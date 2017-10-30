Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series
|BMW 4 Gran Coupe 440i xDrive 3.0 AT
|3 л, 326 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.0 с, 250 км/ч
|4638 x 1825 x 1389 мм
|полный
|АИ-95, 7.1 л на 100 км
|3 100 000 руб
|Все характеристики
Особого внимания заслуживает пакет M Performance, добавляющий автомобилю привлекательности. Правда, передний и задний бамперы остались стандартными. Машина передвигается на 20-дюймовых колесных дисках и имеет радиаторную решетку черного цвета.
Салон и рулевое колесо получили вставки из углеродного волокна и отделку из алькантары, а сиденья частично оформлены из кожи синего цвета. Как подчеркивают представители компании, этот автомобиль ориентирован на покупателей, имеющих семью. С этой целью Gran Coupe 4-Series обладает улучшенными системами безопасности, модернизированной мультимедийной установкой, а по желанию клиента может оснащаться технологией полуавтономного вождения. Стоимость модели и дата старта продаж пока не названы.
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