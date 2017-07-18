Состоялась презентация нового кроссовера Geely
{material_119844}}В целом автомобиль выполнен в соответствии со стилистической концепцией китайской компании. Паркетник получил рельефный капот, массивный бампер с большими воздухозаборниками и широкую решетку радиатора. Эти детали сделали новинку достаточно агрессивной и добавили небольшому по габаритам автомобилю «внушительности».
Что касается габаритов, то их автопроизводитель опубликовал с точностью до миллиметра. В длину S1 равен 4 465 мм, в ширину - 1 800 мм, а в высоту - 1 535 мм. Колесная база равна 2 668 мм. Силовой агрегат представлен двумя вариантами исполнения. Под капотом может быть 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий мощность, равную 133 л.с., или атмосферный 103-сильный «мотор» объемом 1,5 литра. Покупатели смогут выбрать между «механикой» и «автоматом» с 5-ю скоростями. Привод предусмотрен только передний.
Представители компании пока не сообщили, на каких рынках будет представлен новый кроссовер. Известно доподлинно, что продажи начнутся до конца текущего года. Цена новинки пока также не известна. Возможно для серийного выпуска автомобиль получит другое название.
Комплектации и технические характеристики
|Geely Emgrand 7 Standart 1.5 MT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|106
|Объем двигателя
|1498
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.4
|Загородный цикл
|5.7
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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