Сотрудник ГИБДД отказал в регистрации автомобилю из-за неудобного расположения номера двигателя. Выход есть

Ранее мы писали Как ошибка в СБКТС может привести к конфискации автомобиля? При ввозе автомобиля из-за границы в Россию на него требуется оформить свидетельство о безопасности конструкции ... Читать далее

Журналисты портала Naavtotrasse.ru рассказали, насколько правомерным будет в такой ситуации отказ в регистрации и что делать дальше. Действительно, на некоторых моделях, например, на BMW X3, номер двигателя расположен снизу. Чтобы его разглядеть, надо поднять автомобиль на эстакаду. Тогда машину следует направить на экспертизу, в ходе которой должны выявить проблемные номера. Для этой процедуры применяются видеоэндоскоп или зеркала.

Однако, весь процесс должен контролировать сотрудник, отказать в регистрации в этом случае он не может. Осматривать машину и сверять номера можно только на стоянке МРЭО. Если нужные номера не видны, например, из-за налипшей грязи, то убрать ее водитель может самостоятельно до осмотра или во время его проведения. По закону сотрудники ГИБДД не имеют права отправлять владельца авто на станцию технического обслуживания для самостоятельной идентификации, фотографирования и отправки снимков инспектору. Такие действия противоречат требованиям и положениям приказа МВД No950 от 21.12.2019, где говорится о порядке предоставления услуг по регистрации автотранспорта.

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