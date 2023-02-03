Сотни заброшенных автомобилей остались в зоне отчуждения Фукусимы: грустное видео
Фото: скриншот youtube.com / Exploring the Unbeaten Path
Легковушки и грузовики, обычные и довольно редкие, стоят на опустевших улицах, поросших травой парковках и в заброшенных гаражах. Можно разглядеть Toyota Crown Comfort, Suzuki Jimny, Mitsubishi Evo 7, R32 Skyline, Z33 Nissan 300ZX, S15 Nissan Silvia, MK4 Toyota Supra, Mazda P600 Carol, AW11 Toyota MR2, Honda S2000, Subaru WRX STI и Subaru Forester STI. Всем им не суждено покинуть зону отчуждения. Помимо тонкостей с правом собственности, они представляют опасность, поскольку поражены радиацией. Минимально допустимый порог в 0,3 микрозиверта превышен здесь многократно. Кроме того, под действием радиации металл становится более хрупким. Со временем на кузове и агрегатах этих автомобилей появятся трещины.
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-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
-
09.02.2023, 08:20
Tesla не считает отваливающийся руль дефектом
В конце января всех поклонников Tesla взволновал вопиющий инцидент. Руль новенькой Tesla Model Y отвалился всего через шесть дней после покупки. Владелец в этот момент ехал по автомагистрали вместе с семьей.Читать далее
-
09.02.2023, 07:50
Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
Компания Toyota представила свой самый большой кроссовер. Тем, кому тесноват Highlander, предложат трехрядный Grand Highlander, в котором могут поместиться до 8 человек.Читать далее
-
09.02.2023, 00:05
Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч
Британские полицейские провели рейд, направленный на выявление водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Каково же было их удивление, когда они увидели водителя, державшего в одной руке миску с супом, а в другой – ложку.Читать далее
-
08.02.2023, 16:33
БелАЗ показал огромный антисанкционный самосвал
В Беларуси разработали карьерный самосвал МоАЗ-75053, который планируют выпускать силами могилевского подразделения БелАЗа. Машина может перевозить до 25 тонн насыпных грузов по тяжелому бездорожью и в сложных климатических условиях.Читать далее
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