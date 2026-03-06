Брать нельзя отказаться: разбираем плюсы и минусы подержанного Haval Jolion

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 18:26

Стоит ли покупать подержанный Haval Jolion: главные плюсы и минусы после 3 лет эксплуатации

Haval Jolion быстро стал одним из самых востребованных кроссоверов в России благодаря современным технологиям и привлекательной цене. Сейчас на вторичном рынке появляется все больше предложений, и покупателям важно понимать, на что обращать внимание при выборе подержанного Jolion. В материале - анализ технических особенностей, типичных проблем и актуальных цен.

В последние годы Haval Jolion уверенно закрепился в сегменте компактных кроссоверов, и теперь его все чаще можно встретить на вторичном рынке. Причина интереса очевидна: сочетание современной платформы, богатого оснащения и разумной стоимости, однако вопрос о том, насколько оправдана покупка подержанного Jolion с подходящим к концу гарантийным сроком, остается открытым.

Haval Jolion построен на актуальной платформе LEMON и с 2021 года выпускается в России с двумя турбированными моторами объемом 1,5 литра: базовым на 143 силы с передним приводом и 150-сильным вариантом с полным приводом, причем уже в дорестайлинговой версии автомобиль предлагает климат-контроль, бесключевой доступ и медиасистему с 10-дюймовым экраном.

На вторичном рынке сегодня представлено около 800 экземпляров, преимущественно дорестайлинговых, с ценами на переднеприводные версии от 1,5 до 2,4 миллиона рублей, в то время как полноприводные модификации стоят дороже — от 1,8 до 2,7 миллиона.

Что касается надежности, кузов Jolion хоть и покрывается сколами, но коррозия развивается медленно, а салон сохраняет достойный вид даже после нескольких лет эксплуатации, хотя изредка встречаются сбои в работе электроники и систем доступа. Базовый двигатель, являющийся доработкой тойотовского агрегата, требует периодической регулировки клапанов и имеет слабые места в системе зажигания и турбине, а старший мотор с непосредственным впрыском проходил отзывную кампанию по замене лямбда-зонда, но при своевременном обслуживании оба силовых агрегата способны пройти не менее 200 000 километров.

Коробки передач — как механика, так и семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями — зарекомендовали себя надежно, а система полного привода с муфтой BorgWarner считается безотказной, хотя передняя подвеска и тормоза требуют внимания из-за склонности к перегреву дисков и быстрому износу колодок. На рынке встречаются самые разные экземпляры, например, Jolion 2021 года с пробегом 32 000 километров после ДТП или белый кроссовер 2022 года с полным приводом, у которого внезапно вышел из строя генератор, при этом оба варианта оцениваются в районе 1,8–1,9 миллиона рублей. Более доступные предложения включают переднеприводный автомобиль 2022 года за 1,58 миллиона с единственным минусом в виде севшего аккумулятора, а также свежий Jolion 2024 года без ДТП с дополнительными опциями на 300 000 рублей, который продается за 2,2 миллиона из-за срочной потребности продавца в деньгах.

В целом, Haval Jolion на вторичном рынке выглядит достойно: серьезных проблем с коррозией, двигателями или коробками не выявлено, а большинство недостатков носят единичный характер. Это крепкий и хорошо оснащенный кроссовер, который сохраняет свою стоимость и редко разочаровывает владельцев, однако рассчитывать на дешевизну не стоит — Jolion знает себе цену и требует внимательного подхода при выборе.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall, Toyota
