21 ноября 2019, 10:58
Составлен рейтинг ликвидных автомобилей на российском рынке
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Эксперты изучили остаточную стоимость трехлетних автомобилей и выяснили, какие из них меньше теряют в цене. В выборку вошли 87 моделей массового сегмента и 75 моделей премиальных марок.
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В массовом сегменте наиболее ликвидными остаются «корейцы» (78,1%). Второе место занимают японские бренды (74%). На третьем месте – российские (70,7%). Далее с минимальным отрывом друг от друга идут европейские (68,23%) и американские (68,19) марки. Замыкают список «китайцы» (67%). Лучший результат в сегменте среди конкретных брендов демонстрирует Mazda (81,8%), Renault (78,9%) и Toyota (78,8%). В первую тройку наиболее ликвидных моделей вошли: Hyundai Solaris (89,7%), Kia Soul (88,4%) и Mazda CX-5 (87,4%).
Среди премиальных марок медленнее теряют в цене японские бренды (70,7%). Второе место занимают европейские (67,7%), а третье – американские марки (67,3%). Аутсайдером оказался единственный корейский премиум-бренд Genesis (44,2%). В «марочном» зачете лидирует Volvo (77,7%), Lexus (77,2%) и Porsche (75,6%). Среди конкретных моделей сохраняют ликвидность Volvo V40 Cross Country (88%), Audi Q7 (83,4%) и Lexus RX (81,4%).
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