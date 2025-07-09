Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина

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Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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По данным страховщиков, чаще всего полис ОСАГО покупали 38-летние водители. Мужчины делали это в 4 раза чаще, чем женщины. Самое распространенное имя – Александр. Чуть реже в потоке можно встретить Сергея или Владимира. Имя Елена звучит чаще других среди прекрасной половины водителей, хотя и ее можно услышать не так уж часто – всего в 2% случаев. Компанию Еленам составляют Татьяны и Ольги.Что касается автомобилей, то безоговорочный лидер здесь один – Lada. На долю отечественной марки приходится более 21% всех оформленных полисов «автогражданки». Самые популярные модели – Granta, Vesta и «Нива». Однако иномарки тоже не стоят в гаражах: Toyota, Kia, Hyundai и Renault уверенно держат свои позиции. При этом аналитики отметили региональные особенности. Например, в Дагестане и Ставропольском крае верны ВАЗам, а в Иркутской области и Забайкалье предпочитают японские Toyota. Москвичи и жители Подмосковья больше доверяют корейским Kia и Hyundai, тогда как в Новгородской области чаще выбирают Renault.Еще одна любопытная деталь: большинство россиян (80%) покупают новый полис ОСАГО буквально накануне начала его действия. Лишь единицы решаются купить страховку заранее, например, за месяц. Также эксперты заметили, что чаще всего люди оформляют полисы весной – пик приходится на апрель, когда многие решают обновить автомобиль или просто выезжают на дороги после зимней «спячки».