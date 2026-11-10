Маркетинг, который можно понюхать: как Sony лишит водителей последнего шанса проигнорировать рекламу

10 ноября 2026, 17:24
Машина почувствует рекламу: Sony запатентовала систему, которая наполняет салон запахами с билбордов
Машина почувствует рекламу: Sony запатентовала систему, которая наполняет салон запахами с билбордов
Sony описала в патенте систему, которая распознает наружную рекламу и подбирает аромат для салона. Схема учитывает местоположение машины и может выбирать аудиторию среди пассажиров. К счастью, до реального воплощения пока далеко.
В патентной схеме внешняя камера фиксирует наружную рекламу, а GPS проверяет, действительно ли автомобиль находится рядом с зарегистрированным рекламным объектом. Затем система сверяет изображение с онлайн-базой рекламных кампаний и связанных с ними ароматов. В базе могут храниться координаты рекламного носителя и его ориентация, срок действия кампании и условия активации. Как описывает Patentlyze, окончательный выбор запаха делает управляющий блок на основании данных сервера, а не сама камера.
Заявка Sony подана в США и опубликована Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) 5 ноября, пишет Autonews со ссылкой на Patentlyze. Если система распознает нужную кампанию и подтвердит местоположение машины, блок выпуска запаха сможет подать в салон соответствующий аромат. Публикация патентной заявки раскрывает техническую концепцию, но сама по себе не означает, что Sony готовит ее к серийному внедрению.
Подачу аромата можно адресовать отдельным пассажирам. Для этого в патенте предусмотрена внутренняя камера: она должна определять занятые места и оценивать примерные возраст и пол людей в салоне, чтобы сопоставить их с целевой аудиторией рекламной кампании. Рекламодатель сможет задать параметры аудитории и длительность подачи запаха; один из описанных сценариев предусматривает около 30 секунд работы системы. Интенсивность аромата может меняться по мере приближения автомобиля к рекламному объекту.
Аппаратная часть концепции включает сменные ароматические картриджи и вентилятор, который направляет ароматизированный воздух к определенному месту в салоне. Подобный подход дает возможность подавать запах не только равномерно по всей кабине, но и к отдельным сиденьям. В патентном описании упоминаются рекламные триггеры и за пределами дорожных щитов: система может распознавать ролики на телевидении и радио, рекламу на встроенных экранах или подключенных устройствах, включая смартфоны. При выборе аромата могут учитываться канал распространения, сайт или время трансляции.
В другой истории о цифровых сообщениях автовладельцам предупреждение Li Auto о подделке касалось фальшивого сообщения о ремонте.
В патенте описаны и варианты использования системы вне рекламных кампаний: фирменный аромат при запуске автомобиля или запах, который выберет пассажир такси. Эти возможности относятся к патентной концепции; запуск устройства в серийное производство пока не официально не подтвержден.
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