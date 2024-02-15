Сотрудник ГИБДД отказал в регистрации автомобилю из-за неудобного расположения номера двигателя. Выход есть
Однако, весь процесс должен контролировать сотрудник, отказать в регистрации в этом случае он не может. Осматривать машину и сверять номера можно только на стоянке МРЭО. Если нужные номера не видны, например, из-за налипшей грязи, то убрать ее водитель может самостоятельно до осмотра или во время его проведения. По закону сотрудники ГИБДД не имеют права отправлять владельца авто на станцию технического обслуживания для самостоятельной идентификации, фотографирования и отправки снимков инспектору. Такие действия противоречат требованиям и положениям приказа МВД No950 от 21.12.2019, где говорится о порядке предоставления услуг по регистрации автотранспорта.
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-
15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
-
15.02.2024, 08:55
Автомобили Lada хотят собирать в Азербайджане
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам о планах наладить крупноузловую сборку автомобилей Lada за границей. Делегация российского автогиганта отправилась в Азербайджан.Читать далее
-
15.02.2024, 07:59
На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
АвтоВАЗ постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Вслед за круиз-контролем, мотором экологического класса Евро-5 и системами ABS с EBD, на внедорожники Lada Niva Travel вернулась еще одна функция.Читать далее
-
15.02.2024, 07:23
Мантуров рассказал, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Toyota. Сроки и подробности
После ухода Toyota с российского рынка завод в Санкт-Петербурге перешел под контроль ФГУП «НАМИ». Предприятие пока находится в простое, но уже скоро здесь планируют возобновить сборку автомобилей бизнес-класса.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
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