Привезут за одну неделю под заказ? Какую уловку скрывают продавцы Kia Sportage в РФ

Просят до 5,5 миллиона рублей: почему новый Kia Sportage так сильно взлетел в цене

В объявлениях встречаются разные версии популярной модели. Итоговая стоимость зависит от двигателя и привода. Часть машин уже находится у продавцов. Другие готовы доставить в короткий срок. Подробности предложений - в материале.

В объявлениях встречаются разные версии популярной модели. Итоговая стоимость зависит от двигателя и привода. Часть машин уже находится у продавцов. Другие готовы доставить в короткий срок. Подробности предложений - в материале.

У крупных дилеров обновленные машины стоят до 5 500 000 рублей. В эту сумму включены полноприводная трансмиссия, коммерческий утильсбор и гарантия продавца. Подробности изученных объявлений приводит Автоновости дня.

Самые доступные предложения - дорестайлинговые версии. За 3 350 000 рублей в Барнауле продают переднеприводный автомобиль 2026 года с турбомотором 1,5 литра мощностью 200 сил и восьмиступенчатым автоматом. В Екатеринбурге за те же деньги выставлен кроссовер 2024 года с мотором 1,6 литра на 180 сил и роботизированной коробкой.

Другие машины с 200-сильным двигателем стоят от 3 450 000 рублей в Краснодаре и Самаре. В Симферополе цена начинается с 3 550 000 рублей, в Набережных Челнах - с 3 600 000. Предложения из Астрахани и Казани оцениваются в 3 700 000 рублей, а из Ростова-на-Дону и Краснодара - в 3 790 000. В Москве за такой Sportage просят минимум 3 980 000 рублей. В Санкт-Петербурге за 3 600 000 рублей продают версию с двухлитровым атмосферным мотором на 150 сил и шестиступенчатым автоматом.

Дорестайлинговые машины также размещены в объявлениях из Владивостока, Тюмени, Тольятти, Саратова, Новосибирска, Севастополя, Красноярска, Челябинска и Ярославля. В Саратове предлагают наиболее мощную модификацию: двухлитровый турбомотор на 236 сил, полный привод и восьмиступенчатый автомат.

Обновленные Sportage встречаются по сопоставимым ценам. В Краснодаре такой автомобиль выставлен за 3 495 000 рублей, в Ростове-на-Дону и Самаре - за 3 750 000. В Москве, Липецке и Симферополе цены начинаются с 3 800 000 рублей. У крупных дилеров переднеприводные версии с турбомотором 1,5 литра на 200 сил стоят примерно 3 890 000-4 350 000 рублей. Полноприводные варианты с двухлитровым атмосферным двигателем на 150 сил и автоматом оцениваются в 4 599 000-5 500 000 рублей.

Силовые установки Sportage пятого поколения различаются в зависимости от рынка. Например, американская версия оснащается атмосферным бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 187 hp (около 190 л.с.) и моментом 241 Н·м, восьмиступенчатым автоматом и передним либо полным приводом. Для одной из переднеприводных модификаций заявлен расход 28 mpg в смешанном цикле - примерно 8,4 л/100 км. В европейской линейке есть 1,6-литровые турбомоторы и гибридные варианты: у гибрида с батареей 1,49 кВт·ч суммарная мощность достигает 226 hp, а крутящий момент - 350 Н·м. Подключаемый гибрид использует батарею 13,8 кВт·ч и способен проехать до 43 миль на электротяге по WLTP.

В оснащение наиболее дорогих машин входят матричные светодиодные фары, 19-дюймовые диски и отделка салона экокожей. Также предусмотрены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный экран на 10,25 дюйма с Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка и проекция на лобовое стекло. Среди других опций - круговой обзор, шесть подушек безопасности, панорамная крыша, вентиляция передних сидений и трехзонный климат-контроль с ионизацией.

Размеры также зависят от региональной версии. У американского Sportage длина составляет 4661 мм, ширина - 1864 мм, колесная база - 2756 мм; высота варьируется от 1661 до 1684 мм. Для европейского гибридного варианта указаны габариты 4685 × 1865 × 1665 мм. Поэтому при выборе автомобиля из объявления его комплектацию и характеристики удобно сверять с VIN и документами на конкретный экземпляр.

Некоторые продавцы принимают заказы на автомобили с доставкой в Россию за одну-две недели. Окончательную цену обычно рассчитывают по курсу валют с учетом логистики, таможенных платежей и утильсбора.