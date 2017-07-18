18 июля 2017, 13:15

Состоялась презентация нового кроссовера Geely

Китайские автопроизводители представили новый кроссовер, который еще даже не получил товарного имени. В рамках компании он числится как Geely S1. По предварительным оценкам, новый паркетник окажется на ступень ниже «старшего брата» - модели Geely Emgrand X7.
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{material_119844}}В целом автомобиль выполнен в соответствии со стилистической концепцией китайской компании. Паркетник получил рельефный капот, массивный бампер с большими воздухозаборниками и широкую решетку радиатора. Эти детали сделали новинку достаточно агрессивной и добавили небольшому по габаритам автомобилю «внушительности».

Что касается габаритов, то их автопроизводитель опубликовал с точностью до миллиметра. В длину S1 равен 4 465 мм, в ширину - 1 800 мм, а в высоту - 1 535 мм. Колесная база равна 2 668 мм. Силовой агрегат представлен двумя вариантами исполнения. Под капотом может быть 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий мощность, равную 133 л.с., или атмосферный 103-сильный «мотор» объемом 1,5 литра. Покупатели смогут выбрать между «механикой» и «автоматом» с 5-ю скоростями. Привод предусмотрен только передний.

Представители компании пока не сообщили, на каких рынках будет представлен новый кроссовер. Известно доподлинно, что продажи начнутся до конца текущего года. Цена новинки пока также не известна. Возможно для серийного выпуска автомобиль получит другое название.

Комплектации и технические характеристики

Geely Emgrand 7 Standart 1.5 MT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин106
Объем двигателя1498
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.4
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
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Новинки и концепт кары Джили Эмгранд 7

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Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
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Состоялась презентация нового кроссовера Geely
{material_119844}}В целом автомобиль выполнен в соответствии со стилистической концепцией китайской компании. Паркетник получил рельефный капот, массивный бампер с большими воздухозаборниками и широкую решетку радиатора. Эти детали сделали новинку достаточно агрессивной и добавили небольшому по габаритам автомобилю «внушительности».Что касается габаритов, то их автопроизводитель опубликовал с точностью до миллиметра. В длину S1 равен 4 465 мм, в ширину - 1 800 мм, а в высоту - 1 535 мм. Колесная база равна 2 668 мм. Силовой агрегат представлен двумя вариантами исполнения. Под капотом может быть 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий мощность, равную 133 л.с., или атмосферный 103-сильный «мотор» объемом 1,5 литра. Покупатели смогут выбрать между «механикой» и «автоматом» с 5-ю скоростями. Привод предусмотрен только передний.Представители компании пока не сообщили, на каких рынках будет представлен новый кроссовер. Известно доподлинно, что продажи начнутся до конца текущего года. Цена новинки пока также не известна. Возможно для серийного выпуска автомобиль получит другое название.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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