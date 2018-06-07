7 июня 2018, 13:27

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами

По итогам продаж новых автомобилей за первые 4 месяца 2018 года специалисты аналитического агентства Автостат составили ТОП-30 российских регионов. Всего с января по апрель нынешнего года было продано 475,4 тысячи новых автомобилей. Помимо столичных регионов в рейтинге лидируют Татарстан, Краснодарский край и Башкортостан.
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По данным агентства Автостат, в первые четыре месяца текущего года в России было продано на 18% новых автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого – 475,4 тыс. вместо 402,9 тыс. автомобилей. Больше всего машин, вполне закономерно, реализовали в Москве (72,2 тыс. шт.), но объемы продаж росли в столице несколько медленнее, чем в среднем по стране – на 14,8%. В Московской области объемы продаж увеличились на 15,6% до 39 тысяч автомобилей. Третью строчку занимает Санкт-Петербург – 33,5 тысячи проданных автомобилей и плюс 15,7%. На долю этих трех регионов приходится треть всех реализованных в России новых автомобилей.

Среди нестоличных регионов больше всего автомобилей с января по апрель 2018 года было продано в Татарстане – 22 тысячи машин (+12,1%), Краснодарском крае (17,8 тыс. шт., +20,5%) и Башкортостане (17,5 тыс. шт.; +22,1%). Далее идут Самарская (15,8 тыс. шт.; +17,7%) и Свердловская (14,9 тыс. шт.; +31,5%) области.

Во всех регионах из ТОП-30 наблюдалась положительная динамика. Активнее всего продажи росли в Удмуртии. Здесь дилеры реализовали на 63,7% автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года: 6,7 тыс. автомобилей вместо 4,1 тыс.машин. На втором месте Ханты-Мансийский АО (8,4 тыс. шт., +32,7%), а также Свердловская (14,9 тыс. шт., +31,5%) и Тюменская (5,2 тыс. шт., +31,1%) области.


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Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами
{{material_123434}}По данным агентства Автостат, в первые четыре месяца текущего года в России было продано на 18% новых автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого – 475,4 тыс. вместо 402,9 тыс. автомобилей. Больше всего машин, вполне закономерно, реализовали в Москве (72,2 тыс. шт.), но объемы продаж росли в столице несколько медленнее, чем в среднем по стране – на 14,8%. В Московской области объемы продаж увеличились на 15,6% до 39 тысяч автомобилей. Третью строчку занимает Санкт-Петербург – 33,5 тысячи проданных автомобилей и плюс 15,7%. На долю этих трех регионов приходится треть всех реализованных в России новых автомобилей.Среди нестоличных регионов больше всего автомобилей с января по апрель 2018 года было продано в Татарстане – 22 тысячи машин (+12,1%), Краснодарском крае (17,8 тыс. шт., +20,5%) и Башкортостане (17,5 тыс. шт.; +22,1%). Далее идут Самарская (15,8 тыс. шт.; +17,7%) и Свердловская (14,9 тыс. шт.; +31,5%) области.Во всех регионах из ТОП-30 наблюдалась положительная динамика. Активнее всего продажи росли в Удмуртии. Здесь дилеры реализовали на 63,7% автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года: 6,7 тыс. автомобилей вместо 4,1 тыс.машин. На втором месте Ханты-Мансийский АО (8,4 тыс. шт., +32,7%), а также Свердловская (14,9 тыс. шт., +31,5%) и Тюменская (5,2 тыс. шт., +31,1%) области.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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