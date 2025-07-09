Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина
Что касается автомобилей, то безоговорочный лидер здесь один – Lada. На долю отечественной марки приходится более 21% всех оформленных полисов «автогражданки». Самые популярные модели – Granta, Vesta и «Нива». Однако иномарки тоже не стоят в гаражах: Toyota, Kia, Hyundai и Renault уверенно держат свои позиции. При этом аналитики отметили региональные особенности. Например, в Дагестане и Ставропольском крае верны ВАЗам, а в Иркутской области и Забайкалье предпочитают японские Toyota. Москвичи и жители Подмосковья больше доверяют корейским Kia и Hyundai, тогда как в Новгородской области чаще выбирают Renault.
Еще одна любопытная деталь: большинство россиян (80%) покупают новый полис ОСАГО буквально накануне начала его действия. Лишь единицы решаются купить страховку заранее, например, за месяц. Также эксперты заметили, что чаще всего люди оформляют полисы весной – пик приходится на апрель, когда многие решают обновить автомобиль или просто выезжают на дороги после зимней «спячки».
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Lada Granta обзавелась новой базовой комплектацией с подушкой безопасности. Сколько она стоит?
В линейке Lada Granta появилась новая комплектация начального уровня под названием Standart Plus. Ее можно считать промежуточным вариантом между самым простым исполнением Standart и более оснащенным Classic’24. Главное отличие – наличие подушки безопасности водителя, которая ранее не входила в базовое оснащение.Читать далее
-
16.06.2025, 09:30
В ДТП под Уфой погиб чемпион по мотогонкам на льду Николай Красников
На 69-м километре автодороги Р-240 в Башкирии произошла серьезная авария, унесшая жизнь одного из самых титулованных российских мотогонщиков – 40-летнего Николая Красникова, сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.Читать далее
-
16.06.2025, 08:57
На фестивале «Дикая мята» АвтоВАЗ показал новый Lada Granta Active Cross
На музыкальном фестивале «Дикая мята» в Тульской области АвтоВАЗ представил серийный экземпляр новой модификации лифтбэка Lada Granta – Active Cross. Новинка позиционируется как универсальный городской автомобиль с элементами кроссовера, ориентированный на активных владельцев, ценящих практичность и стильную внешность.Читать далее
-
30.05.2025, 15:39
АвтоВАЗ готовит Lada Granta, которой еще не было: собраны первые автомобили
На этой неделе в Тольятти собрали два опытных образца Lada Granta, оснащенных 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра и вариатором. Запуск новой модификации в серийное производство сделает модель еще более привлекательной для покупателей, предпочитающих автоматическую трансмиссию.Читать далее
-
26.05.2025, 11:38
Дилер раскрыл сроки начала продаж кросс-лифтбека Lada Granta
АвтоВАЗ готовится вывести на рынок новую модификацию лифтбека Lada Granta – Active Cross, которая будет ориентирована на молодые семьи и автомобилистов, ведущих активный образ жизни. Дилер раскрыл агентству «Автостат», когда новинка появится в шоурумах.Читать далее
-
22.05.2025, 17:00
В России опубликован список моделей, которые разрешили использовать в такси
В России официально утвердили, какие автомобили разрешено использовать для работы в такси. Соответствующий закон прошел все необходимые этапы в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. В большинстве российских регионов он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Читать далее
- 550 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
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- 850 000 РВАЗ (Lada) Granta 2023 в Москве
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