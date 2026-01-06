Afeela SUV: новый взгляд на электромобили или очередной эксперимент?

6 января 2026, 13:59
Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе
Sony Honda Mobility удивила публику на CES 2026 новым прототипом Afeela SUV. Компания раскрыла детали о развитии линейки электромобилей. В центре внимания - инновации и свежий подход к будущему транспорта. Ожидания от новинки высоки, но рынок США не так прост.
В начале 2026 года внимание автомобильного мира приковано к Лас-Вегасу, где проходит выставка CES. Именно здесь Sony Honda Mobility решила сделать громкое заявление, представив публике прототип кроссовера Afeela SUV - ближайшего родственника седана Afeela 1. Этот шаг стал не просто демонстрацией очередной новинки, а попыткой задать новый вектор развития для всей индустрии электромобилей.
Японский альянс Sony и Honda не скрывает своих амбиций: они хотят превратить автомобиль в пространство для творчества и развлечений. На CES 2026 компания не только поделилась свежими подробностями о седане Afeela 1, который уже готовится к выходу на рынок Калифорнии, но и впервые вывела на сцену кроссовер, способный расширить аудиторию бренда.
Планы у Sony Honda Mobility масштабные. Уже в этом году Afeela 1 появится в продаже в Калифорнии, а в 2027-м - в Аризоне, если старт пройдет успешно. Однако ситуация на рынке США далека от идеальной: федеральные льготы для электромобилей отменены, а продажи в конце прошлого года резко просели. Несмотря на это, компания не собирается отступать и продолжает внедрять передовые решения, включая платформу Snapdragon Digital Chassis от Qualcomm, которая ляжет в основу новой электронной архитектуры автомобилей SHM.
Особое внимание уделяется развитию цифровых сервисов. Программа Afeela Co-Creation открывает доступ к документации для разработчиков, чтобы создавать уникальный контент для мультимедийных систем внутри авто. Кроме того, компания работает над открытой платформой мобильности с использованием блокчейна и токенов, что может полностью изменить подход к взаимодействию с автомобилем.
Технологии безопасности и комфорта тоже не остались без внимания. Система Afeela Intelligent Drive обещает новый уровень помощи водителю, а персональный ассистент на базе искусственного интеллекта от Microsoft Azure OpenAI Service способен вести диалог и подстраиваться под привычки владельца. Это не просто очередной голосовой помощник, а полноценный цифровой спутник в дороге.
Что касается самого кроссовера Afeela SUV, то его дизайн продолжает идеи седана: гладкие линии, минимум лишних деталей, акцент на лаконичность. Впрочем, внешность новинки вряд ли вызовет бурю эмоций - она скорее универсальна, чем провокационна. Зато внутри обещают больше пространства и гибкости, чтобы автомобиль подходил для самых разных сценариев использования.
Выйдет ли Afeela SUV на рынок США до 2028 года? Вряд ли. Компания не спешит с запуском, предпочитая доработать концепцию и учесть все нюансы. Это разумно, учитывая непростую ситуацию с электромобилями в Америке: по данным аналитиков, продажи в 2025 году снизились на 2,1%, и это тревожный сигнал для всех игроков рынка.
Тем не менее, Sony Honda Mobility не теряет оптимизма. Они делают ставку на интеграцию технологий, открытость к сотрудничеству с разработчиками и создание новых сервисов, которые могут изменить привычное представление о личном транспорте. Получится ли у них? Время покажет, но попытка явно заслуживает внимания.
