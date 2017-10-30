30 октября 2017, 10:51

Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series

Баварский производитель BMW провел презентацию Gran Coupe 4-Series. По мнению зарубежных автомобильных экспертов, этот автомобиль весьма приспособлен к повседневной эксплуатации.
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  Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series BMW 4 Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series BMW 4 Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series BMW 4 Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series BMW 4 Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series BMW 4 Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series
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BMW 4 Gran Coupe 440i xDrive 3.0 AT
3 л, 326 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.0 с, 250 км/ч
4638 x 1825 x 1389 мм
полный
АИ-95, 7.1 л на 100 км
3 100 000 руб
Все характеристики
Внешность новинки не отличается агрессивным дизайном - экстерьер скорее выполнен в классическом стиле. И техническое оснащение не является чрезвычайно мощным. Создатели оснастили модель 3-литровым двигателем В58, выдающим 320 «лошадей» и 450 Нм крутящего момента. Список дополнений включает выхлопную систему Akrapovic, что сделало автомобиль достаточно тихим. Разгон до 100 км/ч займет у новинки 5,1 секунды.

Особого внимания заслуживает пакет M Performance, добавляющий автомобилю привлекательности. Правда, передний и задний бамперы остались стандартными. Машина передвигается на 20-дюймовых колесных дисках и имеет радиаторную решетку черного цвета.

Салон и рулевое колесо получили вставки из углеродного волокна и отделку из алькантары, а сиденья частично оформлены из кожи синего цвета. Как подчеркивают представители компании, этот автомобиль ориентирован на покупателей, имеющих семью. С этой целью Gran Coupe 4-Series обладает улучшенными системами безопасности, модернизированной мультимедийной установкой, а по желанию клиента может оснащаться технологией полуавтономного вождения. Стоимость модели и дата старта продаж пока не названы.

Новинки и концепт кары БМВ 4

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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
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Noname
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Алексей
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Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series
{{params_55143}}Внешность новинки не отличается агрессивным дизайном - экстерьер скорее выполнен в классическом стиле. И техническое оснащение не является чрезвычайно мощным. Создатели оснастили модель 3-литровым двигателем В58, выдающим 320 «лошадей» и 450 Нм крутящего момента. Список дополнений включает выхлопную систему Akrapovic, что сделало автомобиль достаточно тихим. Разгон до 100 км/ч займет у новинки 5,1 секунды.Особого внимания заслуживает пакет M Performance, добавляющий автомобилю привлекательности. Правда, передний и задний бамперы остались стандартными. Машина передвигается на 20-дюймовых колесных дисках и имеет радиаторную решетку черного цвета.Салон и рулевое колесо получили вставки из углеродного волокна и отделку из алькантары, а сиденья частично оформлены из кожи синего цвета. Как подчеркивают представители компании, этот автомобиль ориентирован на покупателей, имеющих семью. С этой целью Gran Coupe 4-Series обладает улучшенными системами безопасности, модернизированной мультимедийной установкой, а по желанию клиента может оснащаться технологией полуавтономного вождения. Стоимость модели и дата старта продаж пока не названы.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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