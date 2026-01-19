Владельцы рискуют потерять машины — что делать в 2026 году

19 января 2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.
На российских таможнях скопились сотни автомобилей, которые не успели пройти оформление до резкого увеличения утилизационного сбора. Владельцы, рассчитывавшие на выгодную покупку, теперь оказались в ловушке новых правил. Как сообщает Autonews, ситуация особенно остро затронула тех, кто заказывал машины из Японии и Китая для личного пользования. Из-за задержек в поставках и изменений в законодательстве эти автомобили могут быть изъяты в пользу государства.
Утилизационный сбор - это обязательный платеж, который взимается при ввозе транспортных средств. С декабря прошлого года в России действуют новые ставки: льготные условия теперь распространяются только на автомобили с мощностью до 160 л.с. Все остальные машины облагаются по коммерческим тарифам, которые в разы превышают прежние суммы. Например, за популярный кроссовер Geely Monjaro с мотором 238 л.с. теперь нужно заплатить более миллиона рублей вместо прежних 3,4 тысячи. Для BMW X3 сумма выросла почти в тысячу раз.
Многие россияне планировали приобрести автомобиль в 2025 году, ориентируясь на старые ставки. Однако с 1 декабря все изменилось: теперь размер сбора зависит не только от объема двигателя, но и от мощности. Те, кто не успел оформить документы до дедлайна, столкнулись с необходимостью платить огромные суммы или искать другие выходы из положения.
Крупные компании-импортеры заранее запаслись мощными автомобилями, чтобы избежать потерь. Но частные покупатели, особенно на Дальнем Востоке, оказались в более уязвимом положении. Поставки из Японии и Китая задержались, а новые правила вступили в силу. В результате многие машины застряли на границе, а их владельцы теперь вынуждены выбирать между оплатой непомерного сбора или потерей автомобиля.
Таможенные органы заявляют, что сделали все возможное для своевременного оформления документов. Все декларации, поданные до 23:59 30 ноября, были приняты. Однако обстоятельства, из-за которых часть машин не успела пройти оформление, не входят в зону ответственности таможни. Теперь владельцам предстоит решать, что делать с зависшими автомобилями.
По словам представителей рынка, у граждан практически не осталось вариантов. Можно попытаться растаможить машину по новым ставкам, что обойдется в десятки или даже сотни раз дороже, чем планировалось. Другой путь - попытаться продать автомобиль за границу, например, в страны СНГ. Но это сопряжено с дополнительными расходами и рисками. Вернуть машину обратно в Японию или Китай практически невозможно из-за высоких затрат на логистику и оформление.
Некоторые импортеры, дорожащие своей репутацией, готовы компенсировать клиентам часть убытков. Но таких компаний немного, и далеко не все готовы брать на себя ответственность за задержки, вызванные внешними обстоятельствами. Большинство владельцев вынуждены самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации.
Если автомобиль не будет растаможен в установленные сроки, он может быть обращен в доход государства. Сейчас срок хранения на таможне составляет 60 дней, но обсуждается возможность его сокращения до 30. Законопроект пока не принят, но владельцы уже опасаются, что времени на принятие решения станет еще меньше.
С начала года автомобили в России подорожали практически на все модели. Причина - не только рост утилизационного сбора, но и повышение НДС. В результате многие россияне оказались в ситуации, когда покупка машины стала практически недоступной роскошью. Особенно это касается мощных и популярных моделей, которые теперь облагаются максимальными ставками.
Эксперты отмечают, что ситуация на рынке остается крайне напряженной. Владельцы зависших на таможне автомобилей вынуждены принимать непростые решения. Кто-то готов платить огромные суммы, чтобы не потерять машину, другие ищут способы избавиться от проблемного транспорта. Но для большинства это стало настоящим испытанием, которое вряд ли забудется в ближайшее время.
