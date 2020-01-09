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9 января 2020, 08:43

Sony присматривается к электрокарам

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Фото: Sony
Компания Sony представила концептуальный электрокар Sony Vision-S. Автомобиль получил электрическую силовую установку суммарной отдачей свыше 500 сил, автопилот, виртуальные зеркала и девять экранов в салоне.
Sony присматривается к электрокарам

Фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

Фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

Фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

Фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

Фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

Фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

фото: Sony

Sony присматривается к электрокарам

Фото: carscoops.com

Sony присматривается к электрокарам

Фото: carscoops.com

Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
Sony присматривается к электрокарам
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В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники состоялась неожиданная премьера. На стенде Sony бок о бок с телевизорами, видеокамерами и игровыми приставками расположился электрокар Sony Vision-S. Прототип разработан в сотрудничестве с инженерами австрийской компании Magna Steyr. Кроме того, в создании электрокара принимали участие Continental, Bosch, ZF, Nvidia и Qualcomm.

Концепт Sony Vision-S оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 544 л.с. С места до «сотни» он может разогнаться за 4,8 секунды. Максимальная скорость достигает 240 км/ч. Информации о шасси нет, зато компания подробно рассказала об электронной начинке. Прототип получил 33 датчика, которые следят как за дорожной ситуацией, так и за состоянием водителя. 

На передней панели расположились 5 экранов. На два из них, находящиеся по бокам торпедо, выводится изображение с боковых камер, заменяющих традиционные наружные зеркала. Салонное зеркало заднего вида – также электронное. Вдобавок на спинках передних сидений есть экраны для пассажиров второго ряда, еще один тачскрин - на торце центрального тоннеля. Развлекать пассажиров в пути будет медиасистема с доступом в интернет. Она способна воспроизводить потоковое видео и позволяет удаленно подключаться с помощью мобильных устройств. Динамики продвинутой аудиосистемы 360 Reality Audio встроены прямо в сиденья.

Пока Sony Vision-S – это лишь шоу-кар, демонстрирующий возможности компании в сфере автомобильной электроники. О планах серийного производства представители Sony не говорят. Но учитывая последние тенденции, не исключено, что уже в недалеком будущем автомобили превратятся из простого средства передвижения в продвинутый гаджет.

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Sony присматривается к электрокарам
{{material_128536}}В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники состоялась неожиданная премьера. На стенде Sony бок о бок с телевизорами, видеокамерами и игровыми приставками расположился электрокар Sony Vision-S. Прототип разработан в сотрудничестве с инженерами австрийской компании Magna Steyr. Кроме того, в создании электрокара принимали участие Continental, Bosch, ZF, Nvidia и Qualcomm.Концепт Sony Vision-S оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 544 л.с. С места до «сотни» он может разогнаться за 4,8 секунды. Максимальная скорость достигает 240 км/ч. Информации о шасси нет, зато компания подробно рассказала об электронной начинке. Прототип получил 33 датчика, которые следят как за дорожной ситуацией, так и за состоянием водителя. На передней панели расположились 5 экранов. На два из них, находящиеся по бокам торпедо, выводится изображение с боковых камер, заменяющих традиционные наружные зеркала. Салонное зеркало заднего вида – также электронное. Вдобавок на спинках передних сидений есть экраны для пассажиров второго ряда, еще один тачскрин - на торце центрального тоннеля. Развлекать пассажиров в пути будет медиасистема с доступом в интернет. Она способна воспроизводить потоковое видео и позволяет удаленно подключаться с помощью мобильных устройств. Динамики продвинутой аудиосистемы 360 Reality Audio встроены прямо в сиденья.Пока Sony Vision-S – это лишь шоу-кар, демонстрирующий возможности компании в сфере автомобильной электроники. О планах серийного производства представители Sony не говорят. Но учитывая последние тенденции, не исключено, что уже в недалеком будущем автомобили превратятся из простого средства передвижения в продвинутый гаджет.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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