Сотни заброшенных автомобилей остались в зоне отчуждения Фукусимы: грустное видео

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Опасное место как магнитом притягивает сталкеров и любителей заброшенных городов. Блогеры с ютуб-канала Exploring the Unbeaten Path побывали в зоне отчуждения и пробродили по пустынным улицам, где обнаружили сотни заброшенных автомобилей JDM, предназначенных только для японского рынка. Унылое зрелище заставит обливаться кровью сердца многих поклонников японского автопрома. Раритетные автомобили обречены сгнить заживо.

Легковушки и грузовики, обычные и довольно редкие, стоят на опустевших улицах, поросших травой парковках и в заброшенных гаражах. Можно разглядеть Toyota Crown Comfort, Suzuki Jimny, Mitsubishi Evo 7, R32 Skyline, Z33 Nissan 300ZX, S15 Nissan Silvia, MK4 Toyota Supra, Mazda P600 Carol, AW11 Toyota MR2, Honda S2000, Subaru WRX STI и Subaru Forester STI. Всем им не суждено покинуть зону отчуждения. Помимо тонкостей с правом собственности, они представляют опасность, поскольку поражены радиацией. Минимально допустимый порог в 0,3 микрозиверта превышен здесь многократно. Кроме того, под действием радиации металл становится более хрупким. Со временем на кузове и агрегатах этих автомобилей появятся трещины.

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