Массовый сбой парализовал Porsche по всей России: что случилось с немецкими авто?

1 декабря 2025, 17:24
Сотни Porsche в России превратились в недвижимость из-за сбоя сигнализации
Сотни Porsche в России превратились в недвижимость из-за сбоя сигнализации
Владельцы Porsche столкнулись с проблемой. Их машины внезапно перестали заводиться. Причина кроется в заводской системе. Сбой носит массовый характер по стране. Что происходит с премиальными автомобилями?
По всей России прокатилась волна сообщений от владельцев автомобилей Porsche, которые в один момент не смогли завести свои машины. Премиальные спорткары и кроссоверы внезапно превратились в дорогостоящие «кирпичи», отказываясь реагировать на ключ зажигания. Проблема, судя по всему, носит массовый характер и затронула автомобилистов в Москве, Краснодаре и многих других регионах страны.
Как сообщают столкнувшиеся с неисправностью водители, корень зла кроется в штатной противоугонной системе. Предположительно, произошел масштабный сбой в работе модуля VTS (Vehicle Tracking System), который отвечает за связь автомобиля со спутником и его блокировку в случае угона. По неизвестной причине система дала сбой и заблокировала двигатели сотен машин. В группе риска оказались автомобили, произведенные до 2020 года, которые оснащались блоками VTS старого образца.
Ситуация усугубляется тем, что официальные дилерские центры Porsche прекратили свою деятельность в России. Владельцы остались один на один с проблемой, решение которой требует специальных знаний и оборудования. Некоторые автомобилисты делятся в сети народными методами «оживления» машины. Один из таких способов - полное отключение аккумулятора на длительный срок, около 10 часов. Говорят, что такая перезагрузка помогает сбросить ошибку в системе. Однако этот метод срабатывает далеко не всегда. Многим водителям все равно пришлось вызывать эвакуатор и отправлять свои обездвиженные автомобили в неофициальные сервисные центры в надежде на помощь квалифицированных мастеров.
Эксперты отмечают, что подобные инциденты с электроникой - не редкость для современных автомобилей, напичканных сложными системами. Как пишет «Российская Газета», недавно с похожей проблемой столкнулись владельцы китайских кроссоверов Lixiang L6. Установка неоригинальных доводчиков дверей приводила к полному отказу бортовой электроники, превращая новую машину в неподвижный объект. Случай с Porsche в очередной раз демонстрирует уязвимость современных авто и сложности их обслуживания в условиях санкционных ограничений и ухода мировых брендов с российского рынка.
