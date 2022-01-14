Сотрудник ГИБДД убил подозреваемого: говорит, поскользнулся и совершил случайный выстрел
Погоня имела место в Забайкальском крае, в ней принимал участие начальник отделения ГИБДД Балейского района. Согласно данным следствия, офицер преследовал 34-летнего жителя г. Балея и в ходе погони выстрелил в него не меньше 4 раз, при этом одна из пуль попала в голову подозреваемого. Она и стала роковой.
В настоящее время сотрудниками следственного комитета по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении автоинспектора – ему вменяется превышение полномочий. Но первым делом сотрудника ДПС отстранили от службы.
Место происшествия, естественно, было осмотрено следователями - изъяты гильзы и другие следы выстрелов, также собрана необходимая документация, которая сегодня внимательно изучается. Показания полицейского проверены на месте. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД поскользнулся и потому выстрел был сделан случайно.
Уже назначены судебно-медицинская, баллистическая и другие штатные в подобных случаях экспертизы. Подозреваемый, его руководство и коллеги допрошены, решается вопрос о задержании стрелка.
Случившееся широко обсуждается в регионе, поэтому расследование уголовного дела взял на контроль руководитель СУ СКР по Забайкалью Юрий Русанов. Особый контроль - со стороны региональной прокуратуры.
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