Привезут за одну неделю под заказ? Какую уловку скрывают продавцы Kia Sportage в РФ

9 ноября 2026, 09:47
Просят до 5,5 миллиона рублей: почему новый Kia Sportage так сильно взлетел в цене
Просят до 5,5 миллиона рублей: почему новый Kia Sportage так сильно взлетел в цене
В объявлениях встречаются разные версии популярной модели. Итоговая стоимость зависит от двигателя и привода. Часть машин уже находится у продавцов. Другие готовы доставить в короткий срок. Подробности предложений - в материале.
У крупных дилеров обновленные машины стоят до 5 500 000 рублей. В эту сумму включены полноприводная трансмиссия, коммерческий утильсбор и гарантия продавца. Подробности изученных объявлений приводит Автоновости дня.
Самые доступные предложения - дорестайлинговые версии. За 3 350 000 рублей в Барнауле продают переднеприводный автомобиль 2026 года с турбомотором 1,5 литра мощностью 200 сил и восьмиступенчатым автоматом. В Екатеринбурге за те же деньги выставлен кроссовер 2024 года с мотором 1,6 литра на 180 сил и роботизированной коробкой.
Другие машины с 200-сильным двигателем стоят от 3 450 000 рублей в Краснодаре и Самаре. В Симферополе цена начинается с 3 550 000 рублей, в Набережных Челнах - с 3 600 000. Предложения из Астрахани и Казани оцениваются в 3 700 000 рублей, а из Ростова-на-Дону и Краснодара - в 3 790 000. В Москве за такой Sportage просят минимум 3 980 000 рублей. В Санкт-Петербурге за 3 600 000 рублей продают версию с двухлитровым атмосферным мотором на 150 сил и шестиступенчатым автоматом.
Дорестайлинговые машины также размещены в объявлениях из Владивостока, Тюмени, Тольятти, Саратова, Новосибирска, Севастополя, Красноярска, Челябинска и Ярославля. В Саратове предлагают наиболее мощную модификацию: двухлитровый турбомотор на 236 сил, полный привод и восьмиступенчатый автомат.
Обновленные Sportage встречаются по сопоставимым ценам. В Краснодаре такой автомобиль выставлен за 3 495 000 рублей, в Ростове-на-Дону и Самаре - за 3 750 000. В Москве, Липецке и Симферополе цены начинаются с 3 800 000 рублей. У крупных дилеров переднеприводные версии с турбомотором 1,5 литра на 200 сил стоят примерно 3 890 000-4 350 000 рублей. Полноприводные варианты с двухлитровым атмосферным двигателем на 150 сил и автоматом оцениваются в 4 599 000-5 500 000 рублей.
Силовые установки Sportage пятого поколения различаются в зависимости от рынка. Например, американская версия оснащается атмосферным бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 187 hp (около 190 л.с.) и моментом 241 Н·м, восьмиступенчатым автоматом и передним либо полным приводом. Для одной из переднеприводных модификаций заявлен расход 28 mpg в смешанном цикле - примерно 8,4 л/100 км. В европейской линейке есть 1,6-литровые турбомоторы и гибридные варианты: у гибрида с батареей 1,49 кВт·ч суммарная мощность достигает 226 hp, а крутящий момент - 350 Н·м. Подключаемый гибрид использует батарею 13,8 кВт·ч и способен проехать до 43 миль на электротяге по WLTP.
В оснащение наиболее дорогих машин входят матричные светодиодные фары, 19-дюймовые диски и отделка салона экокожей. Также предусмотрены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный экран на 10,25 дюйма с Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка и проекция на лобовое стекло. Среди других опций - круговой обзор, шесть подушек безопасности, панорамная крыша, вентиляция передних сидений и трехзонный климат-контроль с ионизацией.
Размеры также зависят от региональной версии. У американского Sportage длина составляет 4661 мм, ширина - 1864 мм, колесная база - 2756 мм; высота варьируется от 1661 до 1684 мм. Для европейского гибридного варианта указаны габариты 4685 × 1865 × 1665 мм. Поэтому при выборе автомобиля из объявления его комплектацию и характеристики удобно сверять с VIN и документами на конкретный экземпляр.
Некоторые продавцы принимают заказы на автомобили с доставкой в Россию за одну-две недели. Окончательную цену обычно рассчитывают по курсу валют с учетом логистики, таможенных платежей и утильсбора.
