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21 ноября 2019, 10:58

Составлен рейтинг ликвидных автомобилей на российском рынке

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Эксперты изучили остаточную стоимость трехлетних автомобилей и выяснили, какие из них меньше теряют в цене. В выборку вошли 87 моделей массового сегмента и 75 моделей премиальных марок.
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Изменение цен изучили специалисты проекта «Правильная цена» совместно с агентством «Автостат Инфо». Среднерыночная остаточная стоимость автомобилей сократилась по сравнению с прошлым годом до 72,3% (-0,2%). Но динамика у всех марок разная. На основе данных об остаточной стоимости трехлетних автомобилей (2016 года выпуска) эксперты составили рейтинги наиболее ликвидных марок отдельно по каждому сегменту.

В массовом сегменте наиболее ликвидными остаются «корейцы» (78,1%). Второе место занимают японские бренды (74%). На третьем месте – российские (70,7%). Далее с минимальным отрывом друг от друга идут европейские (68,23%) и американские (68,19) марки. Замыкают список «китайцы» (67%). Лучший результат в сегменте среди конкретных брендов демонстрирует Mazda (81,8%), Renault (78,9%) и Toyota (78,8%). В первую тройку наиболее ликвидных моделей вошли: Hyundai Solaris (89,7%), Kia Soul (88,4%) и Mazda CX-5 (87,4%).

Среди премиальных марок медленнее теряют в цене японские бренды (70,7%). Второе место занимают европейские (67,7%), а третье – американские марки (67,3%). Аутсайдером оказался единственный корейский премиум-бренд Genesis (44,2%). В «марочном» зачете лидирует Volvo (77,7%), Lexus (77,2%) и Porsche (75,6%). Среди конкретных моделей сохраняют ликвидность Volvo V40 Cross Country (88%), Audi Q7 (83,4%) и Lexus RX (81,4%).

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Составлен рейтинг ликвидных автомобилей на российском рынке
{{material_128143}}Изменение цен изучили специалисты проекта «Правильная цена» совместно с агентством «Автостат Инфо». Среднерыночная остаточная стоимость автомобилей сократилась по сравнению с прошлым годом до 72,3% (-0,2%). Но динамика у всех марок разная. На основе данных об остаточной стоимости трехлетних автомобилей (2016 года выпуска) эксперты составили рейтинги наиболее ликвидных марок отдельно по каждому сегменту.В массовом сегменте наиболее ликвидными остаются «корейцы» (78,1%). Второе место занимают японские бренды (74%). На третьем месте – российские (70,7%). Далее с минимальным отрывом друг от друга идут европейские (68,23%) и американские (68,19) марки. Замыкают список «китайцы» (67%). Лучший результат в сегменте среди конкретных брендов демонстрирует Mazda (81,8%), Renault (78,9%) и Toyota (78,8%). В первую тройку наиболее ликвидных моделей вошли: Hyundai Solaris (89,7%), Kia Soul (88,4%) и Mazda CX-5 (87,4%).Среди премиальных марок медленнее теряют в цене японские бренды (70,7%). Второе место занимают европейские (67,7%), а третье – американские марки (67,3%). Аутсайдером оказался единственный корейский премиум-бренд Genesis (44,2%). В «марочном» зачете лидирует Volvo (77,7%), Lexus (77,2%) и Porsche (75,6%). Среди конкретных моделей сохраняют ликвидность Volvo V40 Cross Country (88%), Audi Q7 (83,4%) и Lexus RX (81,4%).
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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