7 июня 2018, 13:27
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами
По итогам продаж новых автомобилей за первые 4 месяца 2018 года специалисты аналитического агентства Автостат составили ТОП-30 российских регионов. Всего с января по апрель нынешнего года было продано 475,4 тысячи новых автомобилей. Помимо столичных регионов в рейтинге лидируют Татарстан, Краснодарский край и Башкортостан.
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Среди нестоличных регионов больше всего автомобилей с января по апрель 2018 года было продано в Татарстане – 22 тысячи машин (+12,1%), Краснодарском крае (17,8 тыс. шт., +20,5%) и Башкортостане (17,5 тыс. шт.; +22,1%). Далее идут Самарская (15,8 тыс. шт.; +17,7%) и Свердловская (14,9 тыс. шт.; +31,5%) области.
Во всех регионах из ТОП-30 наблюдалась положительная динамика. Активнее всего продажи росли в Удмуртии. Здесь дилеры реализовали на 63,7% автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года: 6,7 тыс. автомобилей вместо 4,1 тыс.машин. На втором месте Ханты-Мансийский АО (8,4 тыс. шт., +32,7%), а также Свердловская (14,9 тыс. шт., +31,5%) и Тюменская (5,2 тыс. шт., +31,1%) области.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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