Похожие материалы Киа
-
21.10.2026, 20:16
Сравнение Haval F7, Geely Atlas и Kia Sportage: коробки передач, оснащение и багажник
Все три модели относятся к одному классу и могут оснащаться полным приводом, но различаются коробками передач и набором оборудования. У Haval F7 - роботизированная трансмиссия, у Geely Atlas - автомат, а Kia Sportage доступен также с механической коробкой.Читать далее
-
20.10.2026, 02:08
Стоит ли брать японца или корейца 2021 года: разбор Camry, Sportage, Tucson
В 2026 году на российской вторичке высоким спросом пользуются Toyota Camry и Kia Sportage 2021 года выпуска. В числе востребованных моделей также Hyundai Tucson.Читать далее
-
16.10.2026, 10:27
Десять подержанных кроссоверов до миллиона рублей в 2026 году
За миллион рублей в 2026 году кроссовер придется искать на вторичном рынке. В подборке десять моделей, от Renault Duster до Volkswagen Tiguan, и главные узлы для проверки перед сделкой.Читать далее
-
15.10.2026, 05:03
Kia Sportage 4-го поколения против Chery Tiggo 7 Pro: что важнее — динамика или багажник
Tiggo 7 Pro быстрее набирает ход и выше над дорогой, зато Sportage предлагает 586 литров багажника против 475 у Chery. У каждой модели есть слабые места, которые стоит проверить перед покупкой.Читать далее
-
13.10.2026, 11:31
Автомобили для водителей старше 50: комфорт и надежность без лишних сложностей
Водители после 50 лет все чаще выбирают машины, которые не требуют постоянного ремонта и не раздражают сложной электроникой. Семь моделей, оказавшихся в центре внимания, показывают, как меняются приоритеты на рынке.Читать далее
-
12.10.2026, 16:00
Hyundai Tucson и Kia Sportage 2026: разница в цене до 90 000 рублей и реальные отличия
В 2026 году разница в цене между Hyundai Tucson и Kia Sportage доходит до 90 000 рублей при одинаковой платформе. Покупатели выбирают между богатым оснащением Tucson и доступной ценой Sportage.Читать далее
-
12.10.2026, 15:31
Три кроссовера с пробегом за 1,5 миллиона рублей вместо нового китайского авто
В 2026 году дилеры просят за новые китайские кроссоверы от 2,5 миллионов рублей, а бюджет многих семей ограничен. Какие проверенные полноприводные кроссоверы реально купить за 1,4-1,6 млн и почему они могут оказаться выгоднее новых моделей - разбор с конкретными примерами и цифрами.Читать далее
-
12.10.2026, 12:50
Пять иностранных авто сохраняют доступные цены несмотря на новый утильсбор
В России меняются условия ввоза машин. Некоторые модели внезапно стали выгоднее. Покупатели спешат воспользоваться ситуацией. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.10.2026, 08:03
Kia Sportage против Hyundai Tucson в 2026 году: сравнение цен и комплектаций
Hyundai Tucson и Kia Sportage делят одну платформу, но расходятся по цене и оснащению. В 2026 году разрыв доходит до 90 тысяч рублей, а выбор зависит не только от внешности.Читать далее
-
10.10.2026, 09:01
Рейтинг кроссоверов с самым просторным салоном среди бюджетных моделей 2026 года
Цены на кроссоверы растут, а просторные и удобные модели становятся редкостью. Какие машины из свежего рейтинга действительно дают максимум пространства и комфорта без лишних переплат - подробности с примерами.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
21.10.2026, 20:16
Сравнение Haval F7, Geely Atlas и Kia Sportage: коробки передач, оснащение и багажник
Все три модели относятся к одному классу и могут оснащаться полным приводом, но различаются коробками передач и набором оборудования. У Haval F7 - роботизированная трансмиссия, у Geely Atlas - автомат, а Kia Sportage доступен также с механической коробкой.Читать далее
-
20.10.2026, 02:08
Стоит ли брать японца или корейца 2021 года: разбор Camry, Sportage, Tucson
В 2026 году на российской вторичке высоким спросом пользуются Toyota Camry и Kia Sportage 2021 года выпуска. В числе востребованных моделей также Hyundai Tucson.Читать далее
-
16.10.2026, 10:27
Десять подержанных кроссоверов до миллиона рублей в 2026 году
За миллион рублей в 2026 году кроссовер придется искать на вторичном рынке. В подборке десять моделей, от Renault Duster до Volkswagen Tiguan, и главные узлы для проверки перед сделкой.Читать далее
-
15.10.2026, 05:03
Kia Sportage 4-го поколения против Chery Tiggo 7 Pro: что важнее — динамика или багажник
Tiggo 7 Pro быстрее набирает ход и выше над дорогой, зато Sportage предлагает 586 литров багажника против 475 у Chery. У каждой модели есть слабые места, которые стоит проверить перед покупкой.Читать далее
-
13.10.2026, 11:31
Автомобили для водителей старше 50: комфорт и надежность без лишних сложностей
Водители после 50 лет все чаще выбирают машины, которые не требуют постоянного ремонта и не раздражают сложной электроникой. Семь моделей, оказавшихся в центре внимания, показывают, как меняются приоритеты на рынке.Читать далее
-
12.10.2026, 16:00
Hyundai Tucson и Kia Sportage 2026: разница в цене до 90 000 рублей и реальные отличия
В 2026 году разница в цене между Hyundai Tucson и Kia Sportage доходит до 90 000 рублей при одинаковой платформе. Покупатели выбирают между богатым оснащением Tucson и доступной ценой Sportage.Читать далее
-
12.10.2026, 15:31
Три кроссовера с пробегом за 1,5 миллиона рублей вместо нового китайского авто
В 2026 году дилеры просят за новые китайские кроссоверы от 2,5 миллионов рублей, а бюджет многих семей ограничен. Какие проверенные полноприводные кроссоверы реально купить за 1,4-1,6 млн и почему они могут оказаться выгоднее новых моделей - разбор с конкретными примерами и цифрами.Читать далее
-
12.10.2026, 12:50
Пять иностранных авто сохраняют доступные цены несмотря на новый утильсбор
В России меняются условия ввоза машин. Некоторые модели внезапно стали выгоднее. Покупатели спешат воспользоваться ситуацией. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.10.2026, 08:03
Kia Sportage против Hyundai Tucson в 2026 году: сравнение цен и комплектаций
Hyundai Tucson и Kia Sportage делят одну платформу, но расходятся по цене и оснащению. В 2026 году разрыв доходит до 90 тысяч рублей, а выбор зависит не только от внешности.Читать далее
-
10.10.2026, 09:01
Рейтинг кроссоверов с самым просторным салоном среди бюджетных моделей 2026 года
Цены на кроссоверы растут, а просторные и удобные модели становятся редкостью. Какие машины из свежего рейтинга действительно дают максимум пространства и комфорта без лишних переплат - подробности с примерами.Читать далее