м - в Аризоне, если старт пройдет успешно. Однако ситуация на рынке США далека от идеальной: федеральные льготы для электромобилей отменены, а продажи в конце прошлого года резко просели. Несмотря на это, компания не собирается отступать и продолжает внедрять передовые решения, включая платформу Snapdragon Digital Chassis от Qualcomm, которая ляжет в основу новой электронной архитектуры автомобилей SHM.

Особое внимание уделяется развитию цифровых сервисов. Программа Afeela Co-Creation открывает доступ к документации для разработчиков, чтобы создавать уникальный контент для мультимедийных систем внутри авто. Кроме того, компания работает над открытой платформой мобильности с использованием блокчейна и токенов, что может полностью изменить подход к взаимодействию с автомобилем.

Технологии безопасности и комфорта тоже не остались без внимания. Система Afeela Intelligent Drive обещает новый уровень помощи водителю, а персональный ассистент на базе искусственного интеллекта от Microsoft Azure OpenAI Service способен вести диалог и подстраиваться под привычки владельца. Это не просто очередной голосовой помощник, а полноценный цифровой спутник в дороге.

Что касается самого кроссовера Afeela SUV, то его дизайн продолжает идеи седана: гладкие линии, минимум лишних деталей, акцент на лаконичность. Впрочем, внешность новинки вряд ли вызовет бурю эмоций - она скорее универсальна, чем провокационна. Зато внутри обещают больше пространства и гибкости, чтобы автомобиль подходил для самых разных сценариев использования.

Выйдет ли Afeela SUV на рынок США до 2028 года? Вряд ли. Компания не спешит с запуском, предпочитая доработать концепцию и учесть все нюансы. Это разумно, учитывая непростую ситуацию с электромобилями в Америке: по данным аналитиков, продажи в 2025 году снизились на 2,1%, и это тревожный сигнал для всех игроков рынка.

Тем не менее, Sony Honda Mobility не теряет оптимизма. Они делают ставку на интеграцию технологий, открытость к сотрудничеству с разработчиками и создание новых сервисов, которые могут изменить привычное представление о личном транспорте. Получится ли у них? Время покажет, но попытка явно заслуживает внимания.

Упомянутые марки: Honda, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда, Хендай

Похожие материалы Хонда, Хендай

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Нижегородская область Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